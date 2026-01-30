https://sarabic.ae/20260130/ترتيب-الدول-العربية-في-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-1109802740.html
ترتيب الدول العربية في استخدام الذكاء الاصطناعي
ترتيب الدول العربية في استخدام الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
شهدت الدول العربية في السنوات الأخيرة قفزات نوعية في مسيرتها نحو التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي، مدفوعة برؤى وطنية طموحة واستثمارات ضخمة في البنية التحتية... 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T10:19+0000
2026-01-30T10:19+0000
2026-01-30T10:19+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار الذكاء الاصطناعي
تونس
البحرين
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109802041_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_651e57e7fc4847543ea977eac866fda0.png
وتضمن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بعنوان "تقرير التكنولوجيا والابتكار 2025"، مؤشر جاهزية التقنيات الرائدة الذي يقيس أداء 170 اقتصادا حول العالم بما في ذلك في دول عربية.
تونس
البحرين
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109802041_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_f2f587a7131f5ed7a66f4fcdc7acd3a8.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار الذكاء الاصطناعي, تونس, البحرين, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, инфографика
انفوجرافيك, أخبار الذكاء الاصطناعي, تونس, البحرين, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, инфографика
ترتيب الدول العربية في استخدام الذكاء الاصطناعي
شهدت الدول العربية في السنوات الأخيرة قفزات نوعية في مسيرتها نحو التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي، مدفوعة برؤى وطنية طموحة واستثمارات ضخمة في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي والمواهب.
وتضمن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بعنوان "تقرير التكنولوجيا والابتكار 2025"، مؤشر جاهزية التقنيات الرائدة الذي يقيس أداء 170 اقتصادا حول العالم بما في ذلك في دول عربية.