الاتحاد الألماني يحسم موقفه من مقاطعة كأس العالم 2026
حسم الاتحاد الألماني لكرة القدم موقفه من الدعوات المطالِبة بمقاطعة بطولة كأس العالم 2026، مستبعدًا هذا الخيار رغم مطالبات داخلية بضرورة توجيه رسالة إلى الرئيس...
وأوضح الاتحاد، في بيان أصدره مساء أمس الجمعة، أنه يؤمن بوحدة الرياضة وبالتأثير العالمي الذي يمكن أن تحدثه بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن هدفه يتمثل في تعزيز هذه القوة لا تعطيلها، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. وكان جوتلش، الذي يترأس أيضًا نادي سانت باولي الألماني، قد استند في طرحه إلى تصريحات وإجراءات الرئيس الأمريكي الأخيرة، معتبرًا أن الوقت قد حان لـ"النظر بجدية" في مقاطعة الحدث. وفي موقف بدا كتوبيخ علني، شدد الاتحاد الألماني لكرة القدم على أن النقاشات المتعلقة بسياسة الرياضة يجب أن تُدار داخل أروقة الاتحاد وليس عبر وسائل الإعلام. وأضاف الاتحاد أنه يتطلع إلى المنافسة بشكل عادل أمام المنتخبات الأخرى المتأهلة، معربًا عن رغبته في أن يحتفل المشجعون حول العالم بمهرجان كروي سلمي في الملاعب ومناطق المشجعين، على غرار الأجواء التي شهدتها بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا.ويأتي بيان الاتحاد في وقت تشهد فيه ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى جدلاً متزايداً حول مقاطعة البطولة، على خلفية سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه غرينلاند، بما في ذلك تصريحاته السابقة بشأن الاهتمام بضمها أو السيطرة عليها، والتي أثارت غضباً أوروبيا واسعاً.وسيكون "كأس العالم 2026" هو النسخة 23 من المسابقة، وأول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا، وفي 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
الاتحاد الألماني يحسم موقفه من مقاطعة كأس العالم 2026
حسم الاتحاد الألماني لكرة القدم موقفه من الدعوات المطالِبة بمقاطعة بطولة كأس العالم 2026، مستبعدًا هذا الخيار رغم مطالبات داخلية بضرورة توجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح الاتحاد، في بيان أصدره مساء أمس الجمعة، أنه يؤمن بوحدة الرياضة وبالتأثير العالمي الذي يمكن أن تحدثه بطولة كأس العالم
، مشيرًا إلى أن هدفه يتمثل في تعزيز هذه القوة لا تعطيلها، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وأشار البيان إلى أن اللجنة التنفيذية للاتحاد ناقشت خيار المقاطعة خلال اجتماعها الأخير، في ظل استضافة البطولة من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بناءً على مقترح قدمه نائب رئيس الاتحاد أوكي جوتلش الأسبوع الماضي.
وكان جوتلش، الذي يترأس أيضًا نادي سانت باولي الألماني، قد استند في طرحه إلى تصريحات وإجراءات الرئيس الأمريكي الأخيرة، معتبرًا أن الوقت قد حان لـ"النظر بجدية" في مقاطعة الحدث
وفي موقف بدا كتوبيخ علني، شدد الاتحاد الألماني لكرة القدم على أن النقاشات المتعلقة بسياسة الرياضة يجب أن تُدار داخل أروقة الاتحاد وليس عبر وسائل الإعلام.
وأكد الاتحاد أن خيار المقاطعة "ليس مطروحًا في الوقت الحالي"، لافتًا إلى أنه يجري مشاورات مع ممثلين عن السياسة والأمن وقطاع الأعمال والرياضة، في إطار الاستعداد للبطولة المقررة إقامتها بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز.
وأضاف الاتحاد أنه يتطلع إلى المنافسة بشكل عادل أمام المنتخبات الأخرى المتأهلة، معربًا عن رغبته في أن يحتفل المشجعون حول العالم بمهرجان كروي سلمي في الملاعب ومناطق المشجعين، على غرار الأجواء التي شهدتها بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا.
ويأتي بيان الاتحاد في وقت تشهد فيه ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى جدلاً متزايداً حول مقاطعة البطولة، على خلفية سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه غرينلاند، بما في ذلك تصريحاته السابقة بشأن الاهتمام بضمها أو السيطرة عليها، والتي أثارت غضباً أوروبيا واسعاً.
وسيكون "كأس العالم
2026" هو النسخة 23 من المسابقة، وأول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا، وفي 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.