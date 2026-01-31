https://sarabic.ae/20260131/الاتحاد-الألماني-يحسم-موقفه-من-مقاطعة-كأس-العالم-2026--1109846949.html

الاتحاد الألماني يحسم موقفه من مقاطعة كأس العالم 2026

حسم الاتحاد الألماني لكرة القدم موقفه من الدعوات المطالِبة بمقاطعة بطولة كأس العالم 2026، مستبعدًا هذا الخيار رغم مطالبات داخلية بضرورة توجيه رسالة إلى الرئيس... 31.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح الاتحاد، في بيان أصدره مساء أمس الجمعة، أنه يؤمن بوحدة الرياضة وبالتأثير العالمي الذي يمكن أن تحدثه بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن هدفه يتمثل في تعزيز هذه القوة لا تعطيلها، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. وكان جوتلش، الذي يترأس أيضًا نادي سانت باولي الألماني، قد استند في طرحه إلى تصريحات وإجراءات الرئيس الأمريكي الأخيرة، معتبرًا أن الوقت قد حان لـ"النظر بجدية" في مقاطعة الحدث. وفي موقف بدا كتوبيخ علني، شدد الاتحاد الألماني لكرة القدم على أن النقاشات المتعلقة بسياسة الرياضة يجب أن تُدار داخل أروقة الاتحاد وليس عبر وسائل الإعلام. وأضاف الاتحاد أنه يتطلع إلى المنافسة بشكل عادل أمام المنتخبات الأخرى المتأهلة، معربًا عن رغبته في أن يحتفل المشجعون حول العالم بمهرجان كروي سلمي في الملاعب ومناطق المشجعين، على غرار الأجواء التي شهدتها بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا.ويأتي بيان الاتحاد في وقت تشهد فيه ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى جدلاً متزايداً حول مقاطعة البطولة، على خلفية سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه غرينلاند، بما في ذلك تصريحاته السابقة بشأن الاهتمام بضمها أو السيطرة عليها، والتي أثارت غضباً أوروبيا واسعاً.وسيكون "كأس العالم 2026" هو النسخة 23 من المسابقة، وأول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا، وفي 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

