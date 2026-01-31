عربي
بروكسل: الأوضاع في سوريا تؤجل توسيع عمليات الترحيل
بروكسل: الأوضاع في سوريا تؤجل توسيع عمليات الترحيل
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أيه"، عن برونر قوله: "لم نصل بعد إلى مستوى الاستقرار الكافي في سوريا، لتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق، فسوريا ليست بعد بلدًا آمنًا للمنشأ بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي".وقال دوبرينت، خلال خطاب ألقاه أمام المؤتمر الإقليمي للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا في مدينة لايبتسيغ، إن "الحكومة تسعى إلى تنظيم عمليات ترحيل منتظمة، لا تقتصر على الرحلات المستأجرة، بل تشمل أيضًا رحلات طيران مجدولة، وأن المحادثات مع كل من أفغانستان وسوريا، ستتواصل بهدف ضمان تنفيذ عمليات الترحيل بهدوء".وشدد دوبرينت أن المجتمع الألماني "يتوقع عدم عودة المجرمين المدانين إلى المدن والمناطق بعد انتهاء فترة عقوبتهم".كما رحّلت ألمانيا مجرمًا مدانًا إلى سوريا، للمرة الأولى منذ بدء النزاع، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
صرح ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للأمن والهجرة، بأن "الاتحاد الأوروبي لا يستطيع حتى الآن توسيع نطاق سياسة الترحيل للاجئين لتشمل سوريا".
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أيه"، عن برونر قوله: "لم نصل بعد إلى مستوى الاستقرار الكافي في سوريا، لتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق، فسوريا ليست بعد بلدًا آمنًا للمنشأ بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي".

وأعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن توجه حكومته لتوسيع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المدانين بجرائم، ولا سيما السوريين والأفغانيين، عبر رحلات منتظمة ومجدولة.

وقال دوبرينت، خلال خطاب ألقاه أمام المؤتمر الإقليمي للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا في مدينة لايبتسيغ، إن "الحكومة تسعى إلى تنظيم عمليات ترحيل منتظمة، لا تقتصر على الرحلات المستأجرة، بل تشمل أيضًا رحلات طيران مجدولة، وأن المحادثات مع كل من أفغانستان وسوريا، ستتواصل بهدف ضمان تنفيذ عمليات الترحيل بهدوء".
مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ينتشرون في الطبقة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
مصر تأمل أن يمهد اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا لحل سياسي شامل
08:55 GMT
وشدد دوبرينت أن المجتمع الألماني "يتوقع عدم عودة المجرمين المدانين إلى المدن والمناطق بعد انتهاء فترة عقوبتهم".

ورحّلت النمسا مجرمًا سوريًا مدانًا إلى بلاده، في أوائل يوليو/ تموز 2025، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تُنفّذ رسميًا عملية ترحيل من هذا النوع، منذ 15 عامًا.

كما رحّلت ألمانيا مجرمًا مدانًا إلى سوريا، للمرة الأولى منذ بدء النزاع، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
