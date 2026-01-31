https://sarabic.ae/20260131/مصر-تأمل-أن-يمهد-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-سوريا-لحل-سياسي-شامل-1109833024.html

مصر تأمل أن يمهد اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا لحل سياسي شامل

رحّبت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، معربة عن أملها في أن "يشكّل خطوة مهمة نحو...

2026-01-31T08:55+0000

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، على ضرورة "دعم وحدة الدولة السورية وتعزيز أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها"، مشددة على "موقفها الثابت القائم على الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وتماسكها".وأوضح اليبان "أهمية توفير الأمن والاستقرار المستدام لجميع مكونات الشعب السوري، وضمان حقوق المواطنين، وحماية مقدراتهم"، داعيًا إلى "مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره لاستعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية في سوريا".وشددت مصر على "الرفض الكامل لأي تدخلات أو اعتداءات خارجية تستهدف وحدة وسلامة الأراضي السورية"، مؤكدة استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى "تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة السورية، بما يلبّي تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية، ويمهّد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار".ونقلت قناة "الإخبارية السورية"، عن مصدر حكومي، أنه تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات "قسد" بموجب اتفاق شامل مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.ويشمل الاتفاق "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة".وأكد المصدر الحكومي أن "الاتفاق يتضمن تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات عين العرب - كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب".وأشار المصدر الحكومي السوري إلى أن "الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد".وكانت الحكومة السورية قد توصلت مع قوات "قسد"، يوم الثلاثاء الماضي، إلى تفاهم بشأن وقف العمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك، والبدء بدمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة، على أن يبدأ سريان الاتفاق خلال اليومين المقبلين.ونقل "تلفزيون سوريا"، عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية وقسد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى".وكان الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تبادلا الاتهامات بشأن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ، مساء السبت الماضي، في حين تصاعدت الاشتباكات في مناطق شمالي وشرقي سوريا، ما أثار التساؤلات حول قدرة التهدئة على الصمود.ودعت "قسد" الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الخروقات، وإلزام القوات الحكومية بالالتزام الكامل بالاتفاق، وضمان حماية المدنيين دون تأخير أو تهاون.يشار إلى أن الحكومة السورية و"قسد"، وقعتا في 18 يناير/ كانون الثاني 2026، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، في وقت بدأت فيه أمريكا نقل آلاف المعتقلين من سجون "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية شمالي وشمال شرقي البلاد.

