تركيا: تمديد مهمة قوات حفظ السلام في قبرص دون موافقة الشمال انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة

تركيا: تمديد مهمة قوات حفظ السلام في قبرص دون موافقة الشمال انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة

اعتبرت تركيا، اليوم السبت، أن قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهام قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص، لمدة عام آخر، "دون موافقة قبرص الشمالية، انتهاك...

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن "تمديد مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، دون موافقة قبرص الشمالية، كأحد المجتمعين ذوي السيادة والمتساوين في الجزيرة، يُخالف الممارسات المعمول بها ومبادئ الأمم المتحدة".وحذّرت الخارجية التركية من أن أنقرة "ستدعم أي خطوات تتخذها إدارة قبرص الشمالية حيال أنشطة قوة حفظ السلام في الجزيرة".ودعت الخارجية التركية، مجلس الأمن الدولي إلى "معاملة كلا الجانبين في جزيرة قبرص على قدم المساواة، وبذل جهود صادقة للتوصل إلى حل دائم ومستدام".وأضافت أن "الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية هو التعايش بين دولتين في الجزيرة المقسمة على أساس عرقي، إذ على مجلس الأمن والمجتمع الدولي الاعتراف بهذا الواقع". وقرر مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، تمديد مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتمركزة في جزيرة قبرص، لمدة عام آخر.وتنتشر قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، منذ عام 1964، بقرار من مجلس الأمن الدولي، لمنع الحرب بين المجتمعين القبرصي اليوناني والتركي.

