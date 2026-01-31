https://sarabic.ae/20260131/تركيا-تمديد-مهمة-قوات-حفظ-السلام-في-قبرص-دون-موافقة-الشمال-انتهاك-لمبادئ-الأمم-المتحدة-1109838643.html
تركيا: تمديد مهمة قوات حفظ السلام في قبرص دون موافقة الشمال انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة
اعتبرت تركيا، اليوم السبت، أن قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهام قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص، لمدة عام آخر، "دون موافقة قبرص الشمالية، انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة".
2026-01-31T10:29+0000
2026-01-31T10:29+0000
2026-01-31T10:29+0000
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن "تمديد مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، دون موافقة قبرص الشمالية، كأحد المجتمعين ذوي السيادة والمتساوين في الجزيرة، يُخالف الممارسات المعمول بها ومبادئ الأمم المتحدة".وحذّرت الخارجية التركية من أن أنقرة "ستدعم أي خطوات تتخذها إدارة قبرص الشمالية حيال أنشطة قوة حفظ السلام في الجزيرة".ودعت الخارجية التركية، مجلس الأمن الدولي إلى "معاملة كلا الجانبين في جزيرة قبرص على قدم المساواة، وبذل جهود صادقة للتوصل إلى حل دائم ومستدام".وأضافت أن "الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية هو التعايش بين دولتين في الجزيرة المقسمة على أساس عرقي، إذ على مجلس الأمن والمجتمع الدولي الاعتراف بهذا الواقع". وقرر مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، تمديد مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتمركزة في جزيرة قبرص، لمدة عام آخر.وتنتشر قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، منذ عام 1964، بقرار من مجلس الأمن الدولي، لمنع الحرب بين المجتمعين القبرصي اليوناني والتركي.
اعتبرت تركيا، اليوم السبت، أن قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهام قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص، لمدة عام آخر، "دون موافقة قبرص الشمالية، انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة".
، في بيان، إن "تمديد مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، دون موافقة قبرص الشمالية، كأحد المجتمعين ذوي السيادة والمتساوين في الجزيرة، يُخالف الممارسات المعمول بها ومبادئ الأمم المتحدة".
ولفت البيان إلى أن "قوة حفظ السلام تواصل أنشطتها في أراضي قبرص الشمالية بفضل حسن نية سلطاتها"، مشددًا على ضرورة "إرساء أساس قانوني لاستمرار هذه الأنشطة في أسرع وقت ممكن".
وحذّرت الخارجية التركية من أن أنقرة "ستدعم أي خطوات تتخذها إدارة قبرص الشمالية حيال أنشطة قوة حفظ السلام في الجزيرة".
وأكد البيان أن "استمرار مجلس الأمن الدولي في الإشارة إلى أساليب تم تجريبها وثبت عدم جدواها على مدى عقود لحل القضية القبرصية لا يُسهم في جهود التوصل إلى حل".
ودعت الخارجية التركية، مجلس الأمن الدولي إلى "معاملة كلا الجانبين في جزيرة قبرص على قدم المساواة، وبذل جهود صادقة للتوصل إلى حل دائم ومستدام".
وأضافت أن "الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية هو التعايش بين دولتين في الجزيرة المقسمة على أساس عرقي، إذ على مجلس الأمن والمجتمع الدولي الاعتراف بهذا الواقع".
الدولي، أمس الجمعة، تمديد مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتمركزة في جزيرة قبرص، لمدة عام آخر.
وتنتشر قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، منذ عام 1964، بقرار من مجلس الأمن الدولي، لمنع الحرب بين المجتمعين القبرصي اليوناني والتركي.