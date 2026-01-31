الذكاء الاصطناعي يعيد رسم أشهر أفلام "الكالت"

لقطة من فيلم "بالب فيكشن" (1994). الشخصيات ترقص حافية القدمين
ذات النسخة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي من فيلم "بالب فيكشن". ترتدي الشخصيات الرئيسية أحذية أنيقة
لقطة من فيلم "أفاتار" (2009) من دون ملابس
نسخة مولدة بالذكاء الاصطناعي من فيلم "أفاتار". الشخصية مرتدية الملابس
لقطة من فيلم "العنصر الخامس" (1997). تظهر البطلة أمام خلفية من وسائل النقل
تم إنتاج فيلم "العنصر الخامس" باستخدام الذكاء الاصطناعي. تظهر البطلة على خلفية وسائل النقل الحديثة (قطارات وسيارات)
لقطة من فيلم "الإفطار عند تيفاني" (1961). تظهر قطة في الإطار
محاكاة الذكاء الاصطناعي لفيلم "الإفطار عند تيفاني" (اختفاء القطة من الصورة)
لقطة من فيلم الرسوم المتحركة "شريك" (2001)
تم إنتاج فيلم الرسوم المتحركة "شريك" باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتظهر كاتدرائية نوتردام في الخلفية
لقطة من فيلم "المصارع" (2000)
تم توليد فيلم "المصارع" باستخدام الذكاء الاصطناعي. يظهر أسد في الخلفية
لقطة من فيلم "أميلي" (2001). على اليسار مصباح بقاعدة على شكل خنزير يرتدي رداء حمام
تم توليد فيلم "أميلي" باستخدام الذكاء الاصطناعي. تحولت قاعدة المصباح على اليسار إلى قرد
لقطة ثابتة من فيلم "ألين" (1979)
تم توليد فيلم "ألين" باستخدام الذكاء الاصطناعي، فبدلاً من الأسنان، أصبح لدى الكائن الفضائي غشاء ولسان يشبه لسان الثعبان
لقطة من فيلم "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" (2001)
إنتاج الذكاء الاصطناعي لفيلم "هاري بوتر وحجر الفيلسوف". هاري يسحب لهبًا أزرق من عصاه السحرية
