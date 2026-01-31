عربي
وسائط متعددة
وسائط متعددة
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم أشهر أفلام "الكالت"
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم أشهر أفلام "الكالت"
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم أشهر أفلام "الكالت"

12:39 GMT 31.01.2026
تابعنا عبر
في ألبوم الصور التالي الذي جمعه لكم فريق تحرير "سبوتنيك"، تجدون قدرة الذكاء الاصطناعي على توليد وإجراء إضافات وتعديلات على صور أفلام شهيرة تبدو وكأنها جزء من الصورة الأساسية.
© Photo / A Band Apart (1994)

لقطة من فيلم "بالب فيكشن" (1994). الشخصيات ترقص حافية القدمين

لقطة من فيلم &quot;بالب فيكشن&quot; (1994). الشخصيات ترقص حافية القدمين - سبوتنيك عربي
1/18
© Photo / A Band Apart (1994)

لقطة من فيلم "بالب فيكشن" (1994). الشخصيات ترقص حافية القدمين

© Sputnik . AI generated

ذات النسخة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي من فيلم "بالب فيكشن". ترتدي الشخصيات الرئيسية أحذية أنيقة

ذات النسخة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي من فيلم &quot;بالب فيكشن&quot;. ترتدي الشخصيات الرئيسية أحذية أنيقة - سبوتنيك عربي
2/18
© Sputnik . AI generated

ذات النسخة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي من فيلم "بالب فيكشن". ترتدي الشخصيات الرئيسية أحذية أنيقة

© Sputnik . AI generated

لقطة من فيلم "أفاتار" (2009) من دون ملابس

لقطة من فيلم &quot;أفاتار&quot; (2009) من دون ملابس - سبوتنيك عربي
3/18
© Sputnik . AI generated

لقطة من فيلم "أفاتار" (2009) من دون ملابس

© Photo / 20th Century Fox (2009)

نسخة مولدة بالذكاء الاصطناعي من فيلم "أفاتار". الشخصية مرتدية الملابس

نسخة مولدة بالذكاء الاصطناعي من فيلم &quot;أفاتار&quot;. الشخصية مرتدية الملابس - سبوتنيك عربي
4/18
© Photo / 20th Century Fox (2009)

نسخة مولدة بالذكاء الاصطناعي من فيلم "أفاتار". الشخصية مرتدية الملابس

© Photo / Columbia Pictures (1997)

لقطة من فيلم "العنصر الخامس" (1997). تظهر البطلة أمام خلفية من وسائل النقل

لقطة من فيلم &quot;العنصر الخامس&quot; (1997). تظهر البطلة أمام خلفية من وسائل النقل - سبوتنيك عربي
5/18
© Photo / Columbia Pictures (1997)

لقطة من فيلم "العنصر الخامس" (1997). تظهر البطلة أمام خلفية من وسائل النقل

© Sputnik . AI generated

تم إنتاج فيلم "العنصر الخامس" باستخدام الذكاء الاصطناعي. تظهر البطلة على خلفية وسائل النقل الحديثة (قطارات وسيارات)

تم إنتاج فيلم &quot;العنصر الخامس&quot; باستخدام الذكاء الاصطناعي. تظهر البطلة على خلفية وسائل النقل الحديثة (قطارات وسيارات) - سبوتنيك عربي
6/18
© Sputnik . AI generated

تم إنتاج فيلم "العنصر الخامس" باستخدام الذكاء الاصطناعي. تظهر البطلة على خلفية وسائل النقل الحديثة (قطارات وسيارات)

© Photo / Paramount Pictures (1961)

لقطة من فيلم "الإفطار عند تيفاني" (1961). تظهر قطة في الإطار

لقطة من فيلم &quot;الإفطار عند تيفاني&quot; (1961). تظهر قطة في الإطار - سبوتنيك عربي
7/18
© Photo / Paramount Pictures (1961)

لقطة من فيلم "الإفطار عند تيفاني" (1961). تظهر قطة في الإطار

© Sputnik . AI generated

محاكاة الذكاء الاصطناعي لفيلم "الإفطار عند تيفاني" (اختفاء القطة من الصورة)

محاكاة الذكاء الاصطناعي لفيلم &quot;الإفطار عند تيفاني&quot; (اختفاء القطة من الصورة) - سبوتنيك عربي
8/18
© Sputnik . AI generated

محاكاة الذكاء الاصطناعي لفيلم "الإفطار عند تيفاني" (اختفاء القطة من الصورة)

© Photo / DreamWorks Animation (2001)

لقطة من فيلم الرسوم المتحركة "شريك" (2001)

لقطة من فيلم الرسوم المتحركة &quot;شريك&quot; (2001) - سبوتنيك عربي
9/18
© Photo / DreamWorks Animation (2001)

لقطة من فيلم الرسوم المتحركة "شريك" (2001)

© Sputnik . AI generated

تم إنتاج فيلم الرسوم المتحركة "شريك" باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتظهر كاتدرائية نوتردام في الخلفية

تم إنتاج فيلم الرسوم المتحركة &quot;شريك&quot; باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتظهر كاتدرائية نوتردام في الخلفية - سبوتنيك عربي
10/18
© Sputnik . AI generated

تم إنتاج فيلم الرسوم المتحركة "شريك" باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتظهر كاتدرائية نوتردام في الخلفية

© Photo / Scott Free Productions (2000)

لقطة من فيلم "المصارع" (2000)

لقطة من فيلم &quot;المصارع&quot; (2000) - سبوتنيك عربي
11/18
© Photo / Scott Free Productions (2000)

لقطة من فيلم "المصارع" (2000)

© Photo / AI generated

تم توليد فيلم "المصارع" باستخدام الذكاء الاصطناعي. يظهر أسد في الخلفية

تم توليد فيلم &quot;المصارع&quot; باستخدام الذكاء الاصطناعي. يظهر أسد في الخلفية - سبوتنيك عربي
12/18
© Photo / AI generated

تم توليد فيلم "المصارع" باستخدام الذكاء الاصطناعي. يظهر أسد في الخلفية

© Photo / Canal+ (2001)

لقطة من فيلم "أميلي" (2001). على اليسار مصباح بقاعدة على شكل خنزير يرتدي رداء حمام

لقطة من فيلم &quot;أميلي&quot; (2001). على اليسار مصباح بقاعدة على شكل خنزير يرتدي رداء حمام - سبوتنيك عربي
13/18
© Photo / Canal+ (2001)

لقطة من فيلم "أميلي" (2001). على اليسار مصباح بقاعدة على شكل خنزير يرتدي رداء حمام

© Sputnik . AI generated

تم توليد فيلم "أميلي" باستخدام الذكاء الاصطناعي. تحولت قاعدة المصباح على اليسار إلى قرد

تم توليد فيلم &quot;أميلي&quot; باستخدام الذكاء الاصطناعي. تحولت قاعدة المصباح على اليسار إلى قرد - سبوتنيك عربي
14/18
© Sputnik . AI generated

تم توليد فيلم "أميلي" باستخدام الذكاء الاصطناعي. تحولت قاعدة المصباح على اليسار إلى قرد

© Photo / 20th Century Fox (1979)

لقطة ثابتة من فيلم "ألين" (1979)

لقطة ثابتة من فيلم &quot;ألين&quot; (1979) - سبوتنيك عربي
15/18
© Photo / 20th Century Fox (1979)

لقطة ثابتة من فيلم "ألين" (1979)

© Sputnik . AI generated

تم توليد فيلم "ألين" باستخدام الذكاء الاصطناعي، فبدلاً من الأسنان، أصبح لدى الكائن الفضائي غشاء ولسان يشبه لسان الثعبان

تم توليد فيلم &quot;ألين&quot; باستخدام الذكاء الاصطناعي، فبدلاً من الأسنان، أصبح لدى الكائن الفضائي غشاء ولسان يشبه لسان الثعبان - سبوتنيك عربي
16/18
© Sputnik . AI generated

تم توليد فيلم "ألين" باستخدام الذكاء الاصطناعي، فبدلاً من الأسنان، أصبح لدى الكائن الفضائي غشاء ولسان يشبه لسان الثعبان

© Photo / Warner Bros. Pictures (2001)

لقطة من فيلم "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" (2001)

لقطة من فيلم &quot;هاري بوتر وحجر الفيلسوف&quot; (2001) - سبوتنيك عربي
17/18
© Photo / Warner Bros. Pictures (2001)

لقطة من فيلم "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" (2001)

© Sputnik . AI generated

إنتاج الذكاء الاصطناعي لفيلم "هاري بوتر وحجر الفيلسوف". هاري يسحب لهبًا أزرق من عصاه السحرية

إنتاج الذكاء الاصطناعي لفيلم &quot;هاري بوتر وحجر الفيلسوف&quot;. هاري يسحب لهبًا أزرق من عصاه السحرية - سبوتنيك عربي
18/18
© Sputnik . AI generated

إنتاج الذكاء الاصطناعي لفيلم "هاري بوتر وحجر الفيلسوف". هاري يسحب لهبًا أزرق من عصاه السحرية

