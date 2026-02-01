https://sarabic.ae/20260201/إعلام-التحالف-الدولي-ينقل-معدات-عسكرية-من-قاعدة-في-سوريا-إلى-العراق-1109875285.html

إعلام: التحالف الدولي ينقل معدات عسكرية من قاعدة في سوريا إلى العراق

إعلام: التحالف الدولي ينقل معدات عسكرية من قاعدة في سوريا إلى العراق

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بأن قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب تنقل معدات عسكرية من قاعدة "حرب الجائر" في محافظة الحسكة السورية إلى الأراضي... 01.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-01T14:14+0000

2026-02-01T14:14+0000

2026-02-01T14:14+0000

العالم العربي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104481/10/1044811093_0:61:1232:754_1920x0_80_0_0_556c881be02689d0d6870fed0566b1c9.jpg

وأفادت صحيفة "الوطن" السورية، بأن "قوات التحالف الدولي تنقل معدات عسكرية من قاعدة حرب الجائر في منطقة اليعربية بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد إلى شمالي العراق. وتقوم مروحيات عسكرية بدوريات في المجال الجوي فوق القاعدة".وكانت قاعدة "حرب الجائر" الجوية، الواقعة قرب الحدود العراقية، تُستخدم سابقًا لاستيراد وتصدير جميع المعدات المخصصة للقوات الأمريكية في سوريا، بالإضافة إلى شاحنات الحبوب وناقلات الوقود التي تعبر الحدود. وكانت القاعدة في الأصل مطارًا زراعيًا، ثم حوّلتها القوات الأمريكية إلى قاعدة جوية عسكرية عام 2016.وقال محمد طاه أحمد، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، في تصريحات تلفزيونية، إن "هذا الاتفاق لا يمثل تحولًا جذريًا، بل استكمال لمسار الوحدة الوطنية، ويهدف إلى توحيد الأراضي السورية ومنع أي شكل من أشكال التقسيم أو الانفصال".كما أشار إلى أن "الاتفاق يتضمن خطوات تفصيلية لتحسين الوضع الأمني والإداري في المناطق، التي كانت تحت سيطرة الإدارة الذاتية".وأكد أن "الاتفاق يشمل تكامل مكونات الشعب السوري وعودة كافة المناطق إلى حضن الدولة"، موضحًا أن "الأمن والاقتصاد سيكونان تحت مظلة الحكومة السورية، ولن يكون هناك أي مجال للانفصال أو محاولات تقسيم الأراضي".وأشار إلى أن "هذا الدمج سيكون تحت إشراف وزارة الدفاع السورية فقط، لضمان أن القوات العسكرية تمثل الدولة والشعب السوري، دون أي ارتباط أو تبعية لأطراف خارجية".

https://sarabic.ae/20260201/العراق-يعلن-نقل-450-سجينا-من-عناصر-داعش-من-سوريا-بينهم-قادة-في-التنظيم-1109865030.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العالم