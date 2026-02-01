https://sarabic.ae/20260201/إعلام-التحالف-الدولي-ينقل-معدات-عسكرية-من-قاعدة-في-سوريا-إلى-العراق-1109875285.html
إعلام: التحالف الدولي ينقل معدات عسكرية من قاعدة في سوريا إلى العراق
إعلام: التحالف الدولي ينقل معدات عسكرية من قاعدة في سوريا إلى العراق
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بأن قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب تنقل معدات عسكرية من قاعدة "حرب الجائر" في محافظة الحسكة السورية إلى الأراضي... 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T14:14+0000
2026-02-01T14:14+0000
2026-02-01T14:14+0000
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104481/10/1044811093_0:61:1232:754_1920x0_80_0_0_556c881be02689d0d6870fed0566b1c9.jpg
وأفادت صحيفة "الوطن" السورية، بأن "قوات التحالف الدولي تنقل معدات عسكرية من قاعدة حرب الجائر في منطقة اليعربية بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد إلى شمالي العراق. وتقوم مروحيات عسكرية بدوريات في المجال الجوي فوق القاعدة".وكانت قاعدة "حرب الجائر" الجوية، الواقعة قرب الحدود العراقية، تُستخدم سابقًا لاستيراد وتصدير جميع المعدات المخصصة للقوات الأمريكية في سوريا، بالإضافة إلى شاحنات الحبوب وناقلات الوقود التي تعبر الحدود. وكانت القاعدة في الأصل مطارًا زراعيًا، ثم حوّلتها القوات الأمريكية إلى قاعدة جوية عسكرية عام 2016.وقال محمد طاه أحمد، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، في تصريحات تلفزيونية، إن "هذا الاتفاق لا يمثل تحولًا جذريًا، بل استكمال لمسار الوحدة الوطنية، ويهدف إلى توحيد الأراضي السورية ومنع أي شكل من أشكال التقسيم أو الانفصال".كما أشار إلى أن "الاتفاق يتضمن خطوات تفصيلية لتحسين الوضع الأمني والإداري في المناطق، التي كانت تحت سيطرة الإدارة الذاتية".وأكد أن "الاتفاق يشمل تكامل مكونات الشعب السوري وعودة كافة المناطق إلى حضن الدولة"، موضحًا أن "الأمن والاقتصاد سيكونان تحت مظلة الحكومة السورية، ولن يكون هناك أي مجال للانفصال أو محاولات تقسيم الأراضي".وأشار إلى أن "هذا الدمج سيكون تحت إشراف وزارة الدفاع السورية فقط، لضمان أن القوات العسكرية تمثل الدولة والشعب السوري، دون أي ارتباط أو تبعية لأطراف خارجية".
https://sarabic.ae/20260201/العراق-يعلن-نقل-450-سجينا-من-عناصر-داعش-من-سوريا-بينهم-قادة-في-التنظيم-1109865030.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104481/10/1044811093_73:0:1161:816_1920x0_80_0_0_e9ca1434fb7887352dad038cbd28205f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العالم
إعلام: التحالف الدولي ينقل معدات عسكرية من قاعدة في سوريا إلى العراق
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بأن قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب تنقل معدات عسكرية من قاعدة "حرب الجائر" في محافظة الحسكة السورية إلى الأراضي العراقية.
وأفادت صحيفة "الوطن" السورية، بأن "قوات التحالف الدولي تنقل معدات عسكرية من قاعدة حرب الجائر في منطقة اليعربية بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد إلى شمالي العراق. وتقوم مروحيات عسكرية بدوريات في المجال الجوي فوق القاعدة".
وكانت قاعدة "حرب الجائر" الجوية، الواقعة قرب الحدود العراقية، تُستخدم سابقًا لاستيراد وتصدير جميع المعدات المخصصة للقوات الأمريكية في سوريا، بالإضافة إلى شاحنات الحبوب وناقلات الوقود التي تعبر الحدود. وكانت القاعدة في الأصل مطارًا زراعيًا، ثم حوّلتها القوات الأمريكية إلى قاعدة جوية عسكرية عام 2016.
أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، أن "الاتفاق المعلن بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يأتي استكمالًا للخطوات التنفيذية، التي تم وضعها في اتفاق 10 مارس/ آذار الماضي، مع بعض الاختلافات في البنود بين الاتفاقين".
وقال محمد طاه أحمد، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، في تصريحات تلفزيونية
، إن "هذا الاتفاق لا يمثل تحولًا جذريًا، بل استكمال لمسار الوحدة الوطنية، ويهدف إلى توحيد الأراضي السورية ومنع أي شكل من أشكال التقسيم أو الانفصال".
كما أشار إلى أن "الاتفاق يتضمن خطوات تفصيلية لتحسين الوضع الأمني والإداري في المناطق، التي كانت تحت سيطرة الإدارة الذاتية".
وأكد أن "الاتفاق يشمل تكامل مكونات الشعب السوري وعودة كافة المناطق إلى حضن الدولة"، موضحًا أن "الأمن والاقتصاد سيكونان تحت مظلة الحكومة السورية، ولن يكون هناك أي مجال للانفصال أو محاولات تقسيم الأراضي".
وفيما يخص دمج قوات "قسد" في الجيش السوري، أوضح أحمد أن "العملية ستكون وفق شروط محددة ومعايير وزارة الدفاع السورية، حيث سيتم إنشاء ثلاث ألوية في مناطق الحسكة والقامشلي، مع اجتياز العناصر المنضمة للاختبارات الأمنية والدراسات المطلوبة لضمان جاهزيتهم وأداء مهامهم بكفاءة".
وأشار إلى أن "هذا الدمج سيكون تحت إشراف وزارة الدفاع السورية فقط، لضمان أن القوات العسكرية تمثل الدولة والشعب السوري، دون أي ارتباط أو تبعية لأطراف خارجية".