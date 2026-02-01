تحالف "أوبك+" يبقي على خطط تعليق الزيادة التدريجية بإنتاج النفط في مارس المقبل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
تحالف "أوبك+" يبقي على خطط تعليق الزيادة التدريجية بإنتاج النفط في مارس المقبل
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن الدول الثماني في تحالف "أوبك+" أبقت على خططها بتعليق الزيادة التدريجية في الإنتاج حتى نهاية آذار/ مارس المقبل بسبب...
وقالت "أوبك" في البيان، اليوم الأحد: "أكدت الدول الثماني المشاركة قرارها الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بتعليق الزيادة التدريجية في الإنتاج في مارس 2026 بسبب التقلبات الموسمية".وأضاف البيان أن تحالف "أوبك+" علق رفع سقف الإنتاج للفترة من يناير/ كانون الثاني الجاري إلى مارس المقبل.وذكر البيان أن الاجتماع المقبل لدول "أوبك+" سيعقد في الأول من مارس 2026.أعلنت منظمة "أوبك بلس"، يوم 4 يناير/ كانون الثاني الفائت، أن الدول الثماني الأعضاء المشاركة في الاتفاق، وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، قررت الإبقاء على تجميد الحد الأقصى لإنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026 عند مستويات ديسمبر/ كانون الأول 2025.وأضافت أن الاجتماع المقبل لتحالف "أوبك بلس" من المقرر عقده في الأول من فبراير/ شباط 2026، وفقا لبيان لـ"أوبك".
تحالف "أوبك+" يبقي على خطط تعليق الزيادة التدريجية بإنتاج النفط في مارس المقبل

17:05 GMT 01.02.2026
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن الدول الثماني في تحالف "أوبك+" أبقت على خططها بتعليق الزيادة التدريجية في الإنتاج حتى نهاية آذار/ مارس المقبل بسبب التقلبات الموسمية.
وقالت "أوبك" في البيان، اليوم الأحد: "أكدت الدول الثماني المشاركة قرارها الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بتعليق الزيادة التدريجية في الإنتاج في مارس 2026 بسبب التقلبات الموسمية".
وأضاف البيان أن تحالف "أوبك+" علق رفع سقف الإنتاج للفترة من يناير/ كانون الثاني الجاري إلى مارس المقبل.
وذكر البيان أن الاجتماع المقبل لدول "أوبك+" سيعقد في الأول من مارس 2026.
أعلنت منظمة "أوبك بلس"، يوم 4 يناير/ كانون الثاني الفائت، أن الدول الثماني الأعضاء المشاركة في الاتفاق، وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، قررت الإبقاء على تجميد الحد الأقصى لإنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026 عند مستويات ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وأضافت أن الاجتماع المقبل لتحالف "أوبك بلس" من المقرر عقده في الأول من فبراير/ شباط 2026، وفقا لبيان لـ"أوبك".
