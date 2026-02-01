https://sarabic.ae/20260201/تحالف-أوبك-يبقي-على-خطط-تعليق-الزيادة-التدريجية-بإنتاج-النفط-في-مارس-المقبل-1109878409.html
تحالف "أوبك+" يبقي على خطط تعليق الزيادة التدريجية بإنتاج النفط في مارس المقبل
تحالف "أوبك+" يبقي على خطط تعليق الزيادة التدريجية بإنتاج النفط في مارس المقبل
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن الدول الثماني في تحالف "أوبك+" أبقت على خططها بتعليق الزيادة التدريجية في الإنتاج حتى نهاية آذار/ مارس المقبل بسبب... 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T17:05+0000
2026-02-01T17:05+0000
2026-02-01T17:05+0000
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102105/65/1021056537_0:317:6017:3701_1920x0_80_0_0_4065a7db950591bfb3be01f0342033ea.jpg
وقالت "أوبك" في البيان، اليوم الأحد: "أكدت الدول الثماني المشاركة قرارها الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بتعليق الزيادة التدريجية في الإنتاج في مارس 2026 بسبب التقلبات الموسمية".وأضاف البيان أن تحالف "أوبك+" علق رفع سقف الإنتاج للفترة من يناير/ كانون الثاني الجاري إلى مارس المقبل.وذكر البيان أن الاجتماع المقبل لدول "أوبك+" سيعقد في الأول من مارس 2026.أعلنت منظمة "أوبك بلس"، يوم 4 يناير/ كانون الثاني الفائت، أن الدول الثماني الأعضاء المشاركة في الاتفاق، وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، قررت الإبقاء على تجميد الحد الأقصى لإنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026 عند مستويات ديسمبر/ كانون الأول 2025.وأضافت أن الاجتماع المقبل لتحالف "أوبك بلس" من المقرر عقده في الأول من فبراير/ شباط 2026، وفقا لبيان لـ"أوبك".
https://sarabic.ae/20260104/رئيس-مركز-العراق-للطاقة-سيطرة-واشنطن-على-النفط-الفنزويلي-يفرض-تحديات-أمام-منظمة-أوبك-لعقود-1108902322.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102105/65/1021056537_330:0:5685:4016_1920x0_80_0_0_4bbe86d5175fe03eabb14881052e4dd7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
تحالف "أوبك+" يبقي على خطط تعليق الزيادة التدريجية بإنتاج النفط في مارس المقبل
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن الدول الثماني في تحالف "أوبك+" أبقت على خططها بتعليق الزيادة التدريجية في الإنتاج حتى نهاية آذار/ مارس المقبل بسبب التقلبات الموسمية.
وقالت "أوبك" في البيان، اليوم الأحد: "أكدت الدول الثماني المشاركة قرارها الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بتعليق الزيادة التدريجية في الإنتاج في مارس 2026 بسبب التقلبات الموسمية".
وأضاف البيان أن تحالف "أوبك+" علق رفع سقف الإنتاج للفترة من يناير/ كانون الثاني الجاري إلى مارس المقبل.
وذكر البيان أن الاجتماع المقبل لدول "أوبك+" سيعقد في الأول من مارس 2026.
أعلنت منظمة "أوبك بلس"، يوم 4 يناير/ كانون الثاني الفائت، أن الدول الثماني الأعضاء المشاركة في الاتفاق، وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، قررت الإبقاء على تجميد الحد الأقصى لإنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026 عند مستويات ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وذكرت المنظمة أن الدول الثماني جددت تأكيد قرارها الصادر في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، القاضي بتعليق زيادات الإنتاج خلال شهري فبراير/ شباط ومارس 2026، في ضوء العوامل الموسمية المؤثرة على السوق.
وأضافت أن الاجتماع المقبل لتحالف "أوبك بلس" من المقرر عقده في الأول من فبراير/ شباط 2026، وفقا لبيان
لـ"أوبك".