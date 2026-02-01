https://sarabic.ae/20260201/سفير-واشنطن-بأنقرة-مقاتلات-إف-35-ستصبح-قديمة-بحلول-موعد-تسلم-تركيا-لها-1109887924.html
سفير واشنطن بأنقرة: مقاتلات "إف-35" ستصبح قديمة بحلول موعد تسلم تركيا لها
سفير واشنطن بأنقرة: مقاتلات "إف-35" ستصبح قديمة بحلول موعد تسلم تركيا لها
سبوتنيك عربي
اعتبر سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توماس باراك، أن طراز مقاتلات "إف-35" سيكون قد عفا عليه الزمن بحلول الوقت الذي تتسلم فيه أنقرة هذه الطائرات من واشنطن. 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T22:48+0000
2026-02-01T22:48+0000
2026-02-01T22:48+0000
تركيا تستلم طائرة إف-35
إف-35-بي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أزمة تركيا
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109376350_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9b66e2c239dde84e3a6768d7b88175bc.jpg
وقال باراك، ردًا على سؤال لمدير جلسة خلال حوار ضمن قمة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025 التي نظمها معهد "ميلكن" في كاليفورنيا: "بحلول الوقت الذي يحين فيه موعد تسليم "إف-35"، سيكون لديكم بالفعل "إف-45".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في سبتمبر/ أيلول 2025 بأن واشنطن قد تسمح لأنقرة بشراء "إف-35" إذا قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "فعل شيء ما" من أجل أمريكا.يُذكر أن تركيا أبرمت في عام 2017 عقدًا مع روسيا لتوريد منظومة "إس-400"، وتسلمتها في صيف وخريف عام 2019.وفي ذلك الوقت، طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عن المنظومات الروسية لصالح منظومة "باتريوت"، لكن أنقرة لم تستجب لذلك.وكإجراء عقابي، استبعدت واشنطن تركيا من برنامج توريد مقاتلات "إف-35" الأحدث، وفرضت عقوبات على مسؤولي قطاع الصناعات الدفاعية بموجب قانون "كاتسا.كما ألغت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم المشتركة بشأن "إف-35" مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في المشروع، وهم بريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.
https://sarabic.ae/20240309/تركيا-تعلن-استعدادها-لمناقشة-الولايات-المتحدة-حول-العودة-إلى-برنامج-إف-35-1086815429.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109376350_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_8fff26d22913202a23d6dbfa122af797.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تركيا تستلم طائرة إف-35, إف-35-بي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أزمة تركيا, أخبار تركيا اليوم
تركيا تستلم طائرة إف-35, إف-35-بي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أزمة تركيا, أخبار تركيا اليوم
سفير واشنطن بأنقرة: مقاتلات "إف-35" ستصبح قديمة بحلول موعد تسلم تركيا لها
اعتبر سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توماس باراك، أن طراز مقاتلات "إف-35" سيكون قد عفا عليه الزمن بحلول الوقت الذي تتسلم فيه أنقرة هذه الطائرات من واشنطن.
وقال باراك، ردًا على سؤال لمدير جلسة خلال حوار ضمن قمة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025 التي نظمها معهد "ميلكن" في كاليفورنيا: "بحلول الوقت الذي يحين فيه موعد تسليم "إف-35"، سيكون لديكم بالفعل "إف-45".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في سبتمبر/ أيلول 2025 بأن واشنطن قد تسمح لأنقرة بشراء "إف-35" إذا قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "فعل شيء ما" من أجل أمريكا.
وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأن حصول تركيا على المقاتلات الأمريكية "إف-35" ضروري لتحسين العلاقات بين أنقرة وواشنطن ولـ "دفاع حلف الناتو".
يُذكر أن تركيا أبرمت في عام 2017 عقدًا مع روسيا
لتوريد منظومة "إس-400"، وتسلمتها في صيف وخريف عام 2019.
وفي ذلك الوقت، طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عن المنظومات الروسية لصالح منظومة "باتريوت"، لكن أنقرة لم تستجب لذلك.
وكإجراء عقابي، استبعدت واشنطن تركيا من برنامج توريد مقاتلات "إف-35" الأحدث، وفرضت عقوبات على مسؤولي قطاع الصناعات الدفاعية بموجب قانون "كاتسا.
كما ألغت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم المشتركة بشأن "إف-35" مع تركيا
، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في المشروع، وهم بريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.