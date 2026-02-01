سفير واشنطن بأنقرة: مقاتلات "إف-35" ستصبح قديمة بحلول موعد تسلم تركيا لها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
سفير واشنطن بأنقرة: مقاتلات "إف-35" ستصبح قديمة بحلول موعد تسلم تركيا لها
سفير واشنطن بأنقرة: مقاتلات "إف-35" ستصبح قديمة بحلول موعد تسلم تركيا لها
اعتبر سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توماس باراك، أن طراز مقاتلات "إف-35" سيكون قد عفا عليه الزمن بحلول الوقت الذي تتسلم فيه أنقرة هذه الطائرات من واشنطن.
2026-02-01T22:48+0000
2026-02-01T22:48+0000
تركيا تستلم طائرة إف-35
إف-35-بي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أزمة تركيا
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109376350_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9b66e2c239dde84e3a6768d7b88175bc.jpg
وقال باراك، ردًا على سؤال لمدير جلسة خلال حوار ضمن قمة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025 التي نظمها معهد "ميلكن" في كاليفورنيا: "بحلول الوقت الذي يحين فيه موعد تسليم "إف-35"، سيكون لديكم بالفعل "إف-45".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في سبتمبر/ أيلول 2025 بأن واشنطن قد تسمح لأنقرة بشراء "إف-35" إذا قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "فعل شيء ما" من أجل أمريكا.يُذكر أن تركيا أبرمت في عام 2017 عقدًا مع روسيا لتوريد منظومة "إس-400"، وتسلمتها في صيف وخريف عام 2019.وفي ذلك الوقت، طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عن المنظومات الروسية لصالح منظومة "باتريوت"، لكن أنقرة لم تستجب لذلك.وكإجراء عقابي، استبعدت واشنطن تركيا من برنامج توريد مقاتلات "إف-35" الأحدث، وفرضت عقوبات على مسؤولي قطاع الصناعات الدفاعية بموجب قانون "كاتسا.كما ألغت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم المشتركة بشأن "إف-35" مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في المشروع، وهم بريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.
https://sarabic.ae/20240309/تركيا-تعلن-استعدادها-لمناقشة-الولايات-المتحدة-حول-العودة-إلى-برنامج-إف-35-1086815429.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
سفير واشنطن بأنقرة: مقاتلات "إف-35" ستصبح قديمة بحلول موعد تسلم تركيا لها

22:48 GMT 01.02.2026
اعتبر سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توماس باراك، أن طراز مقاتلات "إف-35" سيكون قد عفا عليه الزمن بحلول الوقت الذي تتسلم فيه أنقرة هذه الطائرات من واشنطن.
وقال باراك، ردًا على سؤال لمدير جلسة خلال حوار ضمن قمة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025 التي نظمها معهد "ميلكن" في كاليفورنيا: "بحلول الوقت الذي يحين فيه موعد تسليم "إف-35"، سيكون لديكم بالفعل "إف-45".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في سبتمبر/ أيلول 2025 بأن واشنطن قد تسمح لأنقرة بشراء "إف-35" إذا قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "فعل شيء ما" من أجل أمريكا.

وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأن حصول تركيا على المقاتلات الأمريكية "إف-35" ضروري لتحسين العلاقات بين أنقرة وواشنطن ولـ "دفاع حلف الناتو".

يُذكر أن تركيا أبرمت في عام 2017 عقدًا مع روسيا لتوريد منظومة "إس-400"، وتسلمتها في صيف وخريف عام 2019.
وفي ذلك الوقت، طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عن المنظومات الروسية لصالح منظومة "باتريوت"، لكن أنقرة لم تستجب لذلك.
وكإجراء عقابي، استبعدت واشنطن تركيا من برنامج توريد مقاتلات "إف-35" الأحدث، وفرضت عقوبات على مسؤولي قطاع الصناعات الدفاعية بموجب قانون "كاتسا.
كما ألغت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم المشتركة بشأن "إف-35" مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في المشروع، وهم بريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.
