سفير واشنطن بأنقرة: مقاتلات "إف-35" ستصبح قديمة بحلول موعد تسلم تركيا لها

سفير واشنطن بأنقرة: مقاتلات "إف-35" ستصبح قديمة بحلول موعد تسلم تركيا لها

01.02.2026

وقال باراك، ردًا على سؤال لمدير جلسة خلال حوار ضمن قمة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025 التي نظمها معهد "ميلكن" في كاليفورنيا: "بحلول الوقت الذي يحين فيه موعد تسليم "إف-35"، سيكون لديكم بالفعل "إف-45".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في سبتمبر/ أيلول 2025 بأن واشنطن قد تسمح لأنقرة بشراء "إف-35" إذا قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "فعل شيء ما" من أجل أمريكا.يُذكر أن تركيا أبرمت في عام 2017 عقدًا مع روسيا لتوريد منظومة "إس-400"، وتسلمتها في صيف وخريف عام 2019.وفي ذلك الوقت، طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عن المنظومات الروسية لصالح منظومة "باتريوت"، لكن أنقرة لم تستجب لذلك.وكإجراء عقابي، استبعدت واشنطن تركيا من برنامج توريد مقاتلات "إف-35" الأحدث، وفرضت عقوبات على مسؤولي قطاع الصناعات الدفاعية بموجب قانون "كاتسا.كما ألغت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم المشتركة بشأن "إف-35" مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في المشروع، وهم بريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

