أمين عام "شنغهاي للتعاون": مسألة العملة الموحدة للمنظمة ليست مطروحة على جدول الأعمال

سبوتنيك عربي

صرح الأمين العام لمنظمة "شنغهاي للتعاون"، نورلان يرميكبايف، اليوم الاثنين، بأن مسألة العملة الموحدة للمنظمة ليست مطروحة على جدول أعمالها. 02.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال يرميكبايف لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالعملة الموحدة لمنظمة شنغهاي للتعاون، فإن هذه المسألة ليست مطروحة حاليًا على جدول الأعمال".وأفاد بأن "الأولوية تبقى لإنشاء نظام دفع مرن مستدام ومتنوع، يستند إلى احتياجات الدول الأعضاء، ويسهم في تعميق التعاون التجاري والاقتصادي".ويشار إلى أن منظمة "شنغهاي للتعاون"، تأسست في العام 2001، ويقع مقرها الرئيسي في طشقند، عاصمة أوزبكستان.وتشمل قائمة الدول الشريكة للمنظمة مصر وأفغانستان وأذربيجان وأرمينيا والبحرين وكمبوديا وقطر والكويت ولاوس وجزر المالديف ومنغوليا وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وتركيا وسريلانكا.

