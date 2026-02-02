https://sarabic.ae/20260202/أمين-عام-شنغهاي-للتعاون-مسألة-العملة-الموحدة-للمنظمة-ليست-مطروحة-على-جدول-الأعمال-1109893315.html
أمين عام "شنغهاي للتعاون": مسألة العملة الموحدة للمنظمة ليست مطروحة على جدول الأعمال
أمين عام "شنغهاي للتعاون": مسألة العملة الموحدة للمنظمة ليست مطروحة على جدول الأعمال
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لمنظمة "شنغهاي للتعاون"، نورلان يرميكبايف، اليوم الاثنين، بأن مسألة العملة الموحدة للمنظمة ليست مطروحة على جدول أعمالها. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T07:16+0000
2026-02-02T07:16+0000
2026-02-02T07:16+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
روسيا
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107239791_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_2abc3ec5559fd9a5a458c34248b058aa.jpg
وقال يرميكبايف لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالعملة الموحدة لمنظمة شنغهاي للتعاون، فإن هذه المسألة ليست مطروحة حاليًا على جدول الأعمال".وأفاد بأن "الأولوية تبقى لإنشاء نظام دفع مرن مستدام ومتنوع، يستند إلى احتياجات الدول الأعضاء، ويسهم في تعميق التعاون التجاري والاقتصادي".ويشار إلى أن منظمة "شنغهاي للتعاون"، تأسست في العام 2001، ويقع مقرها الرئيسي في طشقند، عاصمة أوزبكستان.وتشمل قائمة الدول الشريكة للمنظمة مصر وأفغانستان وأذربيجان وأرمينيا والبحرين وكمبوديا وقطر والكويت ولاوس وجزر المالديف ومنغوليا وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وتركيا وسريلانكا.
https://sarabic.ae/20260123/برلماني-روسي-تحويل-بريكس-أو-شنغهاي-للتعاون-إلى-تكتل-عسكري-خيار-غير-واعد-1109560698.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107239791_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_b56cedd3c8dd3e920857206c0caf8625.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة شنغهاي للتعاون, روسيا, العالم, الأخبار
منظمة شنغهاي للتعاون, روسيا, العالم, الأخبار
أمين عام "شنغهاي للتعاون": مسألة العملة الموحدة للمنظمة ليست مطروحة على جدول الأعمال
صرح الأمين العام لمنظمة "شنغهاي للتعاون"، نورلان يرميكبايف، اليوم الاثنين، بأن مسألة العملة الموحدة للمنظمة ليست مطروحة على جدول أعمالها.
وقال يرميكبايف لوكالة "سبوتنيك
": "فيما يتعلق بالعملة الموحدة لمنظمة شنغهاي للتعاون، فإن هذه المسألة ليست مطروحة حاليًا على جدول الأعمال".
وأفاد بأن "الأولوية تبقى لإنشاء نظام دفع مرن مستدام ومتنوع، يستند إلى احتياجات الدول الأعضاء، ويسهم في تعميق التعاون التجاري والاقتصادي".
ويشار إلى أن منظمة "شنغهاي للتعاون
"، تأسست في العام 2001، ويقع مقرها الرئيسي في طشقند، عاصمة أوزبكستان.
وتضم المنظمة 10 دول أعضاء هي روسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا.
وتشمل قائمة الدول الشريكة للمنظمة مصر وأفغانستان
وأذربيجان وأرمينيا والبحرين وكمبوديا وقطر والكويت ولاوس وجزر المالديف ومنغوليا وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وتركيا وسريلانكا.