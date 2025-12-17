https://sarabic.ae/20251217/لافروف--منظمتا-شنغهاي-للتعاون-ومجموعة-بريكس-تمثلان-نموذجا-جديدا-خاليا-من-البيروقراطية-1108273400.html

لافروف: منظمتا "شنغهاي للتعاون" ومجموعة "بريكس" تمثلان نموذجا جديدا خاليا من البيروقراطية

لافروف: منظمتا "شنغهاي للتعاون" ومجموعة "بريكس" تمثلان نموذجا جديدا خاليا من البيروقراطية

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن "منظمتي "بريكس" و"شنغهاي للتعاون" تعتبران نموذجين جديدين للتعاون، متحررتين من البيروقراطية وتعملان... 17.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-17T13:52+0000

2025-12-17T13:52+0000

2025-12-17T13:52+0000

أخبار روسيا اليوم

روسيا

أخبار روسيا

شنغهاي

مجموعة بريكس

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107718697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73a31df39d60762b38e301be3439150d.jpg

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "تعد منظمتا "بريكس" و"شنغهاي للتعاون" نموذجين جديدين حقا للتعاون، على عكس هياكل مثل الاتحاد الأوروبي أو ما آل إليه، وعلى عكس حلف شمال الأطلسي. ووفقًا للافروف، تعمل كل من منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي "خضعت للاختبار على مدى عقود طويلة.وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "عمل كل من مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون سيكون بمثابة دليل جيد للتغييرات التي طال انتظارها في الأمم المتحدة".ولفت إلى أنه "يأمل بشدة أن يسهم الزملاء الغربيون، بمن فيهم الولايات المتحدة، في التوصل إلى مثل هذا التفاهم".وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وروسيا تشهد نموًا مطردًا، مع وجود مشاريع متنوعة قيد التنفيذ في مجالات الطاقة والنقل واللوجستيات.وقال عراقجي: "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وروسيا تنمو، وهناك مشاريع مختلفة قيد العمل، خاصة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى خطط مهمة مرتبطة بالنقل واللوجستيات، مثل ممر العبور من الشمال إلى الجنوب وبناء خطوط السكك الحديدية"، مشيرًا إلى أن "لافروف تطرق إلى بعض هذه المشاريع المهمة".إيران تستدعي سفير قبرص بعد البيان المشترك مع الإماراتعراقجي: العلاقات الإيرانية الروسية قائمة على شراكة استراتيجية بين البلدين

https://sarabic.ae/20251217/إعلام-الولايات-المتحدة-تضغط-على-أوروبا-للتراجع-عن-خطة-استخدام-الأصول-الروسية-لصالح-أوكرانيا-1108260283.html

https://sarabic.ae/20251216/رئيس-الموساد-سنواصل-العمل-لمنع-إيران-من-استئناف-برنامجها-النووي-1108256096.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا, شنغهاي, مجموعة بريكس, العالم