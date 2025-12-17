لافروف: منظمتا "شنغهاي للتعاون" ومجموعة "بريكس" تمثلان نموذجا جديدا خاليا من البيروقراطية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251217/لافروف--منظمتا-شنغهاي-للتعاون-ومجموعة-بريكس-تمثلان-نموذجا-جديدا-خاليا-من-البيروقراطية-1108273400.html
لافروف: منظمتا "شنغهاي للتعاون" ومجموعة "بريكس" تمثلان نموذجا جديدا خاليا من البيروقراطية
لافروف: منظمتا "شنغهاي للتعاون" ومجموعة "بريكس" تمثلان نموذجا جديدا خاليا من البيروقراطية
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن "منظمتي "بريكس" و"شنغهاي للتعاون" تعتبران نموذجين جديدين للتعاون، متحررتين من البيروقراطية وتعملان... 17.12.2025
لافروف: منظمتا "شنغهاي للتعاون" ومجموعة "بريكس" تمثلان نموذجا جديدا خاليا من البيروقراطية

13:52 GMT 17.12.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن "منظمتي "بريكس" و"شنغهاي للتعاون" تعتبران نموذجين جديدين للتعاون، متحررتين من البيروقراطية وتعملان وفقا لمبادئ الأمم المتحدة".
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "تعد منظمتا "بريكس" و"شنغهاي للتعاون" نموذجين جديدين حقا للتعاون، على عكس هياكل مثل الاتحاد الأوروبي أو ما آل إليه، وعلى عكس حلف شمال الأطلسي.

وتابع: "يخضع كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لإرادة رئيسيهما الإداريين: رئيسة المفوضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين) والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (مارك روته)، وإذا قرأتم تصريحات هذين الشخصين ستتبادر إلى أذهانكم بأنهما من أبرز الشخصيات السياسية في عصرنا، وليسا بيروقراطيين معينين ملزمين بتنفيذ إرادة الدول الأعضاء".

ووفقًا للافروف، تعمل كل من منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي "خضعت للاختبار على مدى عقود طويلة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
إعلام: الولايات المتحدة تضغط على أوروبا للتراجع عن خطة استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا
07:36 GMT
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "عمل كل من مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون سيكون بمثابة دليل جيد للتغييرات التي طال انتظارها في الأمم المتحدة".

وأكد أن هذه "التغييرات لا ينبغي أن تفضي إلى أي تغيير جذري، بل إلى إعادة تأكيد من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التزامها التام بالامتثال الكامل لجميع أحكام ميثاق الأمم المتحدة".

ولفت إلى أنه "يأمل بشدة أن يسهم الزملاء الغربيون، بمن فيهم الولايات المتحدة، في التوصل إلى مثل هذا التفاهم".
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
رئيس الموساد: سنواصل العمل لمنع إيران من استئناف برنامجها النووي
أمس, 23:17 GMT
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وروسيا تشهد نموًا مطردًا، مع وجود مشاريع متنوعة قيد التنفيذ في مجالات الطاقة والنقل واللوجستيات.

جاءت تصريحات عراقجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عقب جلسة مباحثات ثنائية في موسكو، في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير الإيراني للعاصمة الروسية.

وقال عراقجي: "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وروسيا تنمو، وهناك مشاريع مختلفة قيد العمل، خاصة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى خطط مهمة مرتبطة بالنقل واللوجستيات، مثل ممر العبور من الشمال إلى الجنوب وبناء خطوط السكك الحديدية"، مشيرًا إلى أن "لافروف تطرق إلى بعض هذه المشاريع المهمة".
إيران تستدعي سفير قبرص بعد البيان المشترك مع الإمارات
عراقجي: العلاقات الإيرانية الروسية قائمة على شراكة استراتيجية بين البلدين
