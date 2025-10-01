https://sarabic.ae/20251001/روسيا-تتولى-رئاسة-مجلس-الأمن-التابع-للأمم-المتحدة--1105482241.html

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

ويصادف شهر أكتوبر/ تشرين الأول ذكرى سنوية مهمة وفارقة للأمم المتحدة: 24 أكتوبر، يوم تأسيسها. ويصادف هذا اليوم ذكرى دخول ميثاق المنظمة العالمية حيز التنفيذ عام 1945، وبالتالي تأسيس الأمم المتحدة. وكما وعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تخطط روسيا لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن في هذا اليوم لمناقشة تطبيق مبادئ ميثاق المنظمة.وكقاعدة عامة، يحضر ممثلون رفيعو المستوى من الدولة المضيفة، بمن فيهم الوزراء ورؤساء الوزراء والرؤساء، الاجتماعات الخاصة التي تدعو إليها رئاسة مجلس الأمن. كما تسعى دول أخرى إلى حضور رفيع المستوى. لم يعلن رسميًا حتى الآن عن هوية ممثل روسيا في الاجتماع الخاص، أو ما إذا كان سيعقد اجتماع واحد فقط. على سبيل المثال، عقدت ثلاث فعاليات رئيسية خلال رئاسة روسيا للمجلس العام الماضي، ترأس لافروف اثنين منها.وكما سيعقد مؤتمر صحفي مع الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء. جرت العادة أن يتحدث الدبلوماسيون الذين يمثلون الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن مع الصحفيين في اليوم الأول من رئاستهم. عادةً ما تركز الأسئلة على عمل مجلس الأمن، ولكن من الممكن أيضًا أن يسأل الممثل الدائم عن جدول الأعمال العالمي. من المتوقع أن يعقد المؤتمر الصحفي الساعة 7:45 مساءً بتوقيت موسكو.وتؤكد روسيا باستمرار على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة. وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "جميع القضايا والمشاكل المطروحة على الأجندة العالمية والإقليمية يجب حلها استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة". وأشار لافروف، الذي شغل منصب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة لسنوات عديدة، إلى ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة امتثالًا كاملًا، بدلًا من انتقاء أحكام معينة.بعد قرار مجلس الأمن... ما أبرز العقوبات التي سيعاد فرضها على إيرانرئيس جنوب أفريقيا: دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام الدولي يتعرض للتقويض عمدا

