روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251001/روسيا-تتولى-رئاسة-مجلس-الأمن-التابع-للأمم-المتحدة--1105482241.html
روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
تولت روسيا الاتحادية، اليوم الأربعاء، الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وستحل روسيا محل جمهورية كوريا الجنوبية، العضو غير الدائم. وكانت آخر مرة... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T07:57+0000
2025-10-01T07:57+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
منظمة الأمم المتحدة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104453/09/1044530945_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa7a07e4203f352b8b7a8fba87c7b190.jpg
ويصادف شهر أكتوبر/ تشرين الأول ذكرى سنوية مهمة وفارقة للأمم المتحدة: 24 أكتوبر، يوم تأسيسها. ويصادف هذا اليوم ذكرى دخول ميثاق المنظمة العالمية حيز التنفيذ عام 1945، وبالتالي تأسيس الأمم المتحدة. وكما وعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تخطط روسيا لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن في هذا اليوم لمناقشة تطبيق مبادئ ميثاق المنظمة.وكقاعدة عامة، يحضر ممثلون رفيعو المستوى من الدولة المضيفة، بمن فيهم الوزراء ورؤساء الوزراء والرؤساء، الاجتماعات الخاصة التي تدعو إليها رئاسة مجلس الأمن. كما تسعى دول أخرى إلى حضور رفيع المستوى. لم يعلن رسميًا حتى الآن عن هوية ممثل روسيا في الاجتماع الخاص، أو ما إذا كان سيعقد اجتماع واحد فقط. على سبيل المثال، عقدت ثلاث فعاليات رئيسية خلال رئاسة روسيا للمجلس العام الماضي، ترأس لافروف اثنين منها.وكما سيعقد مؤتمر صحفي مع الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء. جرت العادة أن يتحدث الدبلوماسيون الذين يمثلون الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن مع الصحفيين في اليوم الأول من رئاستهم. عادةً ما تركز الأسئلة على عمل مجلس الأمن، ولكن من الممكن أيضًا أن يسأل الممثل الدائم عن جدول الأعمال العالمي. من المتوقع أن يعقد المؤتمر الصحفي الساعة 7:45 مساءً بتوقيت موسكو.وتؤكد روسيا باستمرار على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة. وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "جميع القضايا والمشاكل المطروحة على الأجندة العالمية والإقليمية يجب حلها استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة". وأشار لافروف، الذي شغل منصب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة لسنوات عديدة، إلى ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة امتثالًا كاملًا، بدلًا من انتقاء أحكام معينة.بعد قرار مجلس الأمن... ما أبرز العقوبات التي سيعاد فرضها على إيرانرئيس جنوب أفريقيا: دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام الدولي يتعرض للتقويض عمدا
https://sarabic.ae/20250923/أمريكا-تغيب-عن-بيان-مناهض-لروسيا-قبل-اجتماع-مجلس-الأمن-بشأن-أوكرانيا-1105188027.html
https://sarabic.ae/20250917/الكرملين-روسيا-تدعم-باستمرار-فكرة-إصلاح-مجلس-الأمن-الدولي-وتكييفه-مع-حقائق-العصر-الجديد-1104935644.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104453/09/1044530945_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff2e002c185cf5bf728268b92076047b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

07:57 GMT 01.10.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تولت روسيا الاتحادية، اليوم الأربعاء، الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وستحل روسيا محل جمهورية كوريا الجنوبية، العضو غير الدائم. وكانت آخر مرة تولت فيها الرئاسة في يوليو/ تموز من العام الماضي، وتتناوب رئاسة مجلس الأمن (الذي يضم 15 عضوا، 10 غير دائمين و5 دائمين) شهريًا.
ويصادف شهر أكتوبر/ تشرين الأول ذكرى سنوية مهمة وفارقة للأمم المتحدة: 24 أكتوبر، يوم تأسيسها. ويصادف هذا اليوم ذكرى دخول ميثاق المنظمة العالمية حيز التنفيذ عام 1945، وبالتالي تأسيس الأمم المتحدة. وكما وعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تخطط روسيا لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن في هذا اليوم لمناقشة تطبيق مبادئ ميثاق المنظمة.
وكقاعدة عامة، يحضر ممثلون رفيعو المستوى من الدولة المضيفة، بمن فيهم الوزراء ورؤساء الوزراء والرؤساء، الاجتماعات الخاصة التي تدعو إليها رئاسة مجلس الأمن. كما تسعى دول أخرى إلى حضور رفيع المستوى. لم يعلن رسميًا حتى الآن عن هوية ممثل روسيا في الاجتماع الخاص، أو ما إذا كان سيعقد اجتماع واحد فقط. على سبيل المثال، عقدت ثلاث فعاليات رئيسية خلال رئاسة روسيا للمجلس العام الماضي، ترأس لافروف اثنين منها.
مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تغيب عن بيان مناهض لروسيا قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا
23 سبتمبر, 20:43 GMT
وخلال رئاسة روسيا، من المتوقع أن يواصل المجلس مناقشة النزاعات، بما في ذلك في أوكرانيا وقطاع غزة، وسيتناول الوضع في الشرق الأوسط ككل. لم يعلن جدول الاجتماع بعد، ومن المتوقع أن يعقد صباحًا (بتوقيت نيويورك).
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الكرملين: روسيا تدعم باستمرار فكرة إصلاح مجلس الأمن الدولي وتكييفه مع حقائق العصر الجديد
17 سبتمبر, 09:58 GMT
وكما سيعقد مؤتمر صحفي مع الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء. جرت العادة أن يتحدث الدبلوماسيون الذين يمثلون الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن مع الصحفيين في اليوم الأول من رئاستهم. عادةً ما تركز الأسئلة على عمل مجلس الأمن، ولكن من الممكن أيضًا أن يسأل الممثل الدائم عن جدول الأعمال العالمي. من المتوقع أن يعقد المؤتمر الصحفي الساعة 7:45 مساءً بتوقيت موسكو.
وتؤكد روسيا باستمرار على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة. وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "جميع القضايا والمشاكل المطروحة على الأجندة العالمية والإقليمية يجب حلها استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة". وأشار لافروف، الذي شغل منصب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة لسنوات عديدة، إلى ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة امتثالًا كاملًا، بدلًا من انتقاء أحكام معينة.
بعد قرار مجلس الأمن... ما أبرز العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران
رئيس جنوب أفريقيا: دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام الدولي يتعرض للتقويض عمدا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала