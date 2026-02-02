https://sarabic.ae/20260202/الخارجية-الروسية-التهديد-بشن-ضربات-عسكرية-جديدة-على-الأراضي-الإيرانية-غير-مقبول-1109918638.html
الخارجية الروسية: التهديد بشن ضربات عسكرية جديدة على الأراضي الإيرانية غير مقبول
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن التهديدات بتوجيه ضربات عسكرية جديدة ضد الأراضي الإيرانية أمر غير مقبول على الإطلاق. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
الخارجية الروسية: التهديد بشن ضربات عسكرية جديدة على الأراضي الإيرانية غير مقبول
وجاء في ردود الوزارة على أسئلة وردت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2025: "إن التهديدات بشن ضربات عسكرية جديدة على أراضي الجمهورية الإسلامية (الإيرانية) غير مقبولة قطعا".
وتابعت: "يجب على من يخططون لاستغلال الاضطرابات الداخلية ذات الدوافع الخارجية كذريعة لتكرار العدوان الذي ارتكب في حزيران/يونيو 2025 على إيران، أن يدركوا العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال على الوضع في الشرق الأوسط، وعلى الأمن الدولي والعالمي".
وفي السياق ذاته، أوضحت موسكو أن انتشار التكهنات والمزاعم في الغرب حول حيازة دول غير نووية لأسلحتها النووية الخاصة يخلق تهديدا حقيقيا بانتشار السلاح النووي.
وقالت: "لقد تكررت في الآونة الأخيرة وبشكل كبير التكهنات حول حيازة دول لا تملك أسلحة نووية (بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية) لقدرات نووية عسكرية خاصة بها أو جماعية، ونتيجة لذلك، ينشأ تهديد حقيقي بانتشار الأسلحة النووية ضمن نطاق "الغرب الجماعي"، الذي يفتقر أساسا إلى التوجهات السلمية".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "أسطولاً ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبرام صفقة "عادلة ومنصفة" تتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.
وذكر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة شنت، في حزيران/يونيو 2025، ضربات على منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مؤكدا أن "الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير"، ودعا إلى "عدم السماح بحدوث ذلك".