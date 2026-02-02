انهيار الدينار الليبي... كيف حول الانقسام السياسي الثروة النفطية إلى أزمة معيشية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260202/انهيار-الدينار-الليبي-كيف-حول-الانقسام-السياسي-الثروة-النفطية-إلى-أزمة-معيشية-1109894025.html
انهيار الدينار الليبي... كيف حول الانقسام السياسي الثروة النفطية إلى أزمة معيشية؟
انهيار الدينار الليبي... كيف حول الانقسام السياسي الثروة النفطية إلى أزمة معيشية؟
سبوتنيك عربي
تشهد ليبيا منذ سنوات أزمة اقتصادية متراكمة، تتجلى بوضوح في تفاقم أزمة السيولة النقدية، واستمرار انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، إلى جانب... 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T07:33+0000
2026-02-02T07:33+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082923443_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8224161a1f10fe890d6c8e5ad3e1783c.jpg
ولم تعد هذه التحديات مجرد مؤشرات مالية، بل تحولت إلى أزمة تمسّ الحياة اليومية للمواطن، وتنعكس على القدرة الشرائية، والاستقرار الاجتماعي، ومستقبل الاقتصاد الوطني، وفي ظل الانقسام السياسي وتعدد مراكز القرار، تتزايد التساؤلات حول أسباب هذه الأزمة، ومسؤولية الجهات المعنية، والسبل الممكنة للخروج منها.عوامل متداخلةقال الأكاديمي الليبي، علي الغويل، إن "أزمة السيولة وتراجع قيمة الدينار الليبي تعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها الخلل القائم بين العرض والطلب على النقد الأجنبي"، موضحا أن "الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، في وقت يتزايد فيه الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد والادخار والمضاربة، مقابل محدودية المعروض الفعلي داخل السوق الرسمية".وعبّر الأكاديمي الليبي عن قلقه إزاء تصاعد معدلات التضخم المحلي، مبيّنا أن "التوسع في الإنفاق الحكومي شرقا وغربا، خاصة في بنود المرتبات والدعم والمصروفات السيادية، يتم دون تحقيق نمو حقيقي في الإنتاج، فضلا عن طباعة كميات من النقد المحلي في فترات سابقة دون غطاء كاف، الأمر الذي انعكس سلبا على قيمة الدينار".ولفت الغويل إلى أن "المضاربة وفقدان الثقة في العملة المحلية دفعا المواطن والتاجر على حد سواء إلى تحويل مدخراتهم من الدينار إلى الدولار باعتباره ملاذا آمنا"، مؤكدا أن "السوق الموازي أصبح يشكل مؤشرا نفسيا أقوى لدى الشارع من السعر الرسمي المعتمد".وقال الغويل إن "الانقسام السياسي والمؤسسي يعد عاملا محوريا وجزءا أساسيا من المشكلة، إذ أدى إلى ازدواجية القرار الاقتصادي واتباع سياسات مالية ونقدية غير منسجمة، إلى جانب غياب ميزانية موحدة، ما تسبب في إنفاق غير منضبط وصعوبة في الرقابة والمتابعة".وأضاف أن "ضعف الثقة الدولية والمحلية انعكس سلبا على بيئة الاستثمار"، موضحا أن "المستثمر لا يرى اليوم دولة موحدة بقرار اقتصادي واحد"، كما أشار إلى أن "تسييس مصرف ليبيا المركزي حدّ من استقلاليته وفاعليته في إدارة السياسة النقديةط.وتابع الغويل قائلا إن "انعكاسات الأزمة باتت واضحة على المواطن، من خلال ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، وصعوبة السحب النقدي، واللجوء إلى وسائل دفع غير رسمية، فضلا عن زيادة معدلات الفقر والضغط النفسي وحالة عدم اليقين".وأشار إلى أن "القطاع العام تأثر بدوره بتضخم بند المرتبات دون إنتاجية حقيقية، وصعوبة تنفيذ مشاريع تنموية، إضافة إلى استنزاف الاحتياطيات المالية بدل توظيفها في مشاريع استثمارية مستدامة".وقال إن "القطاع الخاص يواجه تحديات متزايدة، أبرزها ارتفاع تكلفة الاستيراد والتشغيل، وتقلب الأسعار، وفقدان القدرة على التخطيط، ما أدى إلى خروج بعض الأنشطة من السوق أو انتقالها إلى الاقتصاد الموازي".وأكد أن "الحد من تدهور قيمة الدينار يتطلب جملة من الحلول العاجلة على المدى القصير، من بينها توحيد السياسة النقدية والمالية بشكل فعلي، وضبط الإنفاق العام وربطه بإيرادات حقيقية، واعتماد إدارة أكثر شفافية لسوق النقد الأجنبي عبر آلية واضحة ومستقرة، إلى جانب مكافحة المضاربة بأدوات مصرفية وتشريعية حقيقية، وتحسين السيولة داخل المصارف، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني".تضخم كبيرفيما يرى الخبير في الشأن الاقتصادي، علي المحمودي، أن "السبب الرئيسي لأزمة السيولة النقدية في ليبيا يعود إلى الارتفاع الكبير في عرض النقود، الناتج عن الإنفاق الحكومي المنفلت وتضخم حجم الدين العام".وأكد أن "هذا الوضع انعكس بشكل مباشر على سعر الصرف"، موضحا أن "الكتلة النقدية التي تجاوزت 200 مليار دينار باتت تتجه للبحث عن الدولار، في ظل اقتصاد ليبي منكشف على الخارج بنسبة تقارب 98%".وأشار إلى أن "هذا الواقع يدفع الجهات الأخرى إلى تحميل مصروفاتها على الدين العام، ما يضع المصرف المركزي أمام خيارات محدودة، أبرزها تعديل سعر الصرف وفرض ضرائب لتغطية هذه النفقات".ولفت إلى أن "الأزمة تتفاقم أكثر في ظل استمرار الانقسام الفعلي داخل مصرف ليبيا المركزي، إذ تتخذ كل جهة إجراءات منفردة، الأمر الذي يضعف السياسة النقدية ويقوض أي محاولات للإصلاح".وأكد أن "أي حلول اقتصادية لن تنجح دون إنهاء الانقسام السياسي، وفرض رقابة مشددة على مصرف ليبيا المركزي وملف الاعتمادات، ورغم محاولات المركزي البحث عن بدائل، مثل الاعتماد على شركات الصرافة التي يسيطر عليها تجار الاعتمادات بدلا من المصارف لتوفير النقد الأجنبي وسد الفجوة مع السوق الموازية، إلا أن الواقع بحسب تعبيره سيكشف فشل هذه الحلول، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم عمل هذه الشركات".
https://sarabic.ae/20251014/الاقتصاد-الليبي-تحت-المجهر-قرارات-متسرعة-تشعل-التضخم-وتضعف-الدينار-1105983118.html
https://sarabic.ae/20241020/تعافي-الدينار-الليبي-مؤشرات-للنمو-الاقتصادي-وآفاق-للاستقرار-المالي-في-البلاد-1093966806.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082923443_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_963259025d5099c0511d642a07c2bd5b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, اقتصاد
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, اقتصاد

انهيار الدينار الليبي... كيف حول الانقسام السياسي الثروة النفطية إلى أزمة معيشية؟

07:33 GMT 02.02.2026
© Sputnikالمصرف المركزي الليبي - طرابلس
المصرف المركزي الليبي - طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
تشهد ليبيا منذ سنوات أزمة اقتصادية متراكمة، تتجلى بوضوح في تفاقم أزمة السيولة النقدية، واستمرار انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، إلى جانب الارتفاع المتواصل في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
ولم تعد هذه التحديات مجرد مؤشرات مالية، بل تحولت إلى أزمة تمسّ الحياة اليومية للمواطن، وتنعكس على القدرة الشرائية، والاستقرار الاجتماعي، ومستقبل الاقتصاد الوطني، وفي ظل الانقسام السياسي وتعدد مراكز القرار، تتزايد التساؤلات حول أسباب هذه الأزمة، ومسؤولية الجهات المعنية، والسبل الممكنة للخروج منها.
عوامل متداخلة
قال الأكاديمي الليبي، علي الغويل، إن "أزمة السيولة وتراجع قيمة الدينار الليبي تعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها الخلل القائم بين العرض والطلب على النقد الأجنبي"، موضحا أن "الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، في وقت يتزايد فيه الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد والادخار والمضاربة، مقابل محدودية المعروض الفعلي داخل السوق الرسمية".

وأضاف الغويل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ضعف السياسة النقدية وفقدان أدوات السيطرة أسهما بشكل مباشر في تعميق الأزمة"، مشيرا إلى "محدودية قدرة مصرف ليبيا المركزي على امتصاص السيولة الزائدة، وغياب سياسة واضحة ومستقرة لسعر الصرف، إلى جانب تذبذب القرارات المتعلقة بالرسوم والاعتمادات ومنحة الدولار، ما خلق حالة من عدم الاستقرار داخل السوق".

وعبّر الأكاديمي الليبي عن قلقه إزاء تصاعد معدلات التضخم المحلي، مبيّنا أن "التوسع في الإنفاق الحكومي شرقا وغربا، خاصة في بنود المرتبات والدعم والمصروفات السيادية، يتم دون تحقيق نمو حقيقي في الإنتاج، فضلا عن طباعة كميات من النقد المحلي في فترات سابقة دون غطاء كاف، الأمر الذي انعكس سلبا على قيمة الدينار".
ولفت الغويل إلى أن "المضاربة وفقدان الثقة في العملة المحلية دفعا المواطن والتاجر على حد سواء إلى تحويل مدخراتهم من الدينار إلى الدولار باعتباره ملاذا آمنا"، مؤكدا أن "السوق الموازي أصبح يشكل مؤشرا نفسيا أقوى لدى الشارع من السعر الرسمي المعتمد".
وقال الغويل إن "الانقسام السياسي والمؤسسي يعد عاملا محوريا وجزءا أساسيا من المشكلة، إذ أدى إلى ازدواجية القرار الاقتصادي واتباع سياسات مالية ونقدية غير منسجمة، إلى جانب غياب ميزانية موحدة، ما تسبب في إنفاق غير منضبط وصعوبة في الرقابة والمتابعة".
وأضاف أن "ضعف الثقة الدولية والمحلية انعكس سلبا على بيئة الاستثمار"، موضحا أن "المستثمر لا يرى اليوم دولة موحدة بقرار اقتصادي واحد"، كما أشار إلى أن "تسييس مصرف ليبيا المركزي حدّ من استقلاليته وفاعليته في إدارة السياسة النقديةط.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
الاقتصاد الليبي تحت المجهر... قرارات متسرعة تشعل التضخم وتضعف الدينار
14 أكتوبر 2025, 08:03 GMT
وتابع الغويل قائلا إن "انعكاسات الأزمة باتت واضحة على المواطن، من خلال ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، وصعوبة السحب النقدي، واللجوء إلى وسائل دفع غير رسمية، فضلا عن زيادة معدلات الفقر والضغط النفسي وحالة عدم اليقين".
وأشار إلى أن "القطاع العام تأثر بدوره بتضخم بند المرتبات دون إنتاجية حقيقية، وصعوبة تنفيذ مشاريع تنموية، إضافة إلى استنزاف الاحتياطيات المالية بدل توظيفها في مشاريع استثمارية مستدامة".
وقال إن "القطاع الخاص يواجه تحديات متزايدة، أبرزها ارتفاع تكلفة الاستيراد والتشغيل، وتقلب الأسعار، وفقدان القدرة على التخطيط، ما أدى إلى خروج بعض الأنشطة من السوق أو انتقالها إلى الاقتصاد الموازي".
وأكد أن "الحد من تدهور قيمة الدينار يتطلب جملة من الحلول العاجلة على المدى القصير، من بينها توحيد السياسة النقدية والمالية بشكل فعلي، وضبط الإنفاق العام وربطه بإيرادات حقيقية، واعتماد إدارة أكثر شفافية لسوق النقد الأجنبي عبر آلية واضحة ومستقرة، إلى جانب مكافحة المضاربة بأدوات مصرفية وتشريعية حقيقية، وتحسين السيولة داخل المصارف، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني".
تضخم كبير
فيما يرى الخبير في الشأن الاقتصادي، علي المحمودي، أن "السبب الرئيسي لأزمة السيولة النقدية في ليبيا يعود إلى الارتفاع الكبير في عرض النقود، الناتج عن الإنفاق الحكومي المنفلت وتضخم حجم الدين العام".
وأكد أن "هذا الوضع انعكس بشكل مباشر على سعر الصرف"، موضحا أن "الكتلة النقدية التي تجاوزت 200 مليار دينار باتت تتجه للبحث عن الدولار، في ظل اقتصاد ليبي منكشف على الخارج بنسبة تقارب 98%".

وأضاف المحمودي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الانقسام السياسي يمثل السبب الجوهري لكل ما يحدث، إلى جانب الأخطاء وفشل إدارة مصرف ليبيا المركزي للأزمة، خاصة في ظل وجود حكومتين بإنفاق مختلف، وصرف فعلي من 3 جهات هي: حكومة الدبيبة، وحكومة حماد، وصندوق الإعمار، في مقابل جهة واحدة فقط تتحصل على إيرادات النفط".

وأشار إلى أن "هذا الواقع يدفع الجهات الأخرى إلى تحميل مصروفاتها على الدين العام، ما يضع المصرف المركزي أمام خيارات محدودة، أبرزها تعديل سعر الصرف وفرض ضرائب لتغطية هذه النفقات".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
تعافي الدينار الليبي.. مؤشرات للنمو الاقتصادي وآفاق للاستقرار المالي في البلاد
20 أكتوبر 2024, 12:37 GMT
ولفت إلى أن "الأزمة تتفاقم أكثر في ظل استمرار الانقسام الفعلي داخل مصرف ليبيا المركزي، إذ تتخذ كل جهة إجراءات منفردة، الأمر الذي يضعف السياسة النقدية ويقوض أي محاولات للإصلاح".
وأوضح المحمودي أن "متوسط المرتبات في ليبيا لا يتجاوز 1500 دينار ليبي، أي أقل من 200 دولار شهريا، ما يعني أن تداعيات الأزمة الاقتصادية دفعت أكثر من 50% من الليبيين تحت خط الفقر المعتمد دوليا".
وأكد أن "أي حلول اقتصادية لن تنجح دون إنهاء الانقسام السياسي، وفرض رقابة مشددة على مصرف ليبيا المركزي وملف الاعتمادات، ورغم محاولات المركزي البحث عن بدائل، مثل الاعتماد على شركات الصرافة التي يسيطر عليها تجار الاعتمادات بدلا من المصارف لتوفير النقد الأجنبي وسد الفجوة مع السوق الموازية، إلا أن الواقع بحسب تعبيره سيكشف فشل هذه الحلول، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم عمل هذه الشركات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала