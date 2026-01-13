https://sarabic.ae/20260113/ليبيا-أول-ظهور-للدبيبة-بعد-خضوعه-لإجراء-طبي-1109189241.html

ليبيا.. أول ظهور للدبيبة بعد خضوعه لإجراء طبي

ليبيا.. أول ظهور للدبيبة بعد خضوعه لإجراء طبي

بعث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أول رسالة بعد خضوعه لتدخل طبي بسيط، داخل إحدى المؤسسات الصحية الوطنية، وفق ما أفاد به مكتبه... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

ونشر الدبيبة، أمس الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة له مع الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه، وكتب معلقًا: "الحمد لله رب العالمين، أطمئنكم أني بخير بعد وعكة استلزمت إجراء طبيًا تكلل بالنجاح بفضل الله ورعايته. كل الشكر والتقدير لكوادرنا الطبية الوطنية والأجنبية في مركز القلب مصراتة".وتابع الدبيبة: "بالغ الامتنان لأبناء شعبي العظيم على فيض مشاعرهم الصادقة وخالص دعواتهم الصالحة التي أعتز بها، أواصل أداء مهامي وواجبي تجاه وطني وشعبي بكل التزام، سائلا الله تعالى العون والتوفيق".وكان بيان صادر عن مكتب الدبيبة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد يوم السبت الماضي، أن حالته الصحية جيدة ومستقرة، وأنه في ترتيبات الخروج من المستشفى، معربًا عن تقديره للكوادر الطبية ولكل من بادر بالاطمئنان على صحته، مؤكدًا استمراره في متابعة مهامه الرسمية.فيما نفت منصة "تبيان"، يوم السبت الماضي، أنباء متداولة عبر إحدى القنوات الفضائية، بشأن استعداد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، لمغادرة البلاد لتلقي العلاج في ألمانيا، إذ أكدت أن "الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة".وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

