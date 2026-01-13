عربي
https://sarabic.ae/20260113/ليبيا-أول-ظهور-للدبيبة-بعد-خضوعه-لإجراء-طبي-1109189241.html
ليبيا.. أول ظهور للدبيبة بعد خضوعه لإجراء طبي
ليبيا.. أول ظهور للدبيبة بعد خضوعه لإجراء طبي
سبوتنيك عربي
بعث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أول رسالة بعد خضوعه لتدخل طبي بسيط، داخل إحدى المؤسسات الصحية الوطنية، وفق ما أفاد به مكتبه... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T09:48+0000
2026-01-13T09:48+0000
عبد الحميد الدبيبة
أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698320_0:759:2048:1911_1920x0_80_0_0_e88a173bd1d549e26a627a866be44e22.jpg
ونشر الدبيبة، أمس الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة له مع الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه، وكتب معلقًا: "الحمد لله رب العالمين، أطمئنكم أني بخير بعد وعكة استلزمت إجراء طبيًا تكلل بالنجاح بفضل الله ورعايته. كل الشكر والتقدير لكوادرنا الطبية الوطنية والأجنبية في مركز القلب مصراتة".وتابع الدبيبة: "بالغ الامتنان لأبناء شعبي العظيم على فيض مشاعرهم الصادقة وخالص دعواتهم الصالحة التي أعتز بها، أواصل أداء مهامي وواجبي تجاه وطني وشعبي بكل التزام، سائلا الله تعالى العون والتوفيق".وكان بيان صادر عن مكتب الدبيبة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد يوم السبت الماضي، أن حالته الصحية جيدة ومستقرة، وأنه في ترتيبات الخروج من المستشفى، معربًا عن تقديره للكوادر الطبية ولكل من بادر بالاطمئنان على صحته، مؤكدًا استمراره في متابعة مهامه الرسمية.فيما نفت منصة "تبيان"، يوم السبت الماضي، أنباء متداولة عبر إحدى القنوات الفضائية، بشأن استعداد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، لمغادرة البلاد لتلقي العلاج في ألمانيا، إذ أكدت أن "الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة".وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20260110/ليبيا-الدبيبة-يخضع-لتدخل-طبي-1109086171.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698320_0:567:2048:2103_1920x0_80_0_0_2884c7c2b71efc811c1db33f68ac5ee9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

ليبيا.. أول ظهور للدبيبة بعد خضوعه لإجراء طبي

09:48 GMT 13.01.2026
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بعث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أول رسالة بعد خضوعه لتدخل طبي بسيط، داخل إحدى المؤسسات الصحية الوطنية، وفق ما أفاد به مكتبه الإعلامي.
ونشر الدبيبة، أمس الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة له مع الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه، وكتب معلقًا: "الحمد لله رب العالمين، أطمئنكم أني بخير بعد وعكة استلزمت إجراء طبيًا تكلل بالنجاح بفضل الله ورعايته. كل الشكر والتقدير لكوادرنا الطبية الوطنية والأجنبية في مركز القلب مصراتة".
وتابع الدبيبة: "بالغ الامتنان لأبناء شعبي العظيم على فيض مشاعرهم الصادقة وخالص دعواتهم الصالحة التي أعتز بها، أواصل أداء مهامي وواجبي تجاه وطني وشعبي بكل التزام، سائلا الله تعالى العون والتوفيق".
وكان بيان صادر عن مكتب الدبيبة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد يوم السبت الماضي، أن حالته الصحية جيدة ومستقرة، وأنه في ترتيبات الخروج من المستشفى، معربًا عن تقديره للكوادر الطبية ولكل من بادر بالاطمئنان على صحته، مؤكدًا استمراره في متابعة مهامه الرسمية.

يأتي ذلك بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الماضية، أنباء عن نقل الدبيبة إلى مستشفى القلب إثر تعرضه لأزمة قلبية، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.

فيما نفت منصة "تبيان"، يوم السبت الماضي، أنباء متداولة عبر إحدى القنوات الفضائية، بشأن استعداد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، لمغادرة البلاد لتلقي العلاج في ألمانيا، إذ أكدت أن "الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة".
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
ليبيا: الدبيبة يخضع لتدخل طبي
10 يناير, 12:02 GMT
وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
