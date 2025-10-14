https://sarabic.ae/20251014/الاقتصاد-الليبي-تحت-المجهر-قرارات-متسرعة-تشعل-التضخم-وتضعف-الدينار-1105983118.html

وفي ظل غياب استقرار اقتصادي واضح، يبرز السؤال حول مدى قدرة المواطن الليبي على الصمود أمام هذه الأزمات، وما إذا كانت هناك حلول واقعية يمكن أن تخفف من وطأة الوضع المعيشي الراهن.قرارات عشوائيةقال الخبير الاقتصادي، محمد درميش، إن العوامل التي أدّت إلى تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال السنوات العشر الماضية تعود إلى القرارات العشوائية وغير المدروسة التي تم اتخاذها دون دراسة لتداعياتها الاقتصادية.وأوضح درميش في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "على سبيل المثال، فإن قرار فرض ضريبة الواردات ساهم في المحافظة على سعر السوق الموازي فوق مستوى 3.50 دينار، ثم خلال أيام ارتفع إلى ما فوق العشرة دنانير. كذلك، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الأحادي الجانب، الذي فُرض من خلاله رسم على شراء العملة الصعبة، أدى إلى تحديد السعر عند 3.90 دينار مقابل الدولار، ومن ثم 3.70 دينار خلال سنوات 2018 إلى 2020".وبيّن درميش أن التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الليبي ظهرت بوضوح نتيجة هذه السياسات، وتشمل انخفاض دخل الفرد، وتراجع فرص العمل، وأزمة الإسكان.وأشار إلى أن إجراءات تخفيض قيمة الدينار الليبي خلال السنوات العشر الماضية زادت من حدة تلك التشوهات، إذ أدى انخفاض الدخل إلى تراجع القدرة الشرائية، كما ارتفعت تكلفة السلع المستوردة والمصنعة محليًا، نتيجة مباشرة للقرارات المتعلقة بتخفيض قيمة الدينار.وأكد أن هذه الأوضاع انعكست سلبًا على قدرة المواطن الليبي على توفير احتياجاته الأساسية، بسبب ارتفاع معدلات الفقر وتراجع الدخول، وضعف برامج الإعانات ووسائل الحماية الاجتماعية.وشدّد درميش على أن "الحل يكمن في توحيد السياسة الاقتصادية للدولة لتكون شاملة وموحدة في الجوانب النقدية والمالية والتجارية، ومنع مصرف ليبيا المركزي من الاستمرار في تخفيض قيمة الدينار، مع ضرورة التركيز على إدارة الأزمة بشكل مستمر ودقيق سواء بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري من خلال آليات تنسيق فعالة بين مؤسسات الدولة".وأضاف أنه من الضروري توفير وسائل الحماية الاجتماعية كما هو معمول به في الدول المتقدمة، مستشهدًا بتجربة فرنسا في هذا المجال.وقال "ما لم يتم توحيد السياسات الاقتصادية الثلاث النقدية والمالية والتجارية لتسير في خطوط موازية مع باقي السياسات العامة للدولة، على أن تكون هذه السياسات مصاغة من أداة تخطيط مركزية كـ(مجلس التخطيط الأعلى)، وتتوفر فيها المرونة الكافية للتكيف مع المتغيرات الطارئة، فلن يكون بالإمكان تحقيق مؤشرات إيجابية لتحسين الاقتصاد الوطني، ولا الوصول إلى الاستقرار في الأسعار.سياسات منفردةاعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي، علي المحمودي، أن السياسات النقدية المنفردة التي يتبعها مصرف ليبيا المركزي هي السبب الرئيس في الأزمة الحالية، إذ خلقت حالة من انعدام الثقة لدى الزبائن والتجار، ما أدى إلى سحب العملات الورقية بالمليارات.وأوضح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن المصرف كان يتهم هذه العمليات بالتسبب في تغيير سعر الصرف وانهيار الدينار الليبي، الأمر الذي أدى لاحقًا إلى نقص السيولة النقدية لدى المواطنين، وظهور ما يُعرف بـ”الحرق” للحصول على العملة الورقية لشراء الدولار، وهو ما ساهم في ارتفاع سعر الصرف.وأشار إلى أن التضخم الذي يتجاهل المصرف المركزي الكشف عن مستوياته الحقيقية، أثّر بشكل مباشر على المواطن، لاسيما عند مقارنة قيمة المرتبات أو الدخل الفردي بالدولار، الذي تتراجع قيمته أسبوعيًا مع ارتفاع الأسعار. وبين أن هذا الأثر بدا واضحا مع بداية الموسم الدراسي، من خلال ضعف الإقبال على شراء الملابس والقرطاسية، ما يعكس تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.وشدد المحمودي على أن معالجة الأزمة الاقتصادية في ليبيا تتطلب حلولا سياسية واقتصادية شاملة، مشيرا إلى أنه "لا يمكن للحكومة أو المصرف المركزي أو السلطة التشريعية العمل بشكل منفرد". وأكد أن الحل يكمن في العمل الجماعي وتجاوز الانقسام السياسي، مع تبني سياسات اقتصادية صارمة وتشريعات جديدة تنظم العمل الاقتصادي بما يتماشى مع تطور العالم، إضافة إلى فتح مجالات الاستثمار لجذب العملة الصعبة وتعزيز الدخل الوطني إلى جانب النفط.وقال إن "كل الخطط التي أعلنها المصرف المركزي، حتى وإن أشرك فيها وزارتي الاقتصاد والمالية شكليا، إلا أن كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى، وجميع الإجراءات المتخذة حتى الآن ليست سوى حلول مؤقتة قصيرة المدى، فشلت قبل تنفيذها فعليا".

