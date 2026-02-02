عربي
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
دراسة توضح من أين نحصل على الثقة بالنفس؟
وبحسب الباحث سوشاريت كاتيال، المتخصص في العلوم الإدراكية بجامعة كوبنهاغن، فإن الثقة بالنفس لا ترتبط فقط بدقة القرار، بل بكيفية معالجة العقل له بعد اتخاذه، وفقا لما نشره موقع "ذا كونفرسيشن".وأظهرت النتائج أن الأشخاص ذوي مستويات القلق المرتفعة يميلون إلى فقدان الثقة تدريجياً كلما طال وقت التفكير في القرار، حتى لو كانت اختياراتهم صحيحة موضوعياً.وخلال التجارب التي شملت مهام تتعلق بالذاكرة والتمييز البصري، طُلب من المشاركين تقييم ثقتهم بعد كل إجابة، فتبين أن الأكثر قلقاً أصبحوا أقل ثقة مع مرور الوقت، رغم ثبات دقة إجاباتهم.ويرى الباحثون أن هذا يعكس قدرة المراجعة العقلية المدروسة على تصحيح الصورة الذهنية السلبية لدى النساء، التي تتأثر بعوامل اجتماعية وثقافية متراكمة، مثل توقعات المجتمع والصور النمطية.وتخلص الدراسة إلى أن الثقة لا تتأثر بمدة التفكير، بل بنوعيته؛ فالتفكير التحليلي القائم على تقييم الأدلة يعززها، بينما التفكير القهري المبني على القلق والتخيل السلبي يؤدي إلى تآكلها.نصائح عملية ينصح الباحث الأشخاص القلقين بتقليل الاجترار الذهني، ووضع قواعد واضحة لاتخاذ القرار، والتركيز على الحقائق بدلاً من السيناريوهات الافتراضية.أما من يميلون إلى التقليل من قدراتهم -خاصة النساء- فإن التروي وإعادة التقييم قد يكونان أداة فعالة لتعزيز الثقة.ويختم التقرير بأن فهم العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في الثقة بالنفس يمكن أن يحول التفكير من مصدر شك إلى وسيلة دعم، مما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر اتزاناً واطمئناناً.
دراسة توضح من أين نحصل على الثقة بالنفس؟

18:27 GMT 02.02.2026
كشفت دراسة حديثة أن تأثير التفكير في القرارات على مستوى الثقة بالنفس يختلف بشكل كبير بين الأفراد، ويعتمد بشكل أساسي على عوامل نفسية واجتماعية، أبرزها مستوى القلق والنوع الاجتماعي.
وبحسب الباحث سوشاريت كاتيال، المتخصص في العلوم الإدراكية بجامعة كوبنهاغن، فإن الثقة بالنفس لا ترتبط فقط بدقة القرار، بل بكيفية معالجة العقل له بعد اتخاذه، وفقا لما نشره موقع "ذا كونفرسيشن".
وأظهرت النتائج أن الأشخاص ذوي مستويات القلق المرتفعة يميلون إلى فقدان الثقة تدريجياً كلما طال وقت التفكير في القرار، حتى لو كانت اختياراتهم صحيحة موضوعياً.
وأرجع الباحث ذلك إلى دخول العقل في دوائر تفكير سلبية، مثل التساؤل المتكرر "ماذا لو كنت مخطئاً؟" أو "هل فاتني شيء مهم؟"، وهي أنماط تُعرف بالاجترار الفكري وتؤدي إلى تآكل الثقة بالنفس.
وخلال التجارب التي شملت مهام تتعلق بالذاكرة والتمييز البصري، طُلب من المشاركين تقييم ثقتهم بعد كل إجابة، فتبين أن الأكثر قلقاً أصبحوا أقل ثقة مع مرور الوقت، رغم ثبات دقة إجاباتهم.
في المقابل، أظهرت الدراسة نتيجة مغايرة لدى النساء؛ إذ بدأن بمستويات ثقة أقل من الرجال، لكن التفكير المتأني وإعادة تقييم القرار أسهما في رفع ثقتهن تدريجياً، حتى تقلص الفارق بين الجنسين وتلاشى تقريباً.

ويرى الباحثون أن هذا يعكس قدرة المراجعة العقلية المدروسة على تصحيح الصورة الذهنية السلبية لدى النساء، التي تتأثر بعوامل اجتماعية وثقافية متراكمة، مثل توقعات المجتمع والصور النمطية.
وتخلص الدراسة إلى أن الثقة لا تتأثر بمدة التفكير، بل بنوعيته؛ فالتفكير التحليلي القائم على تقييم الأدلة يعززها، بينما التفكير القهري المبني على القلق والتخيل السلبي يؤدي إلى تآكلها.

وأكد الباحث أن النصائح الشائعة مثل "فكر أكثر" أو "توقف عن التفكير" لا تناسب الجميع، لاختلاف الاستجابة النفسية بين الأفراد.

نصائح عملية

ينصح الباحث الأشخاص القلقين بتقليل الاجترار الذهني، ووضع قواعد واضحة لاتخاذ القرار، والتركيز على الحقائق بدلاً من السيناريوهات الافتراضية.
أما من يميلون إلى التقليل من قدراتهم -خاصة النساء- فإن التروي وإعادة التقييم قد يكونان أداة فعالة لتعزيز الثقة.
ويختم التقرير بأن فهم العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في الثقة بالنفس يمكن أن يحول التفكير من مصدر شك إلى وسيلة دعم، مما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر اتزاناً واطمئناناً.
