https://sarabic.ae/20260202/دميترييف-يدعو-إلى-إجراء-تحقيق-في-عمل-بيل-غيتس-على-اللقاحات-1109913128.html
دميترييف يدعو إلى إجراء تحقيق في عمل بيل غيتس على اللقاحات
دميترييف يدعو إلى إجراء تحقيق في عمل بيل غيتس على اللقاحات
سبوتنيك عربي
دعا كيريل دميترييف، الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى إجراء تحقيق في... 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T16:09+0000
2026-02-02T16:09+0000
2026-02-02T16:09+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_bc391f3d4ba92fe43f052ea72721797d.jpg
وكتب دميترييف على منصة "إكس"، مرفقًا إحدى لقطات الشاشة من "قضية إبستين" التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية: "أصبح غيتس مسؤولا عن اللقاحات بفضل مؤسسته وسيطرته الفعلية على تحالفات اللقاحات مثل "غافي".وفي 30 يناير/كانون الثاني، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، اكتمال نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين، ومع هذا النشر الأخير، يتجاوز إجمالي حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف، تشمل وثائق ورسائل بريد إلكتروني وصورا ومقاطع فيديو تتعلق بالتحقيق في جرائم الممول الراحل في تجارة الجنس.ووفقا للادعاء، فقد أقام إبستين، بين عامي 2002 و2005، علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، اللواتي استضافهن في مساكنه في نيويورك وفلوريدا. وكان يدفع لهن مئات الدولارات نقدا، ثم يكلف بعضهن بالعمل كوسطاء لجلب فتيات جديدات. كان بعض الضحايا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما.
https://sarabic.ae/20260130/العدل-الأمريكية-تنشر-وثائق-تكشف-مراسلات-بين-ماسك-وجيفري-إبستين-1109825056.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_2e824aca416dad29122724a70e9e2608.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
دميترييف يدعو إلى إجراء تحقيق في عمل بيل غيتس على اللقاحات
دعا كيريل دميترييف، الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى إجراء تحقيق في عمل بيل غيتس في مجال اللقاحات، وذلك عقب نشر مواد في قضية جيفري إبستين.
وكتب دميترييف على منصة "إكس"، مرفقًا إحدى لقطات الشاشة من "قضية إبستين" التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية: "أصبح غيتس مسؤولا عن اللقاحات بفضل مؤسسته وسيطرته الفعلية على تحالفات اللقاحات مثل "غافي".
وتابع: "أساء غيتس استخدام هذا الدور من خلال عرقلة لقاحات آمنة مثل "سبوتنيك" والترويج للقاحات غير المختبرة. يجب التحقيق في أنشطة بيل غيتس في مجال اللقاحات، ويجب الحد من دوره".
وفي 30 يناير/كانون الثاني، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، اكتمال نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين، ومع هذا النشر الأخير، يتجاوز إجمالي حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف، تشمل وثائق ورسائل بريد إلكتروني وصورا ومقاطع فيديو تتعلق بالتحقيق في جرائم الممول الراحل في تجارة الجنس.
وفي عام 2019، وجهت إلى إبستين في الولايات المتحدة تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرات، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 40 عاما، وتهمة التآمر لارتكاب مثل هذا الاتجار (تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات).
ووفقا للادعاء، فقد أقام إبستين، بين عامي 2002 و2005، علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، اللواتي استضافهن في مساكنه في نيويورك وفلوريدا. وكان يدفع لهن مئات الدولارات نقدا، ثم يكلف بعضهن بالعمل كوسطاء لجلب فتيات جديدات. كان بعض الضحايا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما.