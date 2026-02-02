دميترييف يدعو إلى إجراء تحقيق في عمل بيل غيتس على اللقاحات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260202/دميترييف-يدعو-إلى-إجراء-تحقيق-في-عمل-بيل-غيتس-على-اللقاحات-1109913128.html
دميترييف يدعو إلى إجراء تحقيق في عمل بيل غيتس على اللقاحات
دميترييف يدعو إلى إجراء تحقيق في عمل بيل غيتس على اللقاحات
سبوتنيك عربي
دعا كيريل دميترييف، الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى إجراء تحقيق في... 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T16:09+0000
2026-02-02T16:09+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_bc391f3d4ba92fe43f052ea72721797d.jpg
وكتب دميترييف على منصة "إكس"، مرفقًا إحدى لقطات الشاشة من "قضية إبستين" التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية: "أصبح غيتس مسؤولا عن اللقاحات بفضل مؤسسته وسيطرته الفعلية على تحالفات اللقاحات مثل "غافي".وفي 30 يناير/كانون الثاني، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، اكتمال نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين، ومع هذا النشر الأخير، يتجاوز إجمالي حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف، تشمل وثائق ورسائل بريد إلكتروني وصورا ومقاطع فيديو تتعلق بالتحقيق في جرائم الممول الراحل في تجارة الجنس.ووفقا للادعاء، فقد أقام إبستين، بين عامي 2002 و2005، علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، اللواتي استضافهن في مساكنه في نيويورك وفلوريدا. وكان يدفع لهن مئات الدولارات نقدا، ثم يكلف بعضهن بالعمل كوسطاء لجلب فتيات جديدات. كان بعض الضحايا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما.
https://sarabic.ae/20260130/العدل-الأمريكية-تنشر-وثائق-تكشف-مراسلات-بين-ماسك-وجيفري-إبستين-1109825056.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_2e824aca416dad29122724a70e9e2608.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

دميترييف يدعو إلى إجراء تحقيق في عمل بيل غيتس على اللقاحات

16:09 GMT 02.02.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية،
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دعا كيريل دميترييف، الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى إجراء تحقيق في عمل بيل غيتس في مجال اللقاحات، وذلك عقب نشر مواد في قضية جيفري إبستين.
وكتب دميترييف على منصة "إكس"، مرفقًا إحدى لقطات الشاشة من "قضية إبستين" التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية: "أصبح غيتس مسؤولا عن اللقاحات بفضل مؤسسته وسيطرته الفعلية على تحالفات اللقاحات مثل "غافي".

وتابع: "أساء غيتس استخدام هذا الدور من خلال عرقلة لقاحات آمنة مثل "سبوتنيك" والترويج للقاحات غير المختبرة. يجب التحقيق في أنشطة بيل غيتس في مجال اللقاحات، ويجب الحد من دوره".

وفي 30 يناير/كانون الثاني، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، اكتمال نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين، ومع هذا النشر الأخير، يتجاوز إجمالي حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف، تشمل وثائق ورسائل بريد إلكتروني وصورا ومقاطع فيديو تتعلق بالتحقيق في جرائم الممول الراحل في تجارة الجنس.
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
"العدل الأمريكية" تنشر وثائق تكشف مراسلات بين ماسك وجيفري إبستين
30 يناير, 22:16 GMT

وفي عام 2019، وجهت إلى إبستين في الولايات المتحدة تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرات، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 40 عاما، وتهمة التآمر لارتكاب مثل هذا الاتجار (تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات).

ووفقا للادعاء، فقد أقام إبستين، بين عامي 2002 و2005، علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، اللواتي استضافهن في مساكنه في نيويورك وفلوريدا. وكان يدفع لهن مئات الدولارات نقدا، ثم يكلف بعضهن بالعمل كوسطاء لجلب فتيات جديدات. كان بعض الضحايا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала