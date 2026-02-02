عربي
شويغو: ضغط الدول الغربية على روسيا وميانمار لن يتوقف
شويغو: ضغط الدول الغربية على روسيا وميانمار لن يتوقف
اخبار روسيا
أخبار العالم الآن
روسيا
وشدّد شويغو على أنّ روسيا تدعم مسار قيادة ميانمار لحماية وحدة أراضيها وتعزيز السيادة القومية دعما كاملا، مردفا: "يمكنكم الاعتماد على روسيا والمساعدة الشاملة التي تقدمها، بما في ذلك على الساحة الدولية".وقال إنه مقتنع بأنّ "ضغط الدول الغربية على روسيا وميانمار لن يتوقف، على الرغم من أن طبيعة العلاقات الدولية تتغيّر بشكل جذري، وتواصل محاولات تغيير استقلال سياستنا الخارجية".ووفقا لأمين مجلس الأمن الروسي، فإن المحادثات "تكتسب أهمية خاصة وعلينا أن نناقش بالتفصيل سبل زيادة الشراكة الثنائية من أجل التغلب على التهديدات الواقعة والمحتملة".وكانت الخدمة الصحفية في مجلس الأمن الروسي، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن وصول سكرتير المجلس سيرغي شويغو، إلى ميانمار لإجراء محادثات مع رئيس البلاد.وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن شويغو وصل مع وفد وزاري إلى جمهورية اتحاد ميانمار، في الثاني من فبراير/ شباط الجاري، في زيارة عمل، وكان في استقباله السفير الروسي إسكندر عزيزوف، ونائب وزير خارجية ميانمار، كو كو تشجو.
اخبار روسيا, أخبار العالم الآن, روسيا
اخبار روسيا, أخبار العالم الآن, روسيا

14:31 GMT 02.02.2026
أعلن أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، خلال اجتماعه مع الوزير الأول في مكتب الرئيس ومستشار الأمن القومي في ميانمار، تين أونغ سان، أن ضغط الدول الغربية على روسيا وميانمار لن يتوقف، مؤكد أن موسكو ستساعد ميانمار في ضمان الأمن وحفظ وحدة أراضيها وسيادتها.
وشدّد شويغو على أنّ روسيا تدعم مسار قيادة ميانمار لحماية وحدة أراضيها وتعزيز السيادة القومية دعما كاملا، مردفا: "يمكنكم الاعتماد على روسيا والمساعدة الشاملة التي تقدمها، بما في ذلك على الساحة الدولية".
وقال إنه مقتنع بأنّ "ضغط الدول الغربية على روسيا وميانمار لن يتوقف، على الرغم من أن طبيعة العلاقات الدولية تتغيّر بشكل جذري، وتواصل محاولات تغيير استقلال سياستنا الخارجية".
سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
شويغو يصل إلى ميانمار لإجراء محادثات مع رئيس البلاد
12:28 GMT
ووفقا لأمين مجلس الأمن الروسي، فإن المحادثات "تكتسب أهمية خاصة وعلينا أن نناقش بالتفصيل سبل زيادة الشراكة الثنائية من أجل التغلب على التهديدات الواقعة والمحتملة".
وكانت الخدمة الصحفية في مجلس الأمن الروسي، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن وصول سكرتير المجلس سيرغي شويغو، إلى ميانمار لإجراء محادثات مع رئيس البلاد.
وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن شويغو وصل مع وفد وزاري إلى جمهورية اتحاد ميانمار، في الثاني من فبراير/ شباط الجاري، في زيارة عمل، وكان في استقباله السفير الروسي إسكندر عزيزوف، ونائب وزير خارجية ميانمار، كو كو تشجو.
