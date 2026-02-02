https://sarabic.ae/20260202/شويغو-ضغط-الدول-الغربية-على-روسيا-وميانمار-لن-يتوقف-1109910507.html

شويغو: ضغط الدول الغربية على روسيا وميانمار لن يتوقف

شويغو: ضغط الدول الغربية على روسيا وميانمار لن يتوقف

أعلن أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، خلال اجتماعه مع الوزير الأول في مكتب الرئيس ومستشار الأمن القومي في ميانمار، تين أونغ سان، أن ضغط

وشدّد شويغو على أنّ روسيا تدعم مسار قيادة ميانمار لحماية وحدة أراضيها وتعزيز السيادة القومية دعما كاملا، مردفا: "يمكنكم الاعتماد على روسيا والمساعدة الشاملة التي تقدمها، بما في ذلك على الساحة الدولية".وقال إنه مقتنع بأنّ "ضغط الدول الغربية على روسيا وميانمار لن يتوقف، على الرغم من أن طبيعة العلاقات الدولية تتغيّر بشكل جذري، وتواصل محاولات تغيير استقلال سياستنا الخارجية".ووفقا لأمين مجلس الأمن الروسي، فإن المحادثات "تكتسب أهمية خاصة وعلينا أن نناقش بالتفصيل سبل زيادة الشراكة الثنائية من أجل التغلب على التهديدات الواقعة والمحتملة".وكانت الخدمة الصحفية في مجلس الأمن الروسي، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن وصول سكرتير المجلس سيرغي شويغو، إلى ميانمار لإجراء محادثات مع رئيس البلاد.وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن شويغو وصل مع وفد وزاري إلى جمهورية اتحاد ميانمار، في الثاني من فبراير/ شباط الجاري، في زيارة عمل، وكان في استقباله السفير الروسي إسكندر عزيزوف، ونائب وزير خارجية ميانمار، كو كو تشجو.

