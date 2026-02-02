شويغو يصل إلى ميانمار لإجراء محادثات مع رئيس البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260202/شويغو-يصل-إلى-ميانمار-لإجراء-محادثات-مع-رئيس-البلاد-1109905226.html
شويغو يصل إلى ميانمار لإجراء محادثات مع رئيس البلاد
شويغو يصل إلى ميانمار لإجراء محادثات مع رئيس البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت الخدمة الصحفية في مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، عن وصول سكرتير المجلس سيرغي شويغو، إلى ميانمار لإجراء محادثات مع رئيس البلاد. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T12:28+0000
2026-02-02T12:28+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891594_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_d4957b05e7ba51d72c499bd3198cfe8f.jpg
وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن شويغو وصل مع وفد وزاري إلى جمهورية اتحاد ميانمار، في 2 من فبراير/ شباط الجاري، في زيارة عمل، وكان في استقباله السفير الروسي إسكندر عزيزوف، ونائب وزير خارجية ميانمار كو كو تشجو.ويتضمن جدول أعمال الزيارة "مناقشة قضايا طيف العلاقات الثنائية الواسع، والتي تتعلق بالأمن القومي والمحلي والتعاون العسكري التقني الثنائي، والتفاعل في المجال التجاري والاقتصادي وتنسيق الجهود في المجال الدولي".وأكد مجلس الأمن الروسي أن الزيارة تأتي بعد الانتخابات البرلمانية، التي انتهت في ميانمار في 25 من يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي في أعقابها سيتم انتقال السلطة في الدولة من العسكريين إلى سلطات مدنية منتخبة في برلمان البلاد.
https://sarabic.ae/20251113/روسيا-وميانمار-تجريان-تدريبات-بحرية-في-المحيط-الهندي--1107064102.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891594_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_fadce517dc4e6ccafa8343d8e6e56696.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

شويغو يصل إلى ميانمار لإجراء محادثات مع رئيس البلاد

12:28 GMT 02.02.2026
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو،
سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت الخدمة الصحفية في مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، عن وصول سكرتير المجلس سيرغي شويغو، إلى ميانمار لإجراء محادثات مع رئيس البلاد.
وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن شويغو وصل مع وفد وزاري إلى جمهورية اتحاد ميانمار، في 2 من فبراير/ شباط الجاري، في زيارة عمل، وكان في استقباله السفير الروسي إسكندر عزيزوف، ونائب وزير خارجية ميانمار كو كو تشجو.

وبحسب الخدمة الصحفية للمجلس، من المتوقع أن يلتقي شويغو رئيس ميانمار بالنيابة مين أون خلين، وسيجري مباحثات مع الوزير الأول لدى مكتب الرئيس ومستشار الأمن القومي تين أون سان.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة "مناقشة قضايا طيف العلاقات الثنائية الواسع، والتي تتعلق بالأمن القومي والمحلي والتعاون العسكري التقني الثنائي، والتفاعل في المجال التجاري والاقتصادي وتنسيق الجهود في المجال الدولي".
بوارج - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
روسيا وميانمار تجريان تدريبات بحرية في المحيط الهندي
13 نوفمبر 2025, 08:17 GMT

ووفقا للخدمة، سيتم التركيز أيضا على "التعاون المتعلق بعمل أجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون وتبادل المعلومات المالية، والتنسيق مع وزارة العدل الروسية والحرس الوطني الروسي".

وأكد مجلس الأمن الروسي أن الزيارة تأتي بعد الانتخابات البرلمانية، التي انتهت في ميانمار في 25 من يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي في أعقابها سيتم انتقال السلطة في الدولة من العسكريين إلى سلطات مدنية منتخبة في برلمان البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала