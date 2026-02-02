https://sarabic.ae/20260202/شويغو-يصل-إلى-ميانمار-لإجراء-محادثات-مع-رئيس-البلاد-1109905226.html
شويغو يصل إلى ميانمار لإجراء محادثات مع رئيس البلاد
شويغو يصل إلى ميانمار لإجراء محادثات مع رئيس البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت الخدمة الصحفية في مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، عن وصول سكرتير المجلس سيرغي شويغو، إلى ميانمار لإجراء محادثات مع رئيس البلاد. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T12:28+0000
2026-02-02T12:28+0000
2026-02-02T12:28+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891594_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_d4957b05e7ba51d72c499bd3198cfe8f.jpg
وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن شويغو وصل مع وفد وزاري إلى جمهورية اتحاد ميانمار، في 2 من فبراير/ شباط الجاري، في زيارة عمل، وكان في استقباله السفير الروسي إسكندر عزيزوف، ونائب وزير خارجية ميانمار كو كو تشجو.ويتضمن جدول أعمال الزيارة "مناقشة قضايا طيف العلاقات الثنائية الواسع، والتي تتعلق بالأمن القومي والمحلي والتعاون العسكري التقني الثنائي، والتفاعل في المجال التجاري والاقتصادي وتنسيق الجهود في المجال الدولي".وأكد مجلس الأمن الروسي أن الزيارة تأتي بعد الانتخابات البرلمانية، التي انتهت في ميانمار في 25 من يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي في أعقابها سيتم انتقال السلطة في الدولة من العسكريين إلى سلطات مدنية منتخبة في برلمان البلاد.
https://sarabic.ae/20251113/روسيا-وميانمار-تجريان-تدريبات-بحرية-في-المحيط-الهندي--1107064102.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891594_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_fadce517dc4e6ccafa8343d8e6e56696.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
شويغو يصل إلى ميانمار لإجراء محادثات مع رئيس البلاد
أعلنت الخدمة الصحفية في مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، عن وصول سكرتير المجلس سيرغي شويغو، إلى ميانمار لإجراء محادثات مع رئيس البلاد.
وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن شويغو وصل مع وفد وزاري إلى جمهورية اتحاد ميانمار، في 2 من فبراير/ شباط الجاري، في زيارة عمل، وكان في استقباله السفير الروسي إسكندر عزيزوف، ونائب وزير خارجية ميانمار كو كو تشجو.
وبحسب الخدمة الصحفية للمجلس، من المتوقع أن يلتقي شويغو رئيس ميانمار بالنيابة مين أون خلين، وسيجري مباحثات مع الوزير الأول لدى مكتب الرئيس ومستشار الأمن القومي تين أون سان.
ويتضمن جدول أعمال الزيارة "مناقشة قضايا طيف العلاقات الثنائية الواسع، والتي تتعلق بالأمن القومي والمحلي والتعاون العسكري التقني الثنائي، والتفاعل في المجال التجاري والاقتصادي وتنسيق الجهود في المجال الدولي".
13 نوفمبر 2025, 08:17 GMT
ووفقا للخدمة، سيتم التركيز أيضا على "التعاون المتعلق بعمل أجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون وتبادل المعلومات المالية، والتنسيق مع وزارة العدل الروسية والحرس الوطني الروسي".
وأكد مجلس الأمن الروسي أن الزيارة تأتي بعد الانتخابات البرلمانية، التي انتهت في ميانمار في 25 من يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي في أعقابها سيتم انتقال السلطة في الدولة من العسكريين إلى سلطات مدنية منتخبة في برلمان البلاد.