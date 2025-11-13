https://sarabic.ae/20251113/روسيا-وميانمار-تجريان-تدريبات-بحرية-في-المحيط-الهندي--1107064102.html
انطلقت، اليوم الخميس، في بحر أندامان مناورات "ماروميكس-2025" البحرية المشتركة، بين روسيا وميانما، بحسب ما أفادت به الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ.
وأوضحت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ أن "مجموعة سفن روسية من الإسطول، تضم الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، والكورفيت "جريمياتشي"، والناقلة "بوريس بوتوما"، غادرت المياه الإقليمية لميانمار متجهة إلى بحر أندامان للمشاركة في التدريبات".وكان حفل افتتاح المناورات قد أقيم، يوم أمس الأربعاء، تبعه اجتماعات لتنسيق وتحديد خطة التدريبات العملية المشتركة، كما شارك البحارة من الجانبين في نشاطات ودية، شملت مباريات في كرة القدم والطائرة والسلة، فضلاً عن زيارات متبادلة للسفن المشاركة. وأفادت الخدمة الصحفية أن "وحدات مكافحة الإرهاب من البلدين سيناريوهات لتفتيش وإعادة إطلاق سفينة مدنية يفترض أن "قراصنة" قد اختطفوها". وتتمثل البحرية الميانمارية بأربع وحدات وهي: سفينة الإنزال والمروحيات "موتاما"، والفرقاطة "كيانسيتا"، والكورفيت "تابينشويهتي"، والغواصة "ميني ثينكاثو".
08:17 GMT 13.11.2025 (تم التحديث: 09:06 GMT 13.11.2025)
انطلقت، اليوم الخميس، في بحر أندامان مناورات "ماروميكس-2025" البحرية المشتركة، بين روسيا وميانما، بحسب ما أفادت به الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ.
وأوضحت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ
أن "مجموعة سفن روسية من الإسطول، تضم الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، والكورفيت "جريمياتشي"، والناقلة "بوريس بوتوما"، غادرت المياه الإقليمية لميانمار متجهة إلى بحر أندامان للمشاركة في التدريبات".
وأكدت الخدمة الصحفية أن الهدف الأساسي من هذه التدريبات هو "تعزيز التعاون البحري الشامل بين البلدين، وضمان أمن الشحن البحري والمصالح الاقتصادية في ممرات جنوب شرق آسيا البحرية".
وكان حفل افتتاح المناورات قد أقيم، يوم أمس الأربعاء، تبعه اجتماعات لتنسيق وتحديد خطة التدريبات العملية المشتركة، كما شارك البحارة من الجانبين في نشاطات ودية، شملت مباريات في كرة القدم والطائرة والسلة، فضلاً عن زيارات متبادلة للسفن المشاركة.
وخلال اليومين القادمين، سيجري الطرفان تدريبات على القيادة المشتركة، والبحث والكشف والتتبع المُحاكى للغواصات المعادية، إلى جانب تمارين قتالية تتضمن إطلاق النيران من المدفعية والطوربيدات.
وأفادت الخدمة الصحفية أن "وحدات مكافحة الإرهاب من البلدين سيناريوهات لتفتيش وإعادة إطلاق سفينة مدنية يفترض أن "قراصنة" قد اختطفوها".
وتتمثل البحرية الميانمارية بأربع وحدات وهي: سفينة الإنزال والمروحيات "موتاما"، والفرقاطة "كيانسيتا"، والكورفيت "تابينشويهتي"، والغواصة "ميني ثينكاثو".