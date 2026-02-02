https://sarabic.ae/20260202/عواصف-عنيفة-تتسبب-بتضرر-عشرات-المنازل-في-إندونيسيا-فيديو--1109920592.html
عواصف عنيفة تتسبب بتضرر عشرات المنازل في إندونيسيا... فيديو
تعرضت عدة قرى في إقليم موجوكيرتو شرقي جزيرة جاوة في إندونيسيا لعواصف قوية، تسببت في أضرار مادية بعدد من المناطق السكنية، وفق ما أفادت به السلطات المحلية. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
وأدت العواصف إلى تضرر 39 منزلا بدرجات متفاوتة، حيث لحقت الأضرار بأسقف المنازل والجدران، دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب التقارير الأولية الصادرة عن الجهات المختصة.وتواصل فرق الطوارئ والسلطات المحلية حصر الأضرار وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين، في وقت دعت فيه السكان إلى توخي الحذر تحسبا لاضطرابات جوية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وأدت العواصف إلى تضرر 39 منزلا بدرجات متفاوتة، حيث لحقت الأضرار بأسقف المنازل والجدران، دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب التقارير الأولية الصادرة عن الجهات المختصة.
وتواصل فرق الطوارئ والسلطات المحلية حصر الأضرار وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين، في وقت دعت فيه السكان إلى توخي الحذر تحسبا لاضطرابات جوية محتملة خلال الفترة المقبلة.