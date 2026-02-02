https://sarabic.ae/20260202/رجل-على-ظهر-طائرة-يستبب-بفوضى-بمطار-إسباني-فيديو-1109911579.html
رجل على ظهر طائرة يستبب بفوضى بمطار إسباني.. فيديو
رجل على ظهر طائرة يستبب بفوضى بمطار إسباني.. فيديو
تسبب رجل مغربي يبلغ من العمر 24 عامًا في تعطيل حركة الطيران بمطار مانيسيس في مدينة فالنسيا الإسبانية، بعدما تسلل إلى مدرج المطار وتمكن من الصعود إلى سطح طائرة...
وأدى الحادث إلى تأخير الرحلة المتجهة من إسبانيا إلى أمستردام لمدة تقارب ساعتين ونصف، بينما تدخلت سلطات المطار وقوات الأمن سريعًا للسيطرة على الموقف وإيقاف الرجل دون وقوع إصابات، بحسب وسائل إعلام إسبانية.وباشرت السلطات الإسبانية تحقيقا في الواقعة لمعرفة ملابسات تسلل الشاب إلى المدرج وكيف تمكن من الوصول إلى الطائرة، وسط تشديد الإجراءات الأمنية داخل المطار عقب الحادث، الذي رصده مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.ويظهر الشاب وهو يقوم بحركات غريبة على ظهر الطائرة المتوقفة داخل المطار قبل أن يخرج مشروبا يتناوله من حقيبته.
