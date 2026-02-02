https://sarabic.ae/20260202/فيفا-ملزمون-بالنظر-في-مسألة-انضمام-روسيا-لأن-الحظر-لم-يحقق-شيئا-1109911882.html
"فيفا": ملزمون بالنظر في مسألة انضمام روسيا لأن الحظر لم يحقق شيئا
سبوتنيك عربي
2026-02-02T15:24+0000
2026-02-02T15:24+0000
2026-02-02T15:24+0000
يُذكر أن فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قررا، في فبراير/شباط 2022، إيقاف المنتخبات والأندية الروسية عن المشاركة في المسابقات الدولية إلى أجل غير مسمى، على خلفية الأحداث في أوكرانيا.وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، صرّح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لوكالة "سبوتنيك" بأن الموضوع قد أُزيل من جدول الأعمال لأنه "لم يتم التوصل إلى حل تقني يسمح للفرق الروسية باللعب".
رياضة, روسيا
أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، أن المنظمة ملزمة بالنظر في إمكانية رفع الحظر المفروض على المنتخبات والأندية الروسية، مشيرا إلى أن هذا القرار لم يحقق أهدافه، بل أسهم في زيادة الإحباط والكراهية.
وقال إنفانتينو لوسائل إعلام ردًا على سؤال حول ما إذا كان الفيفا سينظر في رفع الحظر عن المنتخبات الروسية: "علينا القيام بذلك، بكل تأكيد. لأن الحظر لم يحقق شيئا، بل زاد من الإحباط والكراهية".
وأعرب رئيس الفيفا عن ثقته بأن "إتاحة الفرصة للفتيات والفتيان من روسيا للعب كرة القدم في أنحاء أخرى من أوروبا ستكون مفيدة".
يُذكر أن فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قررا، في فبراير/شباط 2022، إيقاف المنتخبات والأندية الروسية عن المشاركة في المسابقات الدولية إلى أجل غير مسمى، على خلفية الأحداث في أوكرانيا.
وفي 26 سبتمبر/أيلول 2023، سمحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمنتخبات الروسية للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما بالمشاركة في المسابقات الدولية، على أن تُقام المباريات دون رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني، وألا تلعب على الأراضي الروسية.
وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، صرّح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لوكالة "سبوتنيك" بأن الموضوع قد أُزيل من جدول الأعمال لأنه "لم يتم التوصل إلى حل تقني يسمح للفرق الروسية باللعب".