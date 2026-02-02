عربي
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
وأشار دوروف إلى أنه في هذا الحوار يضحك مارك زوكربيرغ على المستخدمين الذين وثقوا به بحساباتهم ومعلوماتهم.وسبق أن اتهم دوروف "واتساب" بعدم الموثوقية في يناير/ كانون الثاني الفائت، مشيرا إلى وجود إمكانيات لإختراق واتساب. ومن جهته، وافق صاحب منصة "إكس" أيلون ماسك على ذلك.وفي لقطة الشاشة التي نشرها دوروف، يسأل مستخدمٌ يضع صورة مارك زوكربيرغ في ملفه الشخصي مستخدمًا آخر عما إذا كان يحتاج إلى بيانات "عن شخص من جامعة هارفارد"، وجاء في لقطة الشاشة: "لدي أكثر من 4 آلاف صورة وعنوان. لقد أرسلها الناس. لا أعرف لأي سبب يثقون بي، حمقى" .
مؤسس "تلغرام" يلمح إلى عدم موثوقية "واتساب"

13:46 GMT 02.02.2026
© AP Photo / Tatan Syuflanaمؤسس شبكة تليغرام الروسي بافيل دوروف
مؤسس شبكة تليغرام الروسي بافيل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Tatan Syuflana
تابعنا عبر
أكد مؤسس منصة "تلغرام"، بافيل دوروف، مجدداً على عدم موثوقية منصة "واتساب" ونشر لقطة لمراسلة بين مارك زوكربيرغ، مالك المنصة، ومحاور غير معروف.
وأشار دوروف إلى أنه في هذا الحوار يضحك مارك زوكربيرغ على المستخدمين الذين وثقوا به بحساباتهم ومعلوماتهم.

ونشر دوروف في حسابه على منصة "إكس"، تغريدة قال فيها: "الآن صاحب واتساب يضحك سرا على 4 مليارات أحمق، أولئك الذين يصدقون إعلاناته، مثلاً عن تشفير بيانات واتساب".

WhatsApp واتساب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
مجتمع
قاضية أمريكية تمنع مجموعة إسرائيلية من التجسس على مستخدمي "واتساب"
18 أكتوبر 2025, 11:48 GMT
وسبق أن اتهم دوروف "واتساب" بعدم الموثوقية في يناير/ كانون الثاني الفائت، مشيرا إلى وجود إمكانيات لإختراق واتساب. ومن جهته، وافق صاحب منصة "إكس" أيلون ماسك على ذلك.
وفي لقطة الشاشة التي نشرها دوروف، يسأل مستخدمٌ يضع صورة مارك زوكربيرغ في ملفه الشخصي مستخدمًا آخر عما إذا كان يحتاج إلى بيانات "عن شخص من جامعة هارفارد"، وجاء في لقطة الشاشة: "لدي أكثر من 4 آلاف صورة وعنوان. لقد أرسلها الناس. لا أعرف لأي سبب يثقون بي، حمقى" .
