مؤسس "تلغرام" يلمح إلى عدم موثوقية "واتساب"
مؤسس "تلغرام" يلمح إلى عدم موثوقية "واتساب"
أكد مؤسس منصة "تلغرام"، بافيل دوروف، مجدداً على عدم موثوقية منصة "واتساب" ونشر لقطة لمراسلة بين مارك زوكربيرغ، مالك المنصة، ومحاور غير معروف.
وأشار دوروف إلى أنه في هذا الحوار يضحك مارك زوكربيرغ على المستخدمين الذين وثقوا به بحساباتهم ومعلوماتهم.وسبق أن اتهم دوروف "واتساب" بعدم الموثوقية في يناير/ كانون الثاني الفائت، مشيرا إلى وجود إمكانيات لإختراق واتساب. ومن جهته، وافق صاحب منصة "إكس" أيلون ماسك على ذلك.وفي لقطة الشاشة التي نشرها دوروف، يسأل مستخدمٌ يضع صورة مارك زوكربيرغ في ملفه الشخصي مستخدمًا آخر عما إذا كان يحتاج إلى بيانات "عن شخص من جامعة هارفارد"، وجاء في لقطة الشاشة: "لدي أكثر من 4 آلاف صورة وعنوان. لقد أرسلها الناس. لا أعرف لأي سبب يثقون بي، حمقى" .
مؤسس "تلغرام" يلمح إلى عدم موثوقية "واتساب"
أكد مؤسس منصة "تلغرام"، بافيل دوروف، مجدداً على عدم موثوقية منصة "واتساب" ونشر لقطة لمراسلة بين مارك زوكربيرغ، مالك المنصة، ومحاور غير معروف.
وأشار دوروف إلى أنه في هذا الحوار يضحك مارك زوكربيرغ على المستخدمين الذين وثقوا به بحساباتهم ومعلوماتهم.
ونشر دوروف في حسابه على منصة "إكس"، تغريدة قال فيها: "الآن صاحب واتساب يضحك سرا على 4 مليارات أحمق، أولئك الذين يصدقون إعلاناته، مثلاً عن تشفير بيانات واتساب".
18 أكتوبر 2025, 11:48 GMT
وسبق أن اتهم دوروف "واتساب" بعدم الموثوقية في يناير/ كانون الثاني الفائت، مشيرا إلى وجود إمكانيات لإختراق واتساب. ومن جهته، وافق صاحب منصة "إكس" أيلون ماسك على ذلك.
وفي لقطة الشاشة التي نشرها دوروف، يسأل مستخدمٌ يضع صورة مارك زوكربيرغ في ملفه الشخصي مستخدمًا آخر عما إذا كان يحتاج إلى بيانات "عن شخص من جامعة هارفارد"، وجاء في لقطة الشاشة: "لدي أكثر من 4 آلاف صورة وعنوان. لقد أرسلها الناس. لا أعرف لأي سبب يثقون بي، حمقى" .