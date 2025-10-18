https://sarabic.ae/20251018/قاضية-أمريكية-تمنع-مجموعة-إسرائيلية-من-التجسس-على-مستخدمي-واتساب-1106150057.html
قاضية أمريكية تمنع مجموعة إسرائيلية من التجسس على مستخدمي "واتساب"
قاضية أمريكية تمنع مجموعة إسرائيلية من التجسس على مستخدمي "واتساب"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن محكمة أمريكية منعت مجموعة "إن أس أو" الإسرائيلية، المُصنعة لبرامج التجسس، من استهداف مستخدمي تطبيق "واتساب". 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T11:48+0000
2025-10-18T11:48+0000
2025-10-18T11:48+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102156/10/1021561097_0:0:1215:683_1920x0_80_0_0_fac8a980c887abe745a97afdd7e3cf43.jpg
وأفادت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن قاضية أمريكية قد أصدرت حكما لصالح منصة "واتساب"، في الدعوى القضائية التي تتهم شركة البرمجة والهايتك الإسرائيلية "إن إس أو" باستغلال ثغرة لتثبيت برنامج "بيغاسوس".وكان هذا البرنامج قد سمح بالتجسس على نحو 1400 شخص، بينهم صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان ومعارضون.وأوضحت الصحيفة أن القاضية قد خفّضت مبلغ التعويضات من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط، معتبرة أن سلوك المجموعة لا يرقى إلى مستوى "الخطير للغاية" الذي يبرر الحكم المالي السابق.وقالت القاضية فيليس هاميلتون، إن "تصرفات المجموعة تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه"، ولذلك منحت المحكمة الأمريكية شركة "ميتا" المالكة لـ"واتساب" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة) أمرا قضائيا نهائيا يمنع "إن إس أو" من استخدام أي أدوات أو برمجيات لاستهداف الخدمة أو مستخدميها حول العالم.من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لـ"واتساب"، ويل كاثكارت، في بيان له، أن "الحكم الصادر اليوم يمنع مجموعة "إن إس أو"، المُصنعة لبرامج التجسس، من استهداف "واتساب" ومستخدمينا حول العالم مرة أخرى، ونشيد بهذا القرار الذي يأتي بعد ست سنوات من التقاضي لمحاسبة المجموعة على استهدافها أفراد المجتمع المدني".وأظهرت الأدلة المقدمة في المحاكمة الأمريكية أن المجموعة الإسرائيلية "نفذت هندسة عكسية لشفرة واتساب لتثبيت برامج تجسس تستهدف المستخدمين خلسة"، كما خلصت المحكمة إلى أن برنامج التجسّس أُعيد تصميمه مرارا لتجنب الكشف وتجاوز إصلاحات الأمان في "واتساب".ويشار إلى أن مجموعة "إن إس أو" تأسست عام 2010 وتتخذ من مدينة هرتسليا قرب تل أبيب مقرا لها، وتعرف بتطوير برنامج "بيغاسوس"، الذي يتيح تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف المستهدف خلسة، إضافة إلى استخراج الرسائل والمحتوى حتى بعد فك تشفيرها أثناء الإرسال.
https://sarabic.ae/20250131/شركة-تجسس-إسرائيلية-تستهدف-العشرات-من-مستخدمي-تطبيق-واتسآب-1097357668.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102156/10/1021561097_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_a38a6cda4200cff89e9d6b2761e28631.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
قاضية أمريكية تمنع مجموعة إسرائيلية من التجسس على مستخدمي "واتساب"
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن محكمة أمريكية منعت مجموعة "إن أس أو" الإسرائيلية، المُصنعة لبرامج التجسس، من استهداف مستخدمي تطبيق "واتساب".
وأفادت صحيفة
"كالكاليست" الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن قاضية أمريكية قد أصدرت حكما لصالح منصة "واتساب"، في الدعوى القضائية التي تتهم شركة البرمجة والهايتك الإسرائيلية "إن إس أو" باستغلال ثغرة لتثبيت برنامج "بيغاسوس".
وكان هذا البرنامج قد سمح بالتجسس على نحو 1400 شخص، بينهم صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان
ومعارضون.
وأوضحت الصحيفة أن القاضية قد خفّضت مبلغ التعويضات من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط، معتبرة أن سلوك المجموعة لا يرقى إلى مستوى "الخطير للغاية" الذي يبرر الحكم المالي السابق.
وقالت القاضية فيليس هاميلتون، إن "تصرفات المجموعة تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه"، ولذلك منحت المحكمة الأمريكية شركة "ميتا" المالكة لـ"واتساب" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة) أمرا قضائيا نهائيا يمنع "إن إس أو"
من استخدام أي أدوات أو برمجيات لاستهداف الخدمة أو مستخدميها حول العالم.
من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لـ"واتساب"، ويل كاثكارت، في بيان له، أن "الحكم الصادر اليوم يمنع مجموعة "إن إس أو"، المُصنعة لبرامج التجسس، من استهداف "واتساب" ومستخدمينا حول العالم مرة أخرى، ونشيد بهذا القرار الذي يأتي بعد ست سنوات من التقاضي لمحاسبة المجموعة على استهدافها أفراد المجتمع المدني".
وأظهرت الأدلة المقدمة في المحاكمة الأمريكية أن المجموعة الإسرائيلية "نفذت هندسة عكسية لشفرة واتساب لتثبيت برامج تجسس تستهدف المستخدمين خلسة"، كما خلصت المحكمة إلى أن برنامج التجسّس أُعيد تصميمه مرارا لتجنب الكشف وتجاوز إصلاحات الأمان في "واتساب".
ويشار إلى أن مجموعة "إن إس أو" تأسست عام 2010 وتتخذ من مدينة هرتسليا قرب تل أبيب مقرا لها، وتعرف بتطوير برنامج "بيغاسوس"، الذي يتيح تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف المستهدف خلسة، إضافة إلى استخراج الرسائل والمحتوى حتى بعد فك تشفيرها أثناء الإرسال.