أمين عام "حزب الله" يوجه رسالة لمن يهدده بأنه هو قادر على إيلام العدو
الأخبار
ar_EG
14:39 GMT 03.02.2026
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن المنطقة تواجه ما وصفه بـ"هيمنة أمريكية شاملة"، متسائلا عما إذا كان المطلوب هو الاستسلام لهذه الهيمنة والتنازل عن الأرض والسيادة، أم مواجهتها انطلاقا من الحق والتمسّك بالثوابت.
وقال في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، إن ما يجري هو "عدوان وجودي يهدف إلى إلغاء الوجود"، مشددا على أن المواجهة تنطلق من الأرض والحق المشروع.
وأشار إلى أنه "لم يعد مطلوبا من لبنان تقديم أي التزامات إضافية، معتبرا أن "المطلوب حاليا هو ممارسة الضغط على أمريكا وإسرائيل لتنفيذ الاتفاقات ووقف العدوان"، داعيا المسؤولين اللبنانيين إلى "توضيح أنهم غير قادرين على الضغط على شعب قدم الكثير من التضحيات".
وانتقد قاسم ما وصفه بمحاولات "تعريض الأكتاف" أمام الضغوط الخارجية، معتبرا أن من يعلن القدرة على التنفيذ يُصبح عرضة للمطالب المتزايدة، متسائلا عن أسباب ذلك.
وفي ما يتصل بالوضع الميداني، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، إن "إعلان قائد الجيش انتهاء الإجراءات جنوب نهر الليطاني لا يستوجب موقفا من المقاومة"، مؤكدا أن "هناك قيادة عسكرية مختصة هي المعنية بتقييم ما أُنجز".
وتابع مشددا: "هناك تجربة عمرها 42 عاما، حققت خلالها المقاومة إنجازات عظيمة.. ومن يهددنا بأن العدو قادر على إيلامنا، نقول له إننا قادرون أيضاً على إيلام العدو، لكن لكل شيء وقته".
وداخليا، أشار قاسم إلى أن "حزب الله" اللبناني يعمل على بناء الدولة، وشارك في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، مؤكدا أن وزراء الحزب يعملون لصالح جميع اللبنانيين، في مقابل اتهامه بعض الوزراء "بالسعي إلى جرّ البلاد نحو الفتنة والتصرف وكأن الحكومة أداة حزبية".
وفي سياق آخر، هنأ قاسم الشعب والقيادة الإيرانية والمسلمين بالذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية عام 1979، معتبرا أن الجمهورية الإسلامية شكّلت "منارة للحرية والجهاد والمقاومة".
وأعرب عن أمله في استمرار إيران، واصفا إياها بـ"درة التاج"، وقدرتها على مواجهة أمريكا وإسرائيل، مؤكدًا أن "من كان مع الله لا بد أن ينتصر".
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل
، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وكانت أقرّت السلطات اللبنانية
خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش بتنفيذ المرحلة الأول منها، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش اللبناني، انتهاء تنفيذ تلك المرحلة.