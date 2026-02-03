عربي
https://sarabic.ae/20260203/إندونيسيا-تتوقع-زيارة-بوتين-خلال-السنتين-المقبلتين-1109934435.html
إندونيسيا تتوقع زيارة بوتين خلال السنتين المقبلتين
إندونيسيا تتوقع زيارة بوتين خلال السنتين المقبلتين
سبوتنيك عربي
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، نانانغ فاضل الله، اليوم الثلاثاء، أن إندونيسيا تتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العامين المقبلين. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T10:35+0000
2026-02-03T10:35+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
وتصادف، اليوم، الذكرى السادسة والسبعين لإقامة العلاقات الثنائية بين روسيا وإندونيسيا.وقال الدبلوماسي الإندونيسي إنه "واثق بأن التعاون بين البلدين سيستمر بالتطور. وبعد زيارة رئيسنا، برابوفو سوبيانتو، والاجتماعات مع فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة، ونتوقع زيارة الرئيس بوتين إلى إندونيسيا هذا العام أو في العام المقبل".ووفقًا له، هناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم "التي يجري إعدادها".وأضاف نانانغ فاضل الله: "ألاحظ الزيارات العديدة التي قام بها رجال الأعمال الروس إلى إندونيسيا، التي تحتاج حقًا إلى المعرفة والمهارات الروسية والتكنولوجيا الروسية من أجل تنمية البلاد".
إندونيسيا تتوقع زيارة بوتين خلال السنتين المقبلتين

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، نانانغ فاضل الله، اليوم الثلاثاء، أن إندونيسيا تتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العامين المقبلين.
وتصادف، اليوم، الذكرى السادسة والسبعين لإقامة العلاقات الثنائية بين روسيا وإندونيسيا.
وقال الدبلوماسي الإندونيسي إنه "واثق بأن التعاون بين البلدين سيستمر بالتطور. وبعد زيارة رئيسنا، برابوفو سوبيانتو، والاجتماعات مع فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة، ونتوقع زيارة الرئيس بوتين إلى إندونيسيا هذا العام أو في العام المقبل".
ووفقًا له، هناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم "التي يجري إعدادها".
وأضاف نانانغ فاضل الله: "ألاحظ الزيارات العديدة التي قام بها رجال الأعمال الروس إلى إندونيسيا، التي تحتاج حقًا إلى المعرفة والمهارات الروسية والتكنولوجيا الروسية من أجل تنمية البلاد".
