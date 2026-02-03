عربي
السعودية وتركيا توقعان اتفاقية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة
السعودية وتركيا توقعان اتفاقية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة
وقد وقّع الاتفاقية عن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وعن الجانب التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".وتشمل الاتفاقية تطوير وتنفيذ مشروعات محطات للطاقة الشمسية في تركيا، بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 5000 ميغاواط، على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى مشروعين للطاقة الشمسية، في سيواس وكرمان، بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميجاواط، وتضم المرحلة الثانية مشروعاتٍ أخرى تُنفذ وفقًا للأطر المتفق عليها بين الطرفين، بقدرة إضافية تبلغ 3000 ميغاواط.وبينت الوكالة أن شركة تركية، مملوكة للدولة، ستشتري الكهرباء المولدة من هذه المحطات لمدة ثلاثين عاما، كما سيتم، خلال تنفيذ المشروعات، تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والخدمات محليا.وأكد الجانبان أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستثمارية بين السعودية وتركيا. كما أنه يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، والتزامهما المشترك بتوسيع التعاون في المشروعات الإستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي المستدام، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مع الإسهام في نقل المعرفة، وبناء القدرات، وتحقيق المنافع المتبادلة لكلا البلدين.
19:52 GMT 03.02.2026
وقعت المملكة العربية السعودية وتركيا، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بشأن مشروعات محطاتٍ لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب أردوغان، إلى السعودية.
وقد وقّع الاتفاقية عن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وعن الجانب التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، ودعم تطوير وتنفيذ مشروعاتٍ، عالية الجودة، تُسهم في تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز أمنها، ودفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات البلدين.

طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
مذكرة تفاهم ليبية سعودية في مجال الطاقة.. رهانات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة
أمس, 19:37 GMT
وتشمل الاتفاقية تطوير وتنفيذ مشروعات محطات للطاقة الشمسية في تركيا، بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 5000 ميغاواط، على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى مشروعين للطاقة الشمسية، في سيواس وكرمان، بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميجاواط، وتضم المرحلة الثانية مشروعاتٍ أخرى تُنفذ وفقًا للأطر المتفق عليها بين الطرفين، بقدرة إضافية تبلغ 3000 ميغاواط.

وتوفر مشروعات المرحلة الأولى أسعارا تنافسية للغاية لبيع الكهرباء، مقارنةً بمحطات الطاقة المتجددة الأخرى في تركيا. وعلاوة على ذلك، ستزود هذه المحطات، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو ملياري دولار أمريكي، أكثر من مليوني أسرة تركية بالكهرباء.

الطاقة المتجددة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
السعودية تتصدر أكبر 5 صفقات للطاقة المتجددة في أكتوبر 2025
3 نوفمبر 2025, 15:19 GMT
وبينت الوكالة أن شركة تركية، مملوكة للدولة، ستشتري الكهرباء المولدة من هذه المحطات لمدة ثلاثين عاما، كما سيتم، خلال تنفيذ المشروعات، تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والخدمات محليا.
وأكد الجانبان أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستثمارية بين السعودية وتركيا. كما أنه يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، والتزامهما المشترك بتوسيع التعاون في المشروعات الإستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي المستدام، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مع الإسهام في نقل المعرفة، وبناء القدرات، وتحقيق المنافع المتبادلة لكلا البلدين.
