السعودية تتصدر أكبر 5 صفقات للطاقة المتجددة في أكتوبر 2025
© AP Photo / Michael Sohn الطاقة المتجددة
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبر
تتصدر المملكة العربية السعودية بمشاريعها الكبرى في مجال الطاقة المتجددة، ما يعزز دور المنطقة العربية في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتشهد منطقة الخليج وشمال أفريقيا استثمارات تاريخية تهدف إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
كشفت منصة الطاقة العالمية أن شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 كان محوريا في مجال الطاقة المتجددة، حيث شملت أبرز الصفقات كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. وتصدرت المملكة العربية السعودية بثلاث صفقات ضخمة، تلتها صفقة واحدة من كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر، ما يبرز الريادة المتنامية للدول العربية في مجال الطاقة النظيفة.
خمسة مشاريع سعودية جديدة للطاقة المتجددة ضمن البرنامج الوطني
أعلنت المملكة العربية السعودية عن خمسة مشاريع للطاقة المتجددة ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بسعة إجمالية تبلغ 4500 ميجاوات وباستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال سعودي (نحو 2.4 مليار دولار)، حسب ما ورد في منصة "الطافة"، تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
مشروع طاقة الرياح في الدوادمي (1,500 ميغاوات) بالتعاون مع "كيبكو" و"نسما" للطاقة
مشروع الطاقة الشمسية في نجران (1,400 ميغاوات) بالتعاون مع "مصدر"
مشروع درب للطاقة الشمسية (600 ميغاوات) في جازان.
مشروع صامطة للطاقة الشمسية (600 ميغاوات) بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء فرنسا "أي.دي.إف".
مشروع السفين للطاقة الشمسية (400 ميجاوات) في حائل، بالتعاون مع تحالف "الجميح" و"توتال" للطاقة
مصنع سعودي جديد للألواح الشمسية بشراكة صينية.
وفي اتفاقية تاريخية مع شركة "سولي فيوري" الصينية، تخطط المملكة العربية السعودية لبناء مصنع للألواح الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 6 غيغاوات، ما يمكن من التصنيع المحلي لألواح الطاقة الشمسية الهجينة المتطورة بتقنية. "أتش.جي.تي". تتماشى هذه الخطوة مع رؤية السعودية 2030 لتعزيز الصناعة المحلية، وتقليل الواردات، وقيادة تطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة إقليميا.
24 أكتوبر, 12:29 GMT
تعاون سعودي سوري لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء
اصافة إلى اتفاقية سعودية سورية رئيسية تُنفذ مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 500 ميغاواط، حيث وقعت المؤسسة العامة للكهرباء في دمشق وشركتا "الهرفي" و"سكالكو" السعوديتان عقودًا، تشمل الاتفاقية بناء محطة كهرباء واتفاقية شراء كهرباء شمسية بقدرة 100 ميغاواط مع شركة سورية تركية، ما يعزز جهود إعادة إعمار الطاقة المستدامة في سوريا والتعاون العربي.
محطة "الخزنة" للطاقة الشمسية في الإمارات: استثمار ضخم في الطاقة النظيفة
ومنحت شركة الإمارات للمياه والكهرباء عقدًا لشركة "مصدر" وشركة "إنجي" لبناء محطة الخزنة للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 غيغاواط في أبوظبي. ستزوَد هذه المحطة بأكثر من 3 ملايين لوحة شمسية متتبعة لأشعة الشمس، وستخدم 160 ألف منزل، وستخفِض انبعاثات الكربون بمقدار 2.4 مليون طن متري سنويا، وستساعد أبوظبي على تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية تبلغ 18 غيغاوات بحلول عام 2035.
1 أغسطس, 08:04 GMT
محطة "دندرة" للطاقة الشمسية في مصر تعزز إزالة الكربون الصناعي
وقَعت شركة “سكاتك” النرويجية اتفاقية تمويل لبناء وتشغيل محطة دندرة للطاقة الشمسية، التي تزود مجمع مصر للألمنيوم بالكهرباء.
ومن المتوقع أن يغطِي هذا المشروع 30% من احتياجات المصنع من الكهرباء، ويمثِل خطوة مهمة في إزالة الكربون الصناعي، ويرسِخ مكانة مصر كرائدة إقليمية في مجال الطاقة النظيفة.