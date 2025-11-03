السعودية تتصدر أكبر 5 صفقات للطاقة المتجددة في أكتوبر 2025

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
السعودية تتصدر أكبر 5 صفقات للطاقة المتجددة في أكتوبر 2025
سبوتنيك عربي
تتصدر المملكة العربية السعودية بمشاريعها الكبرى في مجال الطاقة المتجددة، ما يعزز دور المنطقة العربية في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتشهد منطقة الخليج... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
كشفت منصة الطاقة العالمية أن شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 كان محوريا في مجال الطاقة المتجددة، حيث شملت أبرز الصفقات كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. وتصدرت المملكة العربية السعودية بثلاث صفقات ضخمة، تلتها صفقة واحدة من كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر، ما يبرز الريادة المتنامية للدول العربية في مجال الطاقة النظيفة.خمسة مشاريع سعودية جديدة للطاقة المتجددة ضمن البرنامج الوطنيأعلنت المملكة العربية السعودية عن خمسة مشاريع للطاقة المتجددة ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بسعة إجمالية تبلغ 4500 ميجاوات وباستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال سعودي (نحو 2.4 مليار دولار)، حسب ما ورد في منصة "الطافة"، تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:تعاون سعودي سوري لإعادة تأهيل قطاع الكهرباءاصافة إلى اتفاقية سعودية سورية رئيسية تُنفذ مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 500 ميغاواط، حيث وقعت المؤسسة العامة للكهرباء في دمشق وشركتا "الهرفي" و"سكالكو" السعوديتان عقودًا، تشمل الاتفاقية بناء محطة كهرباء واتفاقية شراء كهرباء شمسية بقدرة 100 ميغاواط مع شركة سورية تركية، ما يعزز جهود إعادة إعمار الطاقة المستدامة في سوريا والتعاون العربي.محطة "الخزنة" للطاقة الشمسية في الإمارات: استثمار ضخم في الطاقة النظيفةمحطة "دندرة" للطاقة الشمسية في مصر تعزز إزالة الكربون الصناعيوقَعت شركة "سكاتك" النرويجية اتفاقية تمويل لبناء وتشغيل محطة دندرة للطاقة الشمسية، التي تزود مجمع مصر للألمنيوم بالكهرباء.ومن المتوقع أن يغطِي هذا المشروع 30% من احتياجات المصنع من الكهرباء، ويمثِل خطوة مهمة في إزالة الكربون الصناعي، ويرسِخ مكانة مصر كرائدة إقليمية في مجال الطاقة النظيفة.
تابعنا عبر
تتصدر المملكة العربية السعودية بمشاريعها الكبرى في مجال الطاقة المتجددة، ما يعزز دور المنطقة العربية في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتشهد منطقة الخليج وشمال أفريقيا استثمارات تاريخية تهدف إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
كشفت منصة الطاقة العالمية أن شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 كان محوريا في مجال الطاقة المتجددة، حيث شملت أبرز الصفقات كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. وتصدرت المملكة العربية السعودية بثلاث صفقات ضخمة، تلتها صفقة واحدة من كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر، ما يبرز الريادة المتنامية للدول العربية في مجال الطاقة النظيفة.

خمسة مشاريع سعودية جديدة للطاقة المتجددة ضمن البرنامج الوطني

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خمسة مشاريع للطاقة المتجددة ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بسعة إجمالية تبلغ 4500 ميجاوات وباستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال سعودي (نحو 2.4 مليار دولار)، حسب ما ورد في منصة "الطافة"، تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
مشروع طاقة الرياح في الدوادمي (1,500 ميغاوات) بالتعاون مع "كيبكو" و"نسما" للطاقة
مشروع الطاقة الشمسية في نجران (1,400 ميغاوات) بالتعاون مع "مصدر"
مشروع درب للطاقة الشمسية (600 ميغاوات) في جازان.
مشروع صامطة للطاقة الشمسية (600 ميغاوات) بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء فرنسا "أي.دي.إف".
مشروع السفين للطاقة الشمسية (400 ميجاوات) في حائل، بالتعاون مع تحالف "الجميح" و"توتال" للطاقة
مصنع سعودي جديد للألواح الشمسية بشراكة صينية.

وفي اتفاقية تاريخية مع شركة "سولي فيوري" الصينية، تخطط المملكة العربية السعودية لبناء مصنع للألواح الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 6 غيغاوات، ما يمكن من التصنيع المحلي لألواح الطاقة الشمسية الهجينة المتطورة بتقنية. "أتش.جي.تي". تتماشى هذه الخطوة مع رؤية السعودية 2030 لتعزيز الصناعة المحلية، وتقليل الواردات، وقيادة تطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة إقليميا.

مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
دولة عربية تضع حجر الأساس لأول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه في العالم
24 أكتوبر, 12:29 GMT

تعاون سعودي سوري لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء

اصافة إلى اتفاقية سعودية سورية رئيسية تُنفذ مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 500 ميغاواط، حيث وقعت المؤسسة العامة للكهرباء في دمشق وشركتا "الهرفي" و"سكالكو" السعوديتان عقودًا، تشمل الاتفاقية بناء محطة كهرباء واتفاقية شراء كهرباء شمسية بقدرة 100 ميغاواط مع شركة سورية تركية، ما يعزز جهود إعادة إعمار الطاقة المستدامة في سوريا والتعاون العربي.

محطة "الخزنة" للطاقة الشمسية في الإمارات: استثمار ضخم في الطاقة النظيفة

ومنحت شركة الإمارات للمياه والكهرباء عقدًا لشركة "مصدر" وشركة "إنجي" لبناء محطة الخزنة للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 غيغاواط في أبوظبي. ستزوَد هذه المحطة بأكثر من 3 ملايين لوحة شمسية متتبعة لأشعة الشمس، وستخدم 160 ألف منزل، وستخفِض انبعاثات الكربون بمقدار 2.4 مليون طن متري سنويا، وستساعد أبوظبي على تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية تبلغ 18 غيغاوات بحلول عام 2035.

حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
دول عربية تقود أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في 2025
1 أغسطس, 08:04 GMT

محطة "دندرة" للطاقة الشمسية في مصر تعزز إزالة الكربون الصناعي

وقَعت شركة “سكاتك” النرويجية اتفاقية تمويل لبناء وتشغيل محطة دندرة للطاقة الشمسية، التي تزود مجمع مصر للألمنيوم بالكهرباء.
ومن المتوقع أن يغطِي هذا المشروع 30% من احتياجات المصنع من الكهرباء، ويمثِل خطوة مهمة في إزالة الكربون الصناعي، ويرسِخ مكانة مصر كرائدة إقليمية في مجال الطاقة النظيفة.
الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي
