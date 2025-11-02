عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251102/الإمارات-والولايات-المتحدة-توقعان-اتفاقية-للتعاون-في-مجال-الطاقة-والذكاء-الاصطناعي-1106667755.html
الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي
الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم لتسريع التعاون في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في دفع عجلة التحوّل... 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T19:35+0000
2025-11-02T19:35+0000
العالم
الامارات العربية المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
دبي
الذكاء الصناعي
الروبوتات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093883480_0:25:606:366_1920x0_80_0_0_07012ea34bc47c3d20b4fc5b1c80d89d.png
دبي - سبوتنيك. ووُقعت الاتفاقية خلال لقاءٍ في أبوظبي بين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الداخلية الأمريكي ورئيس مجلس هيمنة الطاقة، دوغ بورغوم. وصل بورغوم إلى الإمارات للمشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" للنفط والغاز، الذي يُقام في أبوظبي من 3 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".ويهدف التعاون إلى تحقيق نقلة نوعية في العمليات الصناعية وتخطيط الإنتاج والخدمات اللوجستية، وتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة على المدى الطويل من خلال الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وتحسين كفاءة الطاقة، وإدارة الشبكات الذكية، وتوفير الصيانة التنبؤية، وتحسين أنظمة تخزين الطاقة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإمارات العربية المتحدة في مايو/أيار، أُعلن عن خطط لإنشاء مجمع مشترك لمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط في أبوظبي. وبدأت أعمال البناء في إمارة العاصمة لأول مركز بيانات خارج الولايات المتحدة، والذي طورته تحالف "ستارغيت" للذكاء الاصطناعي، بمشاركة شركة إماراتية، وشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، بالإضافة إلى بنك الاستثمار الياباني.دولة عربية تكشف عن أول موظف حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالمالصين تكشف عن أول روبوت ذكي قابل للتعديل بالكامل... فيديو
https://sarabic.ae/20251015/الإمارات-تكشف-روبوتا-ذكيا-خلال-معرض-جيتكس-غلوبال-2025-في-دبي-1106027202.html
الامارات العربية المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093883480_0:0:606:455_1920x0_80_0_0_e8f7eebef7b2e9a1af66c7db15bb94a6.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الامارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, دبي, الذكاء الصناعي, الروبوتات
العالم, الامارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, دبي, الذكاء الصناعي, الروبوتات

الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي

19:35 GMT 02.11.2025
© Photo / x.comشركة "روبوت إيرا" الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري " إكس-بوت إل"
شركة روبوت إيرا الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري إكس-بوت إل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم لتسريع التعاون في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في دفع عجلة التحوّل الصناعي والنمو الاقتصادي.
دبي - سبوتنيك. ووُقعت الاتفاقية خلال لقاءٍ في أبوظبي بين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الداخلية الأمريكي ورئيس مجلس هيمنة الطاقة، دوغ بورغوم. وصل بورغوم إلى الإمارات للمشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" للنفط والغاز، الذي يُقام في أبوظبي من 3 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
ويهدف التعاون إلى تحقيق نقلة نوعية في العمليات الصناعية وتخطيط الإنتاج والخدمات اللوجستية، وتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة على المدى الطويل من خلال الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وتحسين كفاءة الطاقة، وإدارة الشبكات الذكية، وتوفير الصيانة التنبؤية، وتحسين أنظمة تخزين الطاقة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وتغطي الاتفاقية أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الروبوتات وعلوم المواد والأتمتة، فضلاً عن التعاون التقني والبحثي وتبادل المعرفة.

روبوت إماراتي ذكي يرصد الحرائق... مشروع طلابي يعرض في جيتكس دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
الإمارات تكشف روبوتا ذكيا خلال معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
15 أكتوبر, 13:09 GMT
وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإمارات العربية المتحدة في مايو/أيار، أُعلن عن خطط لإنشاء مجمع مشترك لمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط في أبوظبي.
وبدأت أعمال البناء في إمارة العاصمة لأول مركز بيانات خارج الولايات المتحدة، والذي طورته تحالف "ستارغيت" للذكاء الاصطناعي، بمشاركة شركة إماراتية، وشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، بالإضافة إلى بنك الاستثمار الياباني.
دولة عربية تكشف عن أول موظف حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم
الصين تكشف عن أول روبوت ذكي قابل للتعديل بالكامل... فيديو
