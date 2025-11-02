https://sarabic.ae/20251102/الإمارات-والولايات-المتحدة-توقعان-اتفاقية-للتعاون-في-مجال-الطاقة-والذكاء-الاصطناعي-1106667755.html
الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي
الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم لتسريع التعاون في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في دفع عجلة التحوّل
دبي - سبوتنيك. ووُقعت الاتفاقية خلال لقاءٍ في أبوظبي بين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الداخلية الأمريكي ورئيس مجلس هيمنة الطاقة، دوغ بورغوم. وصل بورغوم إلى الإمارات للمشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" للنفط والغاز، الذي يُقام في أبوظبي من 3 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".ويهدف التعاون إلى تحقيق نقلة نوعية في العمليات الصناعية وتخطيط الإنتاج والخدمات اللوجستية، وتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة على المدى الطويل من خلال الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وتحسين كفاءة الطاقة، وإدارة الشبكات الذكية، وتوفير الصيانة التنبؤية، وتحسين أنظمة تخزين الطاقة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإمارات العربية المتحدة في مايو/أيار، أُعلن عن خطط لإنشاء مجمع مشترك لمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط في أبوظبي. وبدأت أعمال البناء في إمارة العاصمة لأول مركز بيانات خارج الولايات المتحدة، والذي طورته تحالف "ستارغيت" للذكاء الاصطناعي، بمشاركة شركة إماراتية، وشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، بالإضافة إلى بنك الاستثمار الياباني.
