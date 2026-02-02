https://sarabic.ae/20260202/مذكرة-تفاهم-ليبية-سعودية-في-مجال-الطاقة-رهانات-اقتصادية-وفرص-استثمارية-واعدة-1109919593.html

مذكرة تفاهم ليبية سعودية في مجال الطاقة.. رهانات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة

في خطوة تعكس تنامي الاهتمام العربي بقطاع الطاقة الليبي، وقّعت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة أجيال السعودية بهدف تعزيز التعاون الاستثماري في...

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780785_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_61fa082ba6188425cd39aaa625a9ac79.jpg

وفي هذا السياق، قال الخبير النفطي الدكتور خالد الكاديكي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أجيال السعودية في إطار توجه جديد نحو توسيع آفاق الاستثمار بهدف تعزيز التعاون في مجالات النفط والطاقة والبنية التحتية، موضحًا أن المذكرة تتضمن إمكانية دراسة مساهمة الشركة السعودية في مشروع مصفاة زوارة لتكرير النفط، إلى جانب بحث مشاريع لإنتاج الطاقة داخل ليبيا.وأوضح أن قطاع النفط والطاقة يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الليبي، كونه يشكل المصدر الأساسي للإيرادات الحكومية، مشيرًا إلى أن التعاون المحتمل في تطوير مشاريع مثل مصفاة زوارة من شأنه أن يقلل من الاعتماد على التكرير الخارجي ويعزز القيمة المضافة محليًا، ما ينعكس على زيادة الإنتاج والتكرير المحلي وارتفاع الصادرات وتحسن الإيرادات السيادية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وفتح آفاق صناعية إضافية.وأشار الكاديكي إلى أن مثل هذه الاتفاقيات لا تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل تسهم أيضًا في نقل الخبرات الفنية والإدارية والتقنية من الشركات الأجنبية إلى الكوادر الليبية، ما يساعد على رفع كفاءة القطاع وتعزيز مهارات القوى العاملة المحلية، وبالتالي تحسين قدرة الشركات الليبية على المنافسة على المدى المتوسط والطويل.وختم الكاديكي تصريحه بالتأكيد على أن التعاون مع شركة سعودية يعكس بعدًا مهمًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية الليبية العربية، ويفتح المجال أمام شراكات إقليمية أوسع مع دول الخليج، بما يسهم في توسيع شبكة التبادل التجاري والاستثماري، موضحًا أن نجاح تنفيذ هذه المذكرة قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات النفطية وخلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية، إلى جانب تعزيز الثقة في الاقتصاد الليبي ودعم مسار التعاون الاقتصادي العربي.وأوضح الحضيري أن المذكرة تتيح دراسة إمكانية مشاركة شركة أجيال في مشروع مصفاة زوارة لتكرير النفط، وهو المشروع المنتظر منذ أكثر من عشرين عامًا، إلى جانب مشاريع أخرى في قطاع الطاقة، ما قد يسهم في تحريك ملفات استثمارية ظلت مجمدة لفترات طويلة.وأشار الحضيري إلى أن التعاون مع شركة سعودية فاعلة في قطاع الطاقة يمكن أن يفتح المجال أمام نقل خبرات تقنية وإدارية حديثة في مجالات الإنتاج والتكرير والطاقة والخدمات النفطية، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء المؤسسي داخل ليبيا.وأضاف أن هذا النوع من الاتفاقيات يمنح ليبيا فرصة حقيقية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع حيوي، ما يساعد على تقليل الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية ويعزز قدرة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار على تنفيذ مشاريع استراتيجية ذات أثر اقتصادي طويل الأمد.وبيّن الحضيري أن الشركات السعودية المشاركة يمكن أن تسهم في الاستثمار والمشاركة في مشاريع الطاقة الكبرى داخل ليبيا، وعلى رأسها مصفاة زوارة، وتقديم خدمات واستشارات فنية وتقنية في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المحلية عبر نقل الخبرات والتكنولوجيا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.وفيما يتعلق بإمكانية الاستثمار المتبادل بين البلدين، أوضح الحضيري أن مذكرة التفاهم الحالية تركز بشكل أساسي على التعاون داخل ليبيا، لا سيما في مشاريع الطاقة، ولا تتضمن نصًا مباشرًا بشأن فتح تدفقات استثمارية متبادلة خارج ليبيا، مثل دخول محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار إلى السوق السعودية، إلا أن توسيع نطاق التعاون مستقبلًا يظل احتمالًا قائمًا، خاصة في حال نجاح المشاريع المشتركة.واعتبر الحضيري أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة الاستثمارية بين الجانبين، وقد تشجع شركات سعودية أخرى على دخول السوق الليبية، فضلًا عن كونها مبادرة لتهيئة بيئة شراكات أوسع بين القطاعين العام والخاص في البلدين.وختم الحضيري بالقول إن نجاح تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم قد يفتح الباب أمام شراكات استراتيجية طويلة الأجل وتمويل مشاريع مشتركة في مجالي الطاقة والبنية التحتية، مؤكدًا أن تحقيق هذه الطموحات يبقى مرهونًا بتوفر الإرادة السياسية وحسن النوايا والاستعانة بخبرات قانونية وإدارية وفنية تمتلك سجلًا طويلًا في قطاع النفط والاستثمار، حتى تتحول هذه المبادرات من إطارها النظري إلى واقع ملموس.

