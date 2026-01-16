https://sarabic.ae/20260116/ليبيا-حكومة-الدبيبة-تبحث-توسيع-الشراكة-مع-السعودية-في-مجالات-النفط-والطاقة-المتجددة-1109299635.html
ليبيا... حكومة الدبيبة تبحث توسيع الشراكة مع السعودية في مجالات النفط والطاقة المتجددة
2026-01-16T09:25+0000
وذكرت بوابة "الوسط"، اليوم الجمعة، أن وفد من "حكومة الوحدة الوطنية"، برئاسة مسؤولين في قطاعات النفط والاقتصاد والاستثمار، قد أجروا سلسلة اجتماعات رسمية عقدت مع وزارة الطاقة السعودية وشركة "أرامكو".وأكدت أن "هذه الاجتماعات تأتي في إطار جهود تطوير قطاع الطاقة الليبي، والاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة، لا سيما في مجالات الإدارة والتشغيل وبناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر الوطنية".وشملت المباحثات الليبية السعودية عقد لقاء مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، جرى خلاله بحث فرص التعاون المشترك في مجالات التكرير والبتروكيماويات وسياسات دعم المحروقات، فضلا عن مناقشة برامج تدريب وتأهيل الكوادر الليبية، وتعزيز التنسيق الفني والمؤسسي بين الجانبين.وعقد الوفد الليبي اجتماعا آخر مع رئيس شركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، بحث خلاله استعراض آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية، والاطلاع على نماذج عمل الشركة في إدارة الإمدادات، وتطبيقات الابتكار في قطاع الإنتاج.ويشار إلى أن الوفد الليبي إلى السعودية قد ضم وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق، وعددا كبيرا من المسؤولين الليبيين، بحضور القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى الرياض، فاتح بشينه.
بحث وفد من "حكومة الوحدة الوطنية" الليبية المؤقتة سبل تعزيز التعاون الثنائي مع السعودية في قطاع الطاقة، وتوسيع مجالات الشراكة في النفط والغاز والطاقة المتجددة.
وذكرت بوابة
"الوسط"، اليوم الجمعة، أن وفد من "حكومة الوحدة الوطنية"، برئاسة مسؤولين في قطاعات النفط والاقتصاد والاستثمار، قد أجروا سلسلة اجتماعات رسمية عقدت مع وزارة الطاقة السعودية وشركة "أرامكو".
وأكدت أن "هذه الاجتماعات تأتي في إطار جهود تطوير قطاع الطاقة الليبي، والاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة، لا سيما في مجالات الإدارة والتشغيل وبناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر الوطنية".
وشملت المباحثات الليبية السعودية عقد لقاء مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، جرى خلاله بحث فرص التعاون المشترك في مجالات التكرير والبتروكيماويات وسياسات دعم المحروقات، فضلا عن مناقشة برامج تدريب وتأهيل الكوادر الليبية
، وتعزيز التنسيق الفني والمؤسسي بين الجانبين.
وعقد الوفد الليبي اجتماعا آخر مع رئيس شركة "أرامكو" السعودية،
أمين الناصر، بحث خلاله استعراض آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية، والاطلاع على نماذج عمل الشركة في إدارة الإمدادات، وتطبيقات الابتكار في قطاع الإنتاج.
ويشار إلى أن الوفد الليبي إلى السعودية قد ضم وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق، وعددا كبيرا من المسؤولين الليبيين، بحضور القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى الرياض، فاتح بشينه.