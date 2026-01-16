عربي
بعد اتصاله بنتنياهو... بوتين يهاتف بيزشكيان ويواصل جهود خفض التصعيد - عاجل
https://sarabic.ae/20260116/ليبيا-حكومة-الدبيبة-تبحث-توسيع-الشراكة-مع-السعودية-في-مجالات-النفط-والطاقة-المتجددة-1109299635.html
ليبيا... حكومة الدبيبة تبحث توسيع الشراكة مع السعودية في مجالات النفط والطاقة المتجددة
ليبيا... حكومة الدبيبة تبحث توسيع الشراكة مع السعودية في مجالات النفط والطاقة المتجددة
سبوتنيك عربي
بحث وفد من "حكومة الوحدة الوطنية" الليبية المؤقتة سبل تعزيز التعاون الثنائي مع السعودية في قطاع الطاقة، وتوسيع مجالات الشراكة في النفط والغاز والطاقة المتجددة. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T09:25+0000
2026-01-16T09:25+0000
أخبار ليبيا اليوم
السعودية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103746523_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d2be80050f726c603a294414f1cd6554.jpg
وذكرت بوابة "الوسط"، اليوم الجمعة، أن وفد من "حكومة الوحدة الوطنية"، برئاسة مسؤولين في قطاعات النفط والاقتصاد والاستثمار، قد أجروا سلسلة اجتماعات رسمية عقدت مع وزارة الطاقة السعودية وشركة "أرامكو".وأكدت أن "هذه الاجتماعات تأتي في إطار جهود تطوير قطاع الطاقة الليبي، والاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة، لا سيما في مجالات الإدارة والتشغيل وبناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر الوطنية".وشملت المباحثات الليبية السعودية عقد لقاء مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، جرى خلاله بحث فرص التعاون المشترك في مجالات التكرير والبتروكيماويات وسياسات دعم المحروقات، فضلا عن مناقشة برامج تدريب وتأهيل الكوادر الليبية، وتعزيز التنسيق الفني والمؤسسي بين الجانبين.وعقد الوفد الليبي اجتماعا آخر مع رئيس شركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، بحث خلاله استعراض آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية، والاطلاع على نماذج عمل الشركة في إدارة الإمدادات، وتطبيقات الابتكار في قطاع الإنتاج.ويشار إلى أن الوفد الليبي إلى السعودية قد ضم وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق، وعددا كبيرا من المسؤولين الليبيين، بحضور القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى الرياض، فاتح بشينه.
https://sarabic.ae/20250710/ليبيا-تراهن-على-الغاز-5-مشروعات-استراتيجية-تعيد-رسم-خارطة-الطاقة-1102566300.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103746523_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_cd4e3d0bd4bd2c85f62adfaf1c9c1e8e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار

ليبيا... حكومة الدبيبة تبحث توسيع الشراكة مع السعودية في مجالات النفط والطاقة المتجددة

09:25 GMT 16.01.2026
© AP Photo / Amr Nabilمهندسو شركة أرامكو السعودية في معمل الحوية لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي، بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية
مهندسو شركة أرامكو السعودية في معمل الحوية لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي، بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
بحث وفد من "حكومة الوحدة الوطنية" الليبية المؤقتة سبل تعزيز التعاون الثنائي مع السعودية في قطاع الطاقة، وتوسيع مجالات الشراكة في النفط والغاز والطاقة المتجددة.
وذكرت بوابة "الوسط"، اليوم الجمعة، أن وفد من "حكومة الوحدة الوطنية"، برئاسة مسؤولين في قطاعات النفط والاقتصاد والاستثمار، قد أجروا سلسلة اجتماعات رسمية عقدت مع وزارة الطاقة السعودية وشركة "أرامكو".
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
ليبيا تراهن على الغاز... 5 مشروعات استراتيجية تعيد رسم خارطة الطاقة
10 يوليو 2025, 15:42 GMT
وأكدت أن "هذه الاجتماعات تأتي في إطار جهود تطوير قطاع الطاقة الليبي، والاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة، لا سيما في مجالات الإدارة والتشغيل وبناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر الوطنية".
وشملت المباحثات الليبية السعودية عقد لقاء مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، جرى خلاله بحث فرص التعاون المشترك في مجالات التكرير والبتروكيماويات وسياسات دعم المحروقات، فضلا عن مناقشة برامج تدريب وتأهيل الكوادر الليبية، وتعزيز التنسيق الفني والمؤسسي بين الجانبين.
وعقد الوفد الليبي اجتماعا آخر مع رئيس شركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، بحث خلاله استعراض آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية، والاطلاع على نماذج عمل الشركة في إدارة الإمدادات، وتطبيقات الابتكار في قطاع الإنتاج.
ويشار إلى أن الوفد الليبي إلى السعودية قد ضم وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق، وعددا كبيرا من المسؤولين الليبيين، بحضور القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى الرياض، فاتح بشينه.
