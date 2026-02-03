الهلال السعودي يعلن رسميا التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260203/الهلال-السعودي-يعلن-رسميا-التعاقد-مع--الفرنسي-كريم-بنزيمة-فيديو-1109942019.html
الهلال السعودي يعلن رسميا التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة... فيديو
الهلال السعودي يعلن رسميا التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميا مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T12:31+0000
2026-02-03T12:31+0000
مجتمع
أخبار نادي الهلال السعودي
كريم بنزيما
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109940521_0:0:1850:1040_1920x0_80_0_0_17c6b5e9f0459a9d48192def60b96536.jpg
وقام نادي الهلال بشراء ما تبقى من عقد بنزيمة مع اتحاد جدة، في ظل فشل مفاوضات التجديد بين الطرفين، حيث كان تعاقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي، صورا لوصول المهاجم الفرنسي، الذي تم استقباله بالورودووجّه بنزيمة أول رسالة لجماهير نادي الهلال السعودي: "أهلا بجماهيرنا.. كيف حالكم.. أنا سعيد بتواجدي هنا معكم"، مضيفا: "وصلت للتو من جدة إلى الرياض، وسأراكم قريبا إن شاء الله.. سلام".ويعدّ بنزيمة من أبرز اللاعبين على مستوى العالم، حيث أسهم في تحقيق 34 لقبًا مع الأندية التي مثّلها، من أبرزها "كأس العالم للأندية" 5 مرات، "دوري أبطال أوروبا" 5 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات مع ريال مدريد، كما حقق الدوري الفرنسي 4 مرات مع ليون، كما شارك على الصعيد الدولي مع المنتخب الفرنسي في 97 مباراة دولية، تخلّلها تحقيق دوري الأمم الأوروبية والمشاركة في كأس العالم.ونال كريم بنزيمة، على المستوى الفردي جائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، وأفضل لاعب في أوروبا، إضافةً إلى تحقيقه لقب الهداف في العديد من المحافل العالمية.
https://sarabic.ae/20260202/إعلام-بنزيمة-يوافق-على-الانتقال-لنادي-الهلال-السعودي-1109922773.html
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109940521_0:0:1850:1388_1920x0_80_0_0_b8473b34335857f0a4fb9866f7049048.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي الهلال السعودي, كريم بنزيما, رياضة, منوعات
أخبار نادي الهلال السعودي, كريم بنزيما, رياضة, منوعات

الهلال السعودي يعلن رسميا التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة... فيديو

12:31 GMT 03.02.2026
© Photoالهلال السعودي يعلن رسميا التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة
الهلال السعودي يعلن رسميا التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Photo
تابعنا عبر
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميا مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.
وقام نادي الهلال بشراء ما تبقى من عقد بنزيمة مع اتحاد جدة، في ظل فشل مفاوضات التجديد بين الطرفين، حيث كان تعاقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي، صورا لوصول المهاجم الفرنسي، الذي تم استقباله بالورود
ووجّه بنزيمة أول رسالة لجماهير نادي الهلال السعودي: "أهلا بجماهيرنا.. كيف حالكم.. أنا سعيد بتواجدي هنا معكم"، مضيفا: "وصلت للتو من جدة إلى الرياض، وسأراكم قريبا إن شاء الله.. سلام".
ويعدّ بنزيمة من أبرز اللاعبين على مستوى العالم، حيث أسهم في تحقيق 34 لقبًا مع الأندية التي مثّلها، من أبرزها "كأس العالم للأندية" 5 مرات، "دوري أبطال أوروبا" 5 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات مع ريال مدريد، كما حقق الدوري الفرنسي 4 مرات مع ليون، كما شارك على الصعيد الدولي مع المنتخب الفرنسي في 97 مباراة دولية، تخلّلها تحقيق دوري الأمم الأوروبية والمشاركة في كأس العالم.
الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
مجتمع
إعلام: بنزيمة يوافق على الانتقال لنادي الهلال السعودي
أمس, 21:09 GMT
ونال كريم بنزيمة، على المستوى الفردي جائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، وأفضل لاعب في أوروبا، إضافةً إلى تحقيقه لقب الهداف في العديد من المحافل العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала