الهلال السعودي يعلن رسميا التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميا مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T12:31+0000
2026-02-03T12:31+0000
2026-02-03T12:31+0000
أخبار نادي الهلال السعودي
كريم بنزيما
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميا مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.
وقام نادي الهلال بشراء ما تبقى من عقد بنزيمة مع اتحاد جدة، في ظل فشل مفاوضات التجديد بين الطرفين، حيث كان تعاقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي، صورا لوصول المهاجم الفرنسي، الذي تم استقباله بالورود
ووجّه بنزيمة أول رسالة لجماهير نادي الهلال السعودي: "أهلا بجماهيرنا.. كيف حالكم.. أنا سعيد بتواجدي هنا معكم"، مضيفا: "وصلت للتو من جدة إلى الرياض، وسأراكم قريبا إن شاء الله.. سلام".
ويعدّ بنزيمة من أبرز اللاعبين على مستوى العالم، حيث أسهم في تحقيق 34 لقبًا مع الأندية التي مثّلها، من أبرزها "كأس العالم للأندية" 5 مرات، "دوري أبطال أوروبا" 5 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات مع ريال مدريد، كما حقق الدوري الفرنسي 4 مرات مع ليون، كما شارك على الصعيد الدولي مع المنتخب الفرنسي في 97 مباراة دولية، تخلّلها تحقيق دوري الأمم الأوروبية والمشاركة في كأس العالم.
ونال كريم بنزيمة، على المستوى الفردي جائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، وأفضل لاعب في أوروبا، إضافةً إلى تحقيقه لقب الهداف في العديد من المحافل العالمية.