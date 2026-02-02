https://sarabic.ae/20260202/إعلام-بنزيمة-يوافق-على-الانتقال-لنادي-الهلال-السعودي-1109922773.html
إعلام: بنزيمة يوافق على الانتقال لنادي الهلال السعودي
إعلام: بنزيمة يوافق على الانتقال لنادي الهلال السعودي
كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، عن "توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة، يقضي بانضمامه إلى صفوف الفريق ابتداءً من فترة الانتقالات... 02.02.2026
ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية عن مصادر خاصة قولها إن "بنزيمة أتم إجراءات انتقاله في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية الحالية إلى صفوف الهلال".في السياق ذاته، علّق الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على الأنباء المتداولة بشأن الصفقة، مؤكدًا أنه "لم يتلقَّ حتى الآن أي تحديث رسمي بخصوص سوق الانتقالات أو التعاقد مع بنزيمة".وقال إنزاجي خلال المؤتمر الصحفي: "لم يصلني أي تحديث رسمي حول السوق والتعاقد مع كريم بنزيمة، وغدًا سنتحدث عن هذا الأمر بعد أن تبلغني الإدارة بصورة رسمية عن آخر المستجدات".وأثار بنزيمة، مهاجم اتحاد جدة السعودي، مؤخرا، موجة جدل واسعة حول مستقبله الكروي، بعدما أكد أنه لم يحسم قراره بالبقاء في الدوري السعودي أو العودة إلى أوروبا، مشيراً صراحة إلى تلقيه عروضاً من أندية أوروبية كبرى.وفي مقابلة خاصة مع صحيفة "آس" الإسبانية، قال بنزيمة (قبل أسابيع من إتمامه عامه الـ38 في ديسمبر المقبل): "عقدي مع الاتحاد ينتهي قريباً، ولا أستطيع القول الآن إن كنت سأجدد أم سأرحل. الأمر يعتمد على عوامل كثيرة.وعن إمكانية اعتزاله قريباً، كان رد بنزيمة حاسماً: "لن أعتزل كرة القدم، ولن أبتعد عن المنافسة خلال الأشهر الستة المقبلة على الأقل".يشار إلى أن عقد بنزيمة مع "العميد" سينتهي صيف 2026، ما يتيح له التوقيع مع أي نادٍ، في يناير/ كانون الثاني 2026، والانتقال مجانًا بنهاية الموسم.
كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، عن "توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة، يقضي بانضمامه إلى صفوف الفريق ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية الحالية".
ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية عن مصادر خاصة قولها إن "بنزيمة أتم إجراءات انتقاله في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية الحالية إلى صفوف الهلال".
في السياق ذاته، علّق الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على الأنباء المتداولة بشأن الصفقة، مؤكدًا أنه "لم يتلقَّ حتى الآن أي تحديث رسمي بخصوص سوق الانتقالات أو التعاقد مع بنزيمة".
وقال إنزاجي خلال المؤتمر الصحفي: "لم يصلني أي تحديث رسمي حول السوق والتعاقد مع كريم بنزيمة، وغدًا سنتحدث عن هذا الأمر بعد أن تبلغني الإدارة بصورة رسمية عن آخر المستجدات".
وأثار بنزيمة، مهاجم اتحاد جدة السعودي، مؤخرا، موجة جدل واسعة حول مستقبله الكروي، بعدما أكد أنه لم يحسم قراره بالبقاء في الدوري السعودي
أو العودة إلى أوروبا، مشيراً صراحة إلى تلقيه عروضاً من أندية أوروبية كبرى.
وفي مقابلة خاصة مع صحيفة "آس" الإسبانية، قال بنزيمة
(قبل أسابيع من إتمامه عامه الـ38 في ديسمبر المقبل): "عقدي مع الاتحاد ينتهي قريباً، ولا أستطيع القول الآن إن كنت سأجدد أم سأرحل. الأمر يعتمد على عوامل كثيرة.
وأضاف: "أنا في كامل لياقتي البدنية، وأرى نفسي قادراً على اللعب عامين إضافيين على أعلى مستوى"، متابعا: "أفضّل الحديث وجهاً لوجه مع إدارة النادي لمعرفة خططهم.
وعن إمكانية اعتزاله قريباً، كان رد بنزيمة حاسماً: "لن أعتزل كرة القدم، ولن أبتعد عن المنافسة خلال الأشهر الستة المقبلة على الأقل".
يشار إلى أن عقد بنزيمة مع "العميد
" سينتهي صيف 2026، ما يتيح له التوقيع مع أي نادٍ، في يناير/ كانون الثاني 2026، والانتقال مجانًا بنهاية الموسم.