سيبيغا يهاجم رئيس الفيفا بسبب تصريحاته عن العقوبات على الفرق الروسية
سيبيغا يهاجم رئيس الفيفا بسبب تصريحاته عن العقوبات على الفرق الروسية
وصف وزير الخارجية الأوكراني، سيبيغا، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، بأوصاف مسيئة على خلفية تصريحاته بشأن عدم جدوى العقوبات المفروضة...
سيبيغا يهاجم رئيس الفيفا بسبب تصريحاته عن العقوبات على الفرق الروسية

01:27 GMT 03.02.2026
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم جياني إنفانتينو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم جياني إنفانتينو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . Alexey Nikolsky
وصف وزير الخارجية الأوكراني، سيبيغا، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، بأوصاف مسيئة على خلفية تصريحاته بشأن عدم جدوى العقوبات المفروضة على الفرق الروسية.
وكتب سيبيغا على منصة إكس، أن "المنحطين أخلاقيا يقترحون إلغاء الحظر رغم عجز روسيا عن إنهاء الصراع".
وكان إنفانتينو قد قال يوم الاثنين، إن المنظمة ملزمة بالنظر في مسألة رفع الحظر عن الفرق الروسية مشيرا إلى عدم جدوى هذه القيود.
وقال إنفانتينو لوسائل إعلام ردًا على سؤال حول ما إذا كان الفيفا سينظر في رفع الحظر عن المنتخبات الروسية: "علينا القيام بذلك، بكل تأكيد. لأن الحظر لم يحقق شيئا، بل زاد من الإحباط والكراهية".
وأعرب رئيس الفيفا عن ثقته، بأن "إتاحة الفرصة للفتيات والفتيان من روسيا للعب كرة القدم في أنحاء أخرى من أوروبا ستكون مفيدة".
يُذكر أن فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قررا، في فبراير/شباط 2022، إيقاف المنتخبات والأندية الروسية عن المشاركة في المسابقات الدولية إلى أجل غير مسمى، على خلفية الأحداث في أوكرانيا.
"فيفا": ملزمون بالنظر في مسألة انضمام روسيا لأن الحظر لم يحقق شيئا
أمس, 15:24 GMT
وفي 26 سبتمبر/أيلول 2023، سمحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمنتخبات الروسية للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما بالمشاركة في المسابقات الدولية، على أن تُقام المباريات دون رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني، وألا تلعب على الأراضي الروسية.
وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، صرّح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لوكالة "سبوتنيك" بأن الموضوع قد أُزيل من جدول الأعمال لأنه "لم يتم التوصل إلى حل تقني يسمح للفرق الروسية باللعب".
