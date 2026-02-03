https://sarabic.ae/20260203/مسؤول-سعودي-سابق-لـسبوتنيك-الذكاء-الاصطناعي-من-أبرز-المخاطر-التي-تهدد-صناعة-الإعلام-1109947299.html
مسؤول سعودي سابق لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي من أبرز المخاطر التي تهدد صناعة الإعلام... فيديو
مسؤول سعودي سابق لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي من أبرز المخاطر التي تهدد صناعة الإعلام... فيديو
قال الدكتور رياض نجم، رئيس الهيئة العامة للإعلام في السعودية سابقا، إن منتدى الإعلام السعودي شهد تطورا ملحوظا عبر السنوات الماضية، مؤكدا أهمية انعقاده في ظل...
جاء في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش المنتدى النسخة الخامسة من منتدى الإعلام السعودي، الذي تستضيفه المملكة، مشيرا إلى أن المنتدى انطلق قبل نحو 15 عاما، وعقد دورتين أو ثلاث قبل أن يتوقف مؤقتا، ليعود منذ نحو خمس سنوات بصورة جديدة.وأضاف أن النسخة الحالية تميزت بشكل واضح عن النسخ السابقة، سواء من حيث نوعية المتحدثين أو مستوى الحضور والمشاركة.وأشار إلى أن المعرض المصاحب للمنتدى "فوميكس" شهد مشاركة واسعة من الشركات الإعلامية، لا سيما العاملة في مجالات التقنية وصناعة المحتوى، معتبرا أن الجمع بين الجانب التقني والجانب الإبداعي في فعالية واحدة يمثل نقطة قوة حقيقية، ويعكس التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام.وأكد أن هذا التطور قد يؤدي إلى فقدان عدد كبير من الوظائف في القطاع خلال السنوات المقبلة، مشددا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة الإنسان على الإبداع والتميز، وهو المجال الوحيد الذي لا تزال فيه الأفضلية للعقل البشري على الآلة، معتبرا أن هذا يجب أن يكون محور التركيز في المرحلة المقبلة حتى يستطيع الإنسان أن يكون أكثر إبداعا من الآلة ومن الذكاء الاصطناعي.
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
قال الدكتور رياض نجم، رئيس الهيئة العامة للإعلام في السعودية سابقا، إن منتدى الإعلام السعودي شهد تطورا ملحوظا عبر السنوات الماضية، مؤكدا أهمية انعقاده في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه قطاع الإعلام.
" على هامش المنتدى النسخة الخامسة من منتدى الإعلام السعودي، الذي تستضيفه المملكة، مشيرا إلى أن المنتدى انطلق قبل نحو 15 عاما، وعقد دورتين أو ثلاث قبل أن يتوقف مؤقتا، ليعود منذ نحو خمس سنوات بصورة جديدة.
وأضاف أن النسخة الحالية تميزت بشكل واضح عن النسخ السابقة، سواء من حيث نوعية المتحدثين أو مستوى الحضور والمشاركة.
وأشار إلى أن المعرض المصاحب للمنتدى "فوميكس
" شهد مشاركة واسعة من الشركات الإعلامية، لا سيما العاملة في مجالات التقنية وصناعة المحتوى، معتبرا أن الجمع بين الجانب التقني والجانب الإبداعي في فعالية واحدة يمثل نقطة قوة حقيقية، ويعكس التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام.
وحول تحديات الذكاء الاصطناعي، قال نجم إنه يحمل رؤية قد لا يتفق معها كثيرون، موضحا أنه يرى في الذكاء الاصطناعي أحد أكبر التهديدات لصناعة الإعلام بشكل عام، لكونه بات يتدخل في كامل سلسلة إنتاج المحتوى، بدءا من كتابة النصوص، وتحويلها إلى سيناريوهات، وصولا إلى إنتاج المحتوى المرئي والمسموع أو المكتوب.
وأكد أن هذا التطور قد يؤدي إلى فقدان عدد كبير من الوظائف في القطاع خلال السنوات المقبلة، مشددا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة الإنسان على الإبداع والتميز، وهو المجال الوحيد الذي لا تزال فيه الأفضلية للعقل البشري على الآلة، معتبرا أن هذا يجب أن يكون محور التركيز في المرحلة المقبلة حتى يستطيع الإنسان أن يكون أكثر إبداعا من الآلة ومن الذكاء الاصطناعي.