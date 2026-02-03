مسؤول سعودي سابق لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي من أبرز المخاطر التي تهدد صناعة الإعلام... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/مسؤول-سعودي-سابق-لـسبوتنيك-الذكاء-الاصطناعي-من-أبرز-المخاطر-التي-تهدد-صناعة-الإعلام-1109947299.html
مسؤول سعودي سابق لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي من أبرز المخاطر التي تهدد صناعة الإعلام... فيديو
مسؤول سعودي سابق لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي من أبرز المخاطر التي تهدد صناعة الإعلام... فيديو
سبوتنيك عربي
قال الدكتور رياض نجم، رئيس الهيئة العامة للإعلام في السعودية سابقا، إن منتدى الإعلام السعودي شهد تطورا ملحوظا عبر السنوات الماضية، مؤكدا أهمية انعقاده في ظل... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T15:00+0000
2026-02-03T15:00+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109946539_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7c9702977a10b173d487f3d9fe4ed993.jpg
جاء في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش المنتدى النسخة الخامسة من منتدى الإعلام السعودي، الذي تستضيفه المملكة، مشيرا إلى أن المنتدى انطلق قبل نحو 15 عاما، وعقد دورتين أو ثلاث قبل أن يتوقف مؤقتا، ليعود منذ نحو خمس سنوات بصورة جديدة.وأضاف أن النسخة الحالية تميزت بشكل واضح عن النسخ السابقة، سواء من حيث نوعية المتحدثين أو مستوى الحضور والمشاركة.وأشار إلى أن المعرض المصاحب للمنتدى "فوميكس" شهد مشاركة واسعة من الشركات الإعلامية، لا سيما العاملة في مجالات التقنية وصناعة المحتوى، معتبرا أن الجمع بين الجانب التقني والجانب الإبداعي في فعالية واحدة يمثل نقطة قوة حقيقية، ويعكس التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام.وأكد أن هذا التطور قد يؤدي إلى فقدان عدد كبير من الوظائف في القطاع خلال السنوات المقبلة، مشددا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة الإنسان على الإبداع والتميز، وهو المجال الوحيد الذي لا تزال فيه الأفضلية للعقل البشري على الآلة، معتبرا أن هذا يجب أن يكون محور التركيز في المرحلة المقبلة حتى يستطيع الإنسان أن يكون أكثر إبداعا من الآلة ومن الذكاء الاصطناعي.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109946539_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_af43a130e877570535a3f74d1817c3d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الذكاء الاصطناعي
حصري, تقارير سبوتنيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الذكاء الاصطناعي

مسؤول سعودي سابق لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي من أبرز المخاطر التي تهدد صناعة الإعلام... فيديو

15:00 GMT 03.02.2026
© Sputnik . WAEL MAGDIرياض نجم، رئيس الهيئة العامة للإعلام في السعودية سابقا
رياض نجم، رئيس الهيئة العامة للإعلام في السعودية سابقا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال الدكتور رياض نجم، رئيس الهيئة العامة للإعلام في السعودية سابقا، إن منتدى الإعلام السعودي شهد تطورا ملحوظا عبر السنوات الماضية، مؤكدا أهمية انعقاده في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه قطاع الإعلام.
جاء في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش المنتدى النسخة الخامسة من منتدى الإعلام السعودي، الذي تستضيفه المملكة، مشيرا إلى أن المنتدى انطلق قبل نحو 15 عاما، وعقد دورتين أو ثلاث قبل أن يتوقف مؤقتا، ليعود منذ نحو خمس سنوات بصورة جديدة.
وأضاف أن النسخة الحالية تميزت بشكل واضح عن النسخ السابقة، سواء من حيث نوعية المتحدثين أو مستوى الحضور والمشاركة.
وأشار إلى أن المعرض المصاحب للمنتدى "فوميكس" شهد مشاركة واسعة من الشركات الإعلامية، لا سيما العاملة في مجالات التقنية وصناعة المحتوى، معتبرا أن الجمع بين الجانب التقني والجانب الإبداعي في فعالية واحدة يمثل نقطة قوة حقيقية، ويعكس التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام.

وحول تحديات الذكاء الاصطناعي، قال نجم إنه يحمل رؤية قد لا يتفق معها كثيرون، موضحا أنه يرى في الذكاء الاصطناعي أحد أكبر التهديدات لصناعة الإعلام بشكل عام، لكونه بات يتدخل في كامل سلسلة إنتاج المحتوى، بدءا من كتابة النصوص، وتحويلها إلى سيناريوهات، وصولا إلى إنتاج المحتوى المرئي والمسموع أو المكتوب.

وأكد أن هذا التطور قد يؤدي إلى فقدان عدد كبير من الوظائف في القطاع خلال السنوات المقبلة، مشددا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة الإنسان على الإبداع والتميز، وهو المجال الوحيد الذي لا تزال فيه الأفضلية للعقل البشري على الآلة، معتبرا أن هذا يجب أن يكون محور التركيز في المرحلة المقبلة حتى يستطيع الإنسان أن يكون أكثر إبداعا من الآلة ومن الذكاء الاصطناعي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала