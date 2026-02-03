https://sarabic.ae/20260203/نوري-المالكي-يعلن-قبول-سحب-ترشيحه-لرئاسة-حكومة-العراق-إذا-قرر-الإطار-التنسيقي-ذلك-1109958293.html

نوري المالكي يعلن قبول سحب ترشيحه لرئاسة حكومة العراق إذا قرر "الإطار التنسيقي" ذلك

نوري المالكي يعلن قبول سحب ترشيحه لرئاسة حكومة العراق إذا قرر "الإطار التنسيقي" ذلك

أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق ومرشح ائتلاف "الإطار التنسيقي" (يضم مجموعة قوى سياسية تشكل الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان)، نوري المالكي، أنه سيتقبل سحب...

العالم العربي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102175/98/1021759899_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_560f469d5064eaa5eeb91b853b05857a.jpg

وقال المالكي في مقابلة مع قناة "الشرقية" العراقية: "ترشيحي جاء من الباب القانوني والدستوري ودخلت إلى الترشيح كمرشح من خلال الإطار. ويبقى الإطار هو صاحب الحق وليس غيره في تمضية الاتفاق إلى النهاية أو التوقف في منتصف الطريق، فإذا حدث أي طارئ نعود إلى الإطار وما يقرره الإطار نمضي به... وإذا الإطار الآن قرر تغيير الترشيح فأنا أستجيب بكل رحابة صدر".وكان الإطار التنسيقي قد أعلن، السبت الماضي، تمسكه بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وقال في بيان: "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم 261 في مكتب السيد المالكي اليوم السبت 31-1-2026 لبحث اخر المستجدات. وأوضح الإطار التنسيقي أن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيدا عن الإملاءات الخارجية، مجدداً تمسكه بمرشحه السيد نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء".وكتب ترامب، على منصة "تروث سوشيال": "أسمع أن دولة العراق العظيمة قد ترتكب خيارا سيئا جدا بإعادة نوري المالكي رئيسا للوزراء. في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة ، انحدرت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة".وأضاف أنه "لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى. فبسبب سياساته وأيديولوجياته المتطرفة، إذا انتخب مجددا، لن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية بعد الآن، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم العون، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية. فلنجعل العراق عظيمًا مرة أخرى".وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي قد أعلن، في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الحكومة، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في البرلمان.

العالم العربي, العالم