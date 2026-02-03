https://sarabic.ae/20260203/-ناسا-تؤجل-الإطلاق-الاختباري-لبعثة-أرتيمس-2-إلى-القمر--1109930663.html
"ناسا" تؤجل الإطلاق الاختباري لبعثة "أرتيمس 2" إلى القمر
"ناسا" تؤجل الإطلاق الاختباري لبعثة "أرتيمس 2" إلى القمر
سبوتنيك عربي
أعلنت "ناسا"، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الإطلاق الاختباري لإطلاق "أرتيمس 2" إلى شهر مارس/آذار. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T09:12+0000
2026-02-03T09:12+0000
2026-02-03T09:12+0000
مجتمع
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/12/1081142495_0:106:1636:1026_1920x0_80_0_0_ef93062337720da06484d6c4e04aa1d7.jpg
وكشفت "ناسا" أن تسرب الهيدروجين السائل تم اكتشافه في ذيل الصاروخ عندما كان الصاروخ في محطة الوقود.وكان من المقرر أن بعثة "أرتيمس 2" تبدأ في 3 فبراير/شباط، 05:00 توقيت موسكو. وتعدّ بعثة أرتميس 2 (Artemis II) التابعة لـ"ناسا" أول مهمة مأهولة تدور حول القمر منذ عام 1972. ستأخذ أربعة رواد فضاء (ثلاثة أمريكيين وكندي) على متن مركبة "أوريون" وصاروخ SLS في رحلة تاريخية مدتها 10 أيام، لتمهيد الطريق للهبوط المستدام على القمر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/12/1081142495_0:101:1636:1328_1920x0_80_0_0_d1013376766faaf337c0eea98ad1a22d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
"ناسا" تؤجل الإطلاق الاختباري لبعثة "أرتيمس 2" إلى القمر
أعلنت "ناسا"، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الإطلاق الاختباري لإطلاق "أرتيمس 2" إلى شهر مارس/آذار.
وكشفت "ناسا" أن تسرب الهيدروجين السائل تم اكتشافه في ذيل الصاروخ عندما كان الصاروخ
في محطة الوقود.
وأضافت أنها اختارت شهر مارس/آذار لإجراء الإطلاق الجديد.
وكان من المقرر أن بعثة "أرتيمس 2" تبدأ في 3 فبراير/شباط، 05:00 توقيت موسكو.
وتعدّ بعثة أرتميس 2
(Artemis II) التابعة لـ"ناسا" أول مهمة مأهولة تدور حول القمر منذ عام 1972. ستأخذ أربعة رواد فضاء (ثلاثة أمريكيين وكندي) على متن مركبة "أوريون" وصاروخ SLS في رحلة تاريخية مدتها 10 أيام، لتمهيد الطريق للهبوط المستدام على القمر.