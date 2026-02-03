"ناسا" تؤجل الإطلاق الاختباري لبعثة "أرتيمس 2" إلى القمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260203/-ناسا-تؤجل-الإطلاق-الاختباري-لبعثة-أرتيمس-2-إلى-القمر--1109930663.html
"ناسا" تؤجل الإطلاق الاختباري لبعثة "أرتيمس 2" إلى القمر
"ناسا" تؤجل الإطلاق الاختباري لبعثة "أرتيمس 2" إلى القمر
سبوتنيك عربي
أعلنت "ناسا"، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الإطلاق الاختباري لإطلاق "أرتيمس 2" إلى شهر مارس/آذار. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T09:12+0000
2026-02-03T09:12+0000
مجتمع
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/12/1081142495_0:106:1636:1026_1920x0_80_0_0_ef93062337720da06484d6c4e04aa1d7.jpg
وكشفت "ناسا" أن تسرب الهيدروجين السائل تم اكتشافه في ذيل الصاروخ عندما كان الصاروخ في محطة الوقود.وكان من المقرر أن بعثة "أرتيمس 2" تبدأ في 3 فبراير/شباط، 05:00 توقيت موسكو. وتعدّ بعثة أرتميس 2 (Artemis II) التابعة لـ"ناسا" أول مهمة مأهولة تدور حول القمر منذ عام 1972. ستأخذ أربعة رواد فضاء (ثلاثة أمريكيين وكندي) على متن مركبة "أوريون" وصاروخ SLS في رحلة تاريخية مدتها 10 أيام، لتمهيد الطريق للهبوط المستدام على القمر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/12/1081142495_0:101:1636:1328_1920x0_80_0_0_d1013376766faaf337c0eea98ad1a22d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

"ناسا" تؤجل الإطلاق الاختباري لبعثة "أرتيمس 2" إلى القمر

09:12 GMT 03.02.2026
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة الفضاء "سويوز إم إس-24" التي انطلقت من محطة بايكانور الفضائية إلى الفضاء وعلى متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة "ناسا"، لورال أوهارا
مركبة الفضاء سويوز إم إس-24 التي انطلقت من محطة بايكانور الفضائية إلى الفضاء وعلى متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة ناسا، لورال أوهارا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت "ناسا"، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الإطلاق الاختباري لإطلاق "أرتيمس 2" إلى شهر مارس/آذار.
وكشفت "ناسا" أن تسرب الهيدروجين السائل تم اكتشافه في ذيل الصاروخ عندما كان الصاروخ
في محطة الوقود.

وأضافت أنها اختارت شهر مارس/آذار لإجراء الإطلاق الجديد.

وكان من المقرر أن بعثة "أرتيمس 2" تبدأ في 3 فبراير/شباط، 05:00 توقيت موسكو.
وتعدّ بعثة أرتميس 2 (Artemis II) التابعة لـ"ناسا" أول مهمة مأهولة تدور حول القمر منذ عام 1972. ستأخذ أربعة رواد فضاء (ثلاثة أمريكيين وكندي) على متن مركبة "أوريون" وصاروخ SLS في رحلة تاريخية مدتها 10 أيام، لتمهيد الطريق للهبوط المستدام على القمر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала