صور لافتتاح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المؤثرة لفرحة المواطنين الفلسطينيين عقب فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
فلسطينية تعانق أحفادها بعد وصولهم مع والدتهم ضمن مجموعة تضم نحو 12 فلسطينيا سُمح لهم بدخول غزة.
© AP Photo / Mohammed Arafat
اصطفاف الحافلات أمام بوابة رفح المصرية المؤدية إلى قطاع غزة، استعدادا للدخول.
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
فلسطينية تنتظر بجانب حافلة تقل والدتها وشقيقتها لدى وصولهما إلى مستشفى ناصر، بعد السماح لهما بدخول غزة من مصر عقب إعادة فتح معبر رفح الحدودي.
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
طفل فلسطيني ينظر من نافذة الحافلة التي تقله مع مرضى آخرين من خان يونس إلى معبر رفح، لتلقي العلاج في الخارج.
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
شاب فلسطيني ووالدته يستقلان الحافلة في خان يونس للتوجه إلى معبر رفح، وسط جموع من المواطنين والصحفيين.
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
عائلة فلسطينية تحمل أمتعتها على متن سيارة، بعد السماح لها بالدخول إلى غزة من مصر عقب إعادة فتح معبر رفح الحدودي.
