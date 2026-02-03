صور لافتتاح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
صور لافتتاح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة
صور لافتتاح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المؤثرة لفرحة المواطنين الفلسطينيين عقب فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
أخبار فلسطين اليوم
غزة
أخبار معبر رفح
صور
غزة
أخبار معبر رفح
الأخبار
ar_EG
صور لافتتاح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة

12:40 GMT 03.02.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المؤثرة لفرحة المواطنين الفلسطينيين عقب فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

فلسطينية تعانق أحفادها بعد وصولهم مع والدتهم ضمن مجموعة تضم نحو 12 فلسطينيا سُمح لهم بدخول غزة.

فلسطينية تعانق أحفادها بعد وصولهم مع والدتهم ضمن مجموعة تضم نحو 12 فلسطينيا سُمح لهم بدخول غزة. - سبوتنيك عربي
1/6
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

فلسطينية تعانق أحفادها بعد وصولهم مع والدتهم ضمن مجموعة تضم نحو 12 فلسطينيا سُمح لهم بدخول غزة.

© AP Photo / Mohammed Arafat

اصطفاف الحافلات أمام بوابة رفح المصرية المؤدية إلى قطاع غزة، استعدادا للدخول.

اصطفاف الحافلات أمام بوابة رفح المصرية المؤدية إلى قطاع غزة، استعدادا للدخول. - سبوتنيك عربي
2/6
© AP Photo / Mohammed Arafat

اصطفاف الحافلات أمام بوابة رفح المصرية المؤدية إلى قطاع غزة، استعدادا للدخول.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

فلسطينية تنتظر بجانب حافلة تقل والدتها وشقيقتها لدى وصولهما إلى مستشفى ناصر، بعد السماح لهما بدخول غزة من مصر عقب إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

فلسطينية تنتظر بجانب حافلة تقل والدتها وشقيقتها لدى وصولهما إلى مستشفى ناصر، بعد السماح لهما بدخول غزة من مصر عقب إعادة فتح معبر رفح الحدودي. - سبوتنيك عربي
3/6
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

فلسطينية تنتظر بجانب حافلة تقل والدتها وشقيقتها لدى وصولهما إلى مستشفى ناصر، بعد السماح لهما بدخول غزة من مصر عقب إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

طفل فلسطيني ينظر من نافذة الحافلة التي تقله مع مرضى آخرين من خان يونس إلى معبر رفح، لتلقي العلاج في الخارج.

طفل فلسطيني ينظر من نافذة الحافلة التي تقله مع مرضى آخرين من خان يونس إلى معبر رفح، لتلقي العلاج في الخارج. - سبوتنيك عربي
4/6
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

طفل فلسطيني ينظر من نافذة الحافلة التي تقله مع مرضى آخرين من خان يونس إلى معبر رفح، لتلقي العلاج في الخارج.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

شاب فلسطيني ووالدته يستقلان الحافلة في خان يونس للتوجه إلى معبر رفح، وسط جموع من المواطنين والصحفيين.

شاب فلسطيني ووالدته يستقلان الحافلة في خان يونس للتوجه إلى معبر رفح، وسط جموع من المواطنين والصحفيين. - سبوتنيك عربي
5/6
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

شاب فلسطيني ووالدته يستقلان الحافلة في خان يونس للتوجه إلى معبر رفح، وسط جموع من المواطنين والصحفيين.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

عائلة فلسطينية تحمل أمتعتها على متن سيارة، بعد السماح لها بالدخول إلى غزة من مصر عقب إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

عائلة فلسطينية تحمل أمتعتها على متن سيارة، بعد السماح لها بالدخول إلى غزة من مصر عقب إعادة فتح معبر رفح الحدودي. - سبوتنيك عربي
6/6
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

عائلة فلسطينية تحمل أمتعتها على متن سيارة، بعد السماح لها بالدخول إلى غزة من مصر عقب إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

