https://sarabic.ae/20260204/الاتحاد-ينهي-أزمة-نجولو-كانتي-ويضم-النصيري-من-فنربخشه-1109980661.html

"الاتحاد" ينهي أزمة نجولو كانتي ويضم النصيري من "فنربخشه"

"الاتحاد" ينهي أزمة نجولو كانتي ويضم النصيري من "فنربخشه"

سبوتنيك عربي

أنهى نادي الاتحاد السعودي رسميًا أزمة انتقال نجمه الفرنسي نجولو كانتي إلى فنربخشة التركي، في صفقة تبادلية شهدت دراما إدارية كبيرة، وذلك بضم المهاجم المغربي... 04.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-04T13:54+0000

2026-02-04T13:54+0000

2026-02-04T14:01+0000

أخبار السعودية اليوم

أخبار تركيا اليوم

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_0:59:1898:1127_1920x0_80_0_0_8673040f5b2e54ee073a778af5a2dbf1.jpg

أعلن الاتحاد، عبر بيان رسمي مقتضب على منصات التواصل الاجتماعي، موافقته على إنهاء الفترة المتبقية من عقد كانتي، ليتمكن اللاعب الفائز بكأس العالم 2018، من الانتقال إلى إسطنبول بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2028، معادًا بذلك إلى كرة القدم الأوروبية بعد فترة في الدوري السعودي، بحسب ما ذكر موقع "جول" الرياضي. جاء التأكيد النهائي بعد تدخل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي منح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة رغم تجاوز الموعد النهائي لفترة التسجيل في الدوري السعودي، إثر خطأ إداري في إدخال البيانات ضمن نظام مطابقة الانتقالات (TMS) من جانب الاتحاد، حسب ما أكد فنربخشة في بيان سابق غاضب.وأكد الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريتسيو رومانو توقيع كانتي على عقده الجديد، مشيرًا إلى أن التسوية مع فيفا جاءت بعد استئناف فنربخشة ومفاوضات مكثفة، حيث قبلت الهيئة الدولية الاستثناء التنظيمي لتصحيح الوضع.في الاتجاه المعاكس، أعلن الاتحاد رسميًا ضم يوسف النصيري (28 عامًا)، الذي قضى موسمين مع فنربخشة وسجل خلالهما 38 هدفًا في 78 مباراة. يعد وصول المهاجم المغربي تعزيزًا هجوميًا قويًا للفريق السعودي، خاصة بعد رحيل كريم بنزيما، ويسهم في حل مشكلة البحث عن رأس حربة صريح، مع تحقيق توازن مالي عبر التخلص من أجر كانتي المرتفع.

https://sarabic.ae/20260203/الاتحاد-السعودي-يعلن-بديل-كريم-بنزيمة-1109946840.html

https://sarabic.ae/20251014/فنربخشة-التركي-يستهدف-ضم-نجم-الاتحاد-السعودي-1106010619.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم, رياضة