"الاتحاد" ينهي أزمة نجولو كانتي ويضم النصيري من "فنربخشه"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260204/الاتحاد-ينهي-أزمة-نجولو-كانتي-ويضم-النصيري-من-فنربخشه-1109980661.html
"الاتحاد" ينهي أزمة نجولو كانتي ويضم النصيري من "فنربخشه"
"الاتحاد" ينهي أزمة نجولو كانتي ويضم النصيري من "فنربخشه"
سبوتنيك عربي
أنهى نادي الاتحاد السعودي رسميًا أزمة انتقال نجمه الفرنسي نجولو كانتي إلى فنربخشة التركي، في صفقة تبادلية شهدت دراما إدارية كبيرة، وذلك بضم المهاجم المغربي... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T13:54+0000
2026-02-04T14:01+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار تركيا اليوم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_0:59:1898:1127_1920x0_80_0_0_8673040f5b2e54ee073a778af5a2dbf1.jpg
أعلن الاتحاد، عبر بيان رسمي مقتضب على منصات التواصل الاجتماعي، موافقته على إنهاء الفترة المتبقية من عقد كانتي، ليتمكن اللاعب الفائز بكأس العالم 2018، من الانتقال إلى إسطنبول بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2028، معادًا بذلك إلى كرة القدم الأوروبية بعد فترة في الدوري السعودي، بحسب ما ذكر موقع "جول" الرياضي. جاء التأكيد النهائي بعد تدخل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي منح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة رغم تجاوز الموعد النهائي لفترة التسجيل في الدوري السعودي، إثر خطأ إداري في إدخال البيانات ضمن نظام مطابقة الانتقالات (TMS) من جانب الاتحاد، حسب ما أكد فنربخشة في بيان سابق غاضب.وأكد الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريتسيو رومانو توقيع كانتي على عقده الجديد، مشيرًا إلى أن التسوية مع فيفا جاءت بعد استئناف فنربخشة ومفاوضات مكثفة، حيث قبلت الهيئة الدولية الاستثناء التنظيمي لتصحيح الوضع.في الاتجاه المعاكس، أعلن الاتحاد رسميًا ضم يوسف النصيري (28 عامًا)، الذي قضى موسمين مع فنربخشة وسجل خلالهما 38 هدفًا في 78 مباراة. يعد وصول المهاجم المغربي تعزيزًا هجوميًا قويًا للفريق السعودي، خاصة بعد رحيل كريم بنزيما، ويسهم في حل مشكلة البحث عن رأس حربة صريح، مع تحقيق توازن مالي عبر التخلص من أجر كانتي المرتفع.
https://sarabic.ae/20260203/الاتحاد-السعودي-يعلن-بديل-كريم-بنزيمة-1109946840.html
https://sarabic.ae/20251014/فنربخشة-التركي-يستهدف-ضم-نجم-الاتحاد-السعودي-1106010619.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_211:0:1898:1265_1920x0_80_0_0_926ac74e417fc39fb3d596ccb46e5fdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم, رياضة
أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم, رياضة

"الاتحاد" ينهي أزمة نجولو كانتي ويضم النصيري من "فنربخشه"

13:54 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 14:01 GMT 04.02.2026)
كرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gear
تابعنا عبر
أنهى نادي الاتحاد السعودي رسميًا أزمة انتقال نجمه الفرنسي نجولو كانتي إلى فنربخشة التركي، في صفقة تبادلية شهدت دراما إدارية كبيرة، وذلك بضم المهاجم المغربي يوسف النصيري قادمًا من النادي التركي.
أعلن الاتحاد، عبر بيان رسمي مقتضب على منصات التواصل الاجتماعي، موافقته على إنهاء الفترة المتبقية من عقد كانتي، ليتمكن اللاعب الفائز بكأس العالم 2018، من الانتقال إلى إسطنبول بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2028، معادًا بذلك إلى كرة القدم الأوروبية بعد فترة في الدوري السعودي، بحسب ما ذكر موقع "جول" الرياضي.
مشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
مجتمع
الاتحاد السعودي يعلن بديل كريم بنزيمة
أمس, 14:34 GMT
جاء التأكيد النهائي بعد تدخل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي منح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة رغم تجاوز الموعد النهائي لفترة التسجيل في الدوري السعودي، إثر خطأ إداري في إدخال البيانات ضمن نظام مطابقة الانتقالات (TMS) من جانب الاتحاد، حسب ما أكد فنربخشة في بيان سابق غاضب.
وكان النادي التركي قد أصدر بيانًا اتهم فيه الاتحاد بالتقصير، مشيرًا إلى أنه أوفى بكل التزاماته بما في ذلك الفحوصات الطبية والوثائق، لكن الخطأ السعودي أدى إلى تعثر الصفقة مؤقتًا، مما أثار توترًا بين الطرفين.
وأكد الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريتسيو رومانو توقيع كانتي على عقده الجديد، مشيرًا إلى أن التسوية مع فيفا جاءت بعد استئناف فنربخشة ومفاوضات مكثفة، حيث قبلت الهيئة الدولية الاستثناء التنظيمي لتصحيح الوضع.
مشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
مجتمع
فنربخشة التركي يستهدف ضم نجم الاتحاد السعودي
14 أكتوبر 2025, 19:28 GMT
في الاتجاه المعاكس، أعلن الاتحاد رسميًا ضم يوسف النصيري (28 عامًا)، الذي قضى موسمين مع فنربخشة وسجل خلالهما 38 هدفًا في 78 مباراة.
يعد وصول المهاجم المغربي تعزيزًا هجوميًا قويًا للفريق السعودي، خاصة بعد رحيل كريم بنزيما، ويسهم في حل مشكلة البحث عن رأس حربة صريح، مع تحقيق توازن مالي عبر التخلص من أجر كانتي المرتفع.
