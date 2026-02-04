https://sarabic.ae/20260204/الاتحاد-ينهي-أزمة-نجولو-كانتي-ويضم-النصيري-من-فنربخشه-1109980661.html
"الاتحاد" ينهي أزمة نجولو كانتي ويضم النصيري من "فنربخشه"
"الاتحاد" ينهي أزمة نجولو كانتي ويضم النصيري من "فنربخشه"
أنهى نادي الاتحاد السعودي رسميًا أزمة انتقال نجمه الفرنسي نجولو كانتي إلى فنربخشة التركي، في صفقة تبادلية شهدت دراما إدارية كبيرة، وذلك بضم المهاجم المغربي يوسف النصيري قادمًا من النادي التركي.
أعلن الاتحاد، عبر بيان رسمي مقتضب على منصات التواصل الاجتماعي، موافقته على إنهاء الفترة المتبقية من عقد كانتي، ليتمكن اللاعب الفائز بكأس العالم 2018، من الانتقال إلى إسطنبول بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2028، معادًا بذلك إلى كرة القدم الأوروبية بعد فترة في الدوري السعودي، بحسب ما ذكر موقع "جول" الرياضي. جاء التأكيد النهائي بعد تدخل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي منح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة رغم تجاوز الموعد النهائي لفترة التسجيل في الدوري السعودي، إثر خطأ إداري في إدخال البيانات ضمن نظام مطابقة الانتقالات (TMS) من جانب الاتحاد، حسب ما أكد فنربخشة في بيان سابق غاضب.وأكد الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريتسيو رومانو توقيع كانتي على عقده الجديد، مشيرًا إلى أن التسوية مع فيفا جاءت بعد استئناف فنربخشة ومفاوضات مكثفة، حيث قبلت الهيئة الدولية الاستثناء التنظيمي لتصحيح الوضع.في الاتجاه المعاكس، أعلن الاتحاد رسميًا ضم يوسف النصيري (28 عامًا)، الذي قضى موسمين مع فنربخشة وسجل خلالهما 38 هدفًا في 78 مباراة. يعد وصول المهاجم المغربي تعزيزًا هجوميًا قويًا للفريق السعودي، خاصة بعد رحيل كريم بنزيما، ويسهم في حل مشكلة البحث عن رأس حربة صريح، مع تحقيق توازن مالي عبر التخلص من أجر كانتي المرتفع.
أنهى نادي الاتحاد السعودي رسميًا أزمة انتقال نجمه الفرنسي نجولو كانتي إلى فنربخشة التركي، في صفقة تبادلية شهدت دراما إدارية كبيرة، وذلك بضم المهاجم المغربي يوسف النصيري قادمًا من النادي التركي.
أعلن الاتحاد، عبر بيان رسمي مقتضب على منصات التواصل الاجتماعي، موافقته على إنهاء الفترة المتبقية من عقد كانتي، ليتمكن اللاعب الفائز بكأس العالم 2018، من الانتقال إلى إسطنبول بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2028، معادًا بذلك إلى كرة القدم الأوروبية بعد فترة في الدوري السعودي، بحسب ما ذكر موقع
"جول" الرياضي.
جاء التأكيد النهائي بعد تدخل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي منح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة رغم تجاوز الموعد النهائي لفترة التسجيل في الدوري السعودي، إثر خطأ إداري في إدخال البيانات ضمن نظام مطابقة الانتقالات (TMS) من جانب الاتحاد، حسب ما أكد فنربخشة في بيان سابق غاضب.
وكان النادي التركي قد أصدر بيانًا اتهم فيه الاتحاد بالتقصير، مشيرًا إلى أنه أوفى بكل التزاماته بما في ذلك الفحوصات الطبية والوثائق، لكن الخطأ السعودي أدى إلى تعثر الصفقة مؤقتًا، مما أثار توترًا بين الطرفين.
وأكد الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريتسيو رومانو توقيع كانتي على عقده الجديد، مشيرًا إلى أن التسوية مع فيفا جاءت بعد استئناف فنربخشة ومفاوضات مكثفة، حيث قبلت الهيئة الدولية الاستثناء التنظيمي لتصحيح الوضع.
14 أكتوبر 2025, 19:28 GMT
في الاتجاه المعاكس، أعلن الاتحاد
رسميًا ضم يوسف النصيري (28 عامًا)، الذي قضى موسمين مع فنربخشة وسجل خلالهما 38 هدفًا في 78 مباراة.
يعد وصول المهاجم المغربي تعزيزًا هجوميًا قويًا للفريق السعودي، خاصة بعد رحيل كريم بنزيما، ويسهم في حل مشكلة البحث عن رأس حربة صريح، مع تحقيق توازن مالي عبر التخلص من أجر كانتي المرتفع.