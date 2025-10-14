https://sarabic.ae/20251014/فنربخشة-التركي-يستهدف-ضم-نجم-الاتحاد-السعودي-1106010619.html
فنربخشة التركي يستهدف ضم نجم الاتحاد السعودي
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن نادي فنربخشة التركي وضع أحد نجوم نادي الاتحاد السعودي ضمن دائرة اهتماماته تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات
وأفادت صحيفة "Fotomac" التركية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إدارة فنربخشة تستهدف التعاقد مع النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي، خلال شهر كانون الثاني/يناير المقبل. وأكدت أن النادي التركي الذي يعاني من ضعف هجومي واضح، يعتزم إجراء تغييرات على تشكيلته الهجومية في منتصف الموسم، بهدف تعزيز الخط الأمامي وتحسين الأداء العام للفريق. وأشارت الصحيفة التركية إلى أن رئيس النادي سعد الدين ساران، قد التقى بالمدرب تيديسكو، حيث أكد الأخير حاجة الفريق إلى مهاجم حاسم قادر على إنهاء الفرص، وهو ما جعل الأنظار تتجه نحو بنزيما باعتباره الخيار الأنسب للمرحلة المقبلة.ولفتت إلى أنه في حال تلقي النادي التركي ردا إيجابيا من المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 37 عاما ومن إدارة الاتحاد السعودي، فسيتم إتمام الصفقة بشكل عاجل، وقد يتجه فنربخشة إلى الاستغناء عن اللاعب الكولومبي جون دوران، الذي لم يقدم الأداء المنتظر منذ انضمامه للفريق قادما من النصر السعودي على سبيل الإعارة، فضلا عن معاناته من الإصابات المتكررة. ويشار إلى أن اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب الاتحاد السعودي قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للموسم الرياضي 2024–2025،، فيما توج لاعب الهلال، سالم الدوسري، بجائزة أفضل لاعب سعودي. ونال كريستيانو رونالدو لاعب النصر، لقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي.
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن نادي فنربخشة التركي وضع أحد نجوم نادي الاتحاد السعودي ضمن دائرة اهتماماته تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأفادت صحيفة
"Fotomac" التركية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إدارة فنربخشة تستهدف التعاقد مع النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي، خلال شهر كانون الثاني/يناير المقبل.
20 ديسمبر 2024, 13:54 GMT
وأكدت أن النادي التركي الذي يعاني من ضعف هجومي واضح، يعتزم إجراء تغييرات على تشكيلته الهجومية في منتصف الموسم، بهدف تعزيز الخط الأمامي وتحسين الأداء العام للفريق.
وأشارت الصحيفة التركية إلى أن رئيس النادي سعد الدين ساران، قد التقى بالمدرب تيديسكو، حيث أكد الأخير حاجة الفريق إلى مهاجم حاسم قادر على إنهاء الفرص، وهو ما جعل الأنظار تتجه نحو بنزيما باعتباره الخيار الأنسب للمرحلة المقبلة.
ولفتت إلى أنه في حال تلقي النادي التركي ردا إيجابيا من المهاجم الفرنسي
البالغ من العمر 37 عاما ومن إدارة الاتحاد السعودي، فسيتم إتمام الصفقة بشكل عاجل، وقد يتجه فنربخشة إلى الاستغناء عن اللاعب الكولومبي جون دوران، الذي لم يقدم الأداء المنتظر منذ انضمامه للفريق قادما من النصر السعودي على سبيل الإعارة، فضلا عن معاناته من الإصابات المتكررة.
ويشار إلى أن اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب الاتحاد السعودي قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للموسم الرياضي 2024–2025،، فيما توج لاعب الهلال، سالم الدوسري، بجائزة أفضل لاعب سعودي. ونال كريستيانو رونالدو لاعب النصر، لقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي.