الاتحاد السعودي يعلن بديل كريم بنزيمة

الاتحاد السعودي يعلن بديل كريم بنزيمة

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع مهاجم جديد من أجل سد الفراغ الهجومي الذي خلفه رحيل قائده السابق الفرنسي كريم بنزيمة. 03.02.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت إدارة النادي، مساء اليوم الثلاثاء، أنها تعاقدت رسميا مع المهاجم النيجيري الشاب جورج إلينيخينا، قادما من نادي موناكو الفرنسي ليعزز صفوف الفريق بداية من النصف الثاني للموسم الجاري بهدف إعادة بناء الخط الهجومي.ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو مرفقا بتعليق: "الموهوب جورج إيلينيكنا نمر جديد في العميد"، ولم يكشف الاتحاد حتى الآن عن تفاصيل الصفقة أو مدة التعاقد.ويشار إلى أن المهاجم النيجيري يبلغ من 19 عاما وكان قد انضم إلى صفوف موناكو في صيف 2024 قادما من رويال أنتويرب البلجيكي مقابل 18.75 مليون يورو.وشارك في 51 مباراة بقميص نادي "الإمارة الفرنسية" سجل خلالها 10 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، ليخوض الآن تجربته الأولى في الملاعب السعودية بقميص الاتحاد.وفي السياق نفسه، أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميا مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.وقام نادي الهلال بشراء ما تبقى من عقد بنزيمة مع اتحاد جدة، في ظل فشل مفاوضات التجديد بين الطرفين، حيث كان تعاقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي، صورا لوصول المهاجم الفرنسي، الذي تم استقباله بالورود.ووجّه بنزيمة أول رسالة لجماهير نادي الهلال السعودي: "أهلا بجماهيرنا.. كيف حالكم.. أنا سعيد بتواجدي هنا معكم"، مضيفا: "وصلت للتو من جدة إلى الرياض، وسأراكم قريبا إن شاء الله.. سلام".ويذكر أن كريم بنزيمة، نال على المستوى الفردي جائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، وأفضل لاعب في أوروبا، إضافةً إلى تحقيقه لقب الهداف في العديد من المحافل العالمية.

