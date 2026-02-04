https://sarabic.ae/20260204/تصاعد-التوترات-بين-واشنطن-وطهران-يهدد-الأمن-الغذائي-في-العراق-1110003339.html

تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران يهدد الأمن الغذائي في العراق

تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران يهدد الأمن الغذائي في العراق

سبوتنيك عربي

في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تتزايد المخاوف في العراق من انعكاسات أي نزاع محتمل على الأمن الغذائي والاستقرار المعيشي، ولا سيما أن البلاد... 04.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-04T23:55+0000

2026-02-04T23:55+0000

2026-02-04T23:56+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

حصري

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/15/1102873270_3:0:1278:717_1920x0_80_0_0_2fad438a87cc608db6a6e852c21db7c8.jpg

ويُعد العراق من أكثر الدول عرضة للتأثر بالأزمات الإقليمية بحكم موقعه الجغرافي وتشابك علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، ما يجعل أي اضطراب في طرق الشحن أو سلاسل الإمداد تهديدًا مباشراً لتوفر المواد الغذائية واستقرار أسعارها في الأسواق المحلية.تداعيات كبيرةقال المحلل الأمني حكمت راضي، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران ليس مجرد نزاع ثنائي، بل له تداعيات كبيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة والعالم.وأشار راضي إلى أن أي هجوم أمريكي محتمل على إيران قد يؤدي إلى حرب إقليمية تشمل دولًا أخرى، مؤكداً أن إيران تمتلك صواريخ قوية تجعل أي مواجهة عسكرية خطيرة، كما أن الوضع السياسي والاقتصادي العالمي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يحدث في الشرق الأوسط.وأوضح أن هذه التوترات قد تؤثر على أسواق المال العالمية، بما في ذلك الدولار والأسواق الاقتصادية، محذراً من أن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي العالمي، وليس فقط على المستوى الإقليمي.وأضاف راضي أن: ويعتمد العراق بشكل كبير على إيران كمصدر رئيسي لاستيراد كافة المواد، في مشهد اقتصادي يعكس عمق الترابط بين البلدين، فإيران التي تزوّد السوق العراقية بجزء كبير من احتياجاته الغذائية والطبية والكهربائية، أصبحت خلال السنوات الماضية الشريك التجاري الأبرز لبغداد.أكثر الدول تضررافي المقابل، حذّر الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري من التداعيات المحتملة لأي حرب مزمع اندلاعها بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن العراق قد يكون من أكثر الدول تضرراً في حال تحوّله إلى ساحة صراع دولي بسبب موقعه الجغرافي وتشابك المصالح الإقليمية.وأوضح الأنصاري، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن العراق يمر حالياً بأزمة اقتصادية مؤقتة، وأن أي تصعيد عسكري في المنطقة سينعكس بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين، فضلاً عن تأثيره على الأمن الغذائي، ولا سيما أن حركة التداول التجاري والتبادل الاقتصادي مع دول الجوار تمثل ركيزة أساسية لاستقرار السوق العراقية.وأشار إلى أن اضطراب طرق الشحن والتجارة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وشح بعض المواد الأساسية، داعياً في الوقت نفسه إلى تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية والدولية، والعمل على طمأنة الشحن والتجارة العراقية وحمايتها من أي تداعيات أمنية.كما شدد الأنصاري على:وفي وقت يعاني فيه الاقتصاد العراقي من تحديات مؤقتة، فإن اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران قد يفاقم الضغوط على الأمن الغذائي، ويضع الحكومة أمام اختبارات صعبة لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.صراع إعلاميفي غضون ذلك، قال الإعلامي العراقي سجاد رعد إن التهديدات الأمريكية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد لا تتجاوز مرحلة الضغط السياسي والاقتصادي، موضحاً أن البرنامج النووي الإيراني سلمِي بطبيعته.وقال رعد، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن أي حرب محتملة ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة على دول المنطقة، لاسيما على العراق نظراً للعلاقات التجارية والتبادلات الاقتصادية المشتركة.وأشار الإعلامي العراقي إلى أن مثل هذه التوترات قد تؤدي إلى تعطيل التبادل التجاري وفرض قيود على الأسواق المحلية، مؤكداً أهمية توخي الحذر على الصعيد الإقليمي لتجنب آثار اقتصادية سلبية واسعة النطاق.وحلّ العراق خلال العام 2024 في المرتبة الثالثة في مجال التبادلات التجارية مع إيران بين الدول الـ15 المجاورة لها، والتي بلغت حوالي 20 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وهو ما نما من حيث القيمة بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لإحصائيات وبيانات صادرة عن الجمارك الإيرانية.

https://sarabic.ae/20250615/كتائب-حزب-الله-العراقية-تهدد-بضرب-القواعد-الأمريكية-إذا-تدخلت-واشنطن-في-الحرب-ضد-إيران-1101680445.html

https://sarabic.ae/20260117/نحن-معكم-مصيرنا-واحد-عراقيون-يخرجون-بمسيرة-تضامن-مع-إيران-ضد-تهديدات-واشنطن--1109335072.html

https://sarabic.ae/20260131/تدخل-أمريكي-يعقد-تشكيل-الحكومة-العراقية-وترامب-يلوح-بوقف-الدعم-1109847603.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران