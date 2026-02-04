https://sarabic.ae/20260204/تصويت-هل-تؤيد-حظر-وسائل-التواصل-الاجتماعي-في-البلاد-العربية-للأطفال-دون-سن-16؟----1109967159.html
تصويت... هل تؤيد حظر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد العربية للأطفال دون سن 16؟
لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد أدوات ترفيه، بل تحولت إلى فضاء يومي يؤثر في وعي الأطفال وسلوكهم منذ سن مبكرة، ويضعهم أمام محتوى متنوع لا تخضع جميع مساراته... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
تجارب دولية أعادت هذا الملف إلى الواجهة، إذ اتجهت دول مثل إسبانيا وأستراليا إلى فرض قيود أو حظر فعلي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال دون سن 16 عامًا، في محاولة للحد من انتشار المحتوى السيئ، وحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني، والاستغلال، والتأثيرات النفسية السلبية التي قد تفرضها هذه المنصات.هل تؤيد حظر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد العربية للأطفال دون سن 16؟رئيس الوزراء: إسبانيا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماأستراليا تحظر 4.7 مليون حساب لقاصرين على منصات التواصل
لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد أدوات ترفيه، بل تحولت إلى فضاء يومي يؤثر في وعي الأطفال وسلوكهم منذ سن مبكرة، ويضعهم أمام محتوى متنوع لا تخضع جميع مساراته للرقابة أو الفهم الكامل. هذا الواقع يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول حدود الأمان الرقمي ونوعية المحتوى، وقدرة الأطفال على التعامل مع فضاء مفتوح لا يخضع دائمًا للرقابة.
تجارب دولية أعادت هذا الملف إلى الواجهة، إذ اتجهت دول مثل إسبانيا وأستراليا إلى فرض قيود أو حظر فعلي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال دون سن 16 عامًا، في محاولة للحد من انتشار المحتوى السيئ، وحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني، والاستغلال، والتأثيرات النفسية السلبية التي قد تفرضها هذه المنصات.
وأمام زحف التواصل الاجتماعي، يبقى السؤال مطروحًا حول الشكل الأمثل للتعامل مع حضور الأطفال في العالم الرقمي، وكيف يمكن تحقيق التوازن بين صون براءتهم ومنحهم المساحة اللازمة للتفاعل والتعلم في عصر التكنولوجيا المتسارعة. سؤال يلامس مخاوف تربوية وأمنية، ويعكس صراعًا بين الحماية والحرية في الفضاء الرقمي.
هل تؤيد حظر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد العربية للأطفال دون سن 16؟