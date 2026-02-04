تصويت... هل تؤيد حظر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد العربية للأطفال دون سن 16؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فاز مواطن أمريكي بجائزة كبرى بلغت قيمتها 1.81 مليار دولار
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
تصويت... هل تؤيد حظر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد العربية للأطفال دون سن 16؟
تصويت... هل تؤيد حظر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد العربية للأطفال دون سن 16؟
تصويت... هل تؤيد حظر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد العربية للأطفال دون سن 16؟

09:05 GMT 04.02.2026
© Depositphotos.com / TatyanaGl كيفية حماية الطفل أثناء تصفحه الانترنت
كيفية حماية الطفل أثناء تصفحه الانترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© Depositphotos.com / TatyanaGl
تابعنا عبر
لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد أدوات ترفيه، بل تحولت إلى فضاء يومي يؤثر في وعي الأطفال وسلوكهم منذ سن مبكرة، ويضعهم أمام محتوى متنوع لا تخضع جميع مساراته للرقابة أو الفهم الكامل. هذا الواقع يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول حدود الأمان الرقمي ونوعية المحتوى، وقدرة الأطفال على التعامل مع فضاء مفتوح لا يخضع دائمًا للرقابة.
تجارب دولية أعادت هذا الملف إلى الواجهة، إذ اتجهت دول مثل إسبانيا وأستراليا إلى فرض قيود أو حظر فعلي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال دون سن 16 عامًا، في محاولة للحد من انتشار المحتوى السيئ، وحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني، والاستغلال، والتأثيرات النفسية السلبية التي قد تفرضها هذه المنصات.
وأمام زحف التواصل الاجتماعي، يبقى السؤال مطروحًا حول الشكل الأمثل للتعامل مع حضور الأطفال في العالم الرقمي، وكيف يمكن تحقيق التوازن بين صون براءتهم ومنحهم المساحة اللازمة للتفاعل والتعلم في عصر التكنولوجيا المتسارعة. سؤال يلامس مخاوف تربوية وأمنية، ويعكس صراعًا بين الحماية والحرية في الفضاء الرقمي.
هل تؤيد حظر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد العربية للأطفال دون سن 16؟
عدد الأصوات11
رئيس الوزراء: إسبانيا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما
أستراليا تحظر 4.7 مليون حساب لقاصرين على منصات التواصل
