رئيس الوزراء: إسبانيا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الحكومة الإسبانية ستحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين دون سن 16 عامًا. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال سانشيز، خلال القمة العالمية للحكومات يوم الثلاثاء: "ستحظر إسبانيا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين دون سن 16 عامًا. وسيُطلب من المنصات تطبيق أنظمة فعّالة للتحقق من العمر، لا مجرد مربعات اختيار، بل حواجز حقيقية وفعّالة".وأضاف أن القرار سيُرفع إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الإجراء سيكون جزءًا من حزمة تنظيمية تهدف إلى خلق "بيئة صحية وديمقراطية" ومكافحة التجاوزات التي ترتكبها المنصات الرقمية الكبرى.وقال: "هذا يعني أن الرؤساء التنفيذيين لهذه المنصات التقنية سيواجهون مسؤولية جنائية في حال تقاعسهم عن إزالة المحتوى غير القانوني أو التحريضي".أعلن سانشيز أن مجلس الوزراء سيتعاون مع النيابة العامة للتحقيق في الجرائم المتعلقة بأنشطة منصات مثل تيك توك، وإنستغرام (التابعة لشركة ميتا، المحظورة في روسيا بتهمة التطرف)، وغروك.وأكد رئيس الوزراء أن إسبانيا عازمة على الدفاع عن سيادتها الرقمية في وجه أي ضغوط خارجية.
وقال سانشيز، خلال القمة العالمية للحكومات يوم الثلاثاء: "ستحظر إسبانيا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين دون سن 16 عامًا. وسيُطلب من المنصات تطبيق أنظمة فعّالة للتحقق من العمر، لا مجرد مربعات اختيار، بل حواجز حقيقية وفعّالة".
وأضاف أن القرار سيُرفع إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الإجراء سيكون جزءًا من حزمة تنظيمية تهدف إلى خلق "بيئة صحية وديمقراطية" ومكافحة التجاوزات التي ترتكبها المنصات الرقمية الكبرى.
وأضاف سانشيز أن السلطات تعتزم إنهاء الإفلات من العقاب لمسؤولي المنصات الرقمية.
وقال: "هذا يعني أن الرؤساء التنفيذيين لهذه المنصات التقنية
سيواجهون مسؤولية جنائية في حال تقاعسهم عن إزالة المحتوى غير القانوني أو التحريضي".
أعلن سانشيز أن مجلس الوزراء سيتعاون مع النيابة العامة
للتحقيق في الجرائم المتعلقة بأنشطة منصات مثل تيك توك، وإنستغرام (التابعة لشركة ميتا، المحظورة في روسيا بتهمة التطرف)، وغروك.
وأكد رئيس الوزراء أن إسبانيا عازمة على الدفاع عن سيادتها الرقمية
في وجه أي ضغوط خارجية.