رئيس الوزراء: إسبانيا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/رئيس-الوزراء-إسبانيا-تحظر-استخدام-وسائل-التواصل-الاجتماعي-للأطفال-دون-سن-16-عاما-1109961578.html
رئيس الوزراء: إسبانيا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما
رئيس الوزراء: إسبانيا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الحكومة الإسبانية ستحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين دون سن 16 عامًا. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T23:25+0000
2026-02-03T23:25+0000
بيدرو سانشيز
أخبار إسبانيا
العالم
شبكة الإنترنت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104398/37/1043983789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7719e3339d459cbc09c6f097125eea65.jpg
وقال سانشيز، خلال القمة العالمية للحكومات يوم الثلاثاء: "ستحظر إسبانيا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين دون سن 16 عامًا. وسيُطلب من المنصات تطبيق أنظمة فعّالة للتحقق من العمر، لا مجرد مربعات اختيار، بل حواجز حقيقية وفعّالة".وأضاف أن القرار سيُرفع إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الإجراء سيكون جزءًا من حزمة تنظيمية تهدف إلى خلق "بيئة صحية وديمقراطية" ومكافحة التجاوزات التي ترتكبها المنصات الرقمية الكبرى.وقال: "هذا يعني أن الرؤساء التنفيذيين لهذه المنصات التقنية سيواجهون مسؤولية جنائية في حال تقاعسهم عن إزالة المحتوى غير القانوني أو التحريضي".أعلن سانشيز أن مجلس الوزراء سيتعاون مع النيابة العامة للتحقيق في الجرائم المتعلقة بأنشطة منصات مثل تيك توك، وإنستغرام (التابعة لشركة ميتا، المحظورة في روسيا بتهمة التطرف)، وغروك.وأكد رئيس الوزراء أن إسبانيا عازمة على الدفاع عن سيادتها الرقمية في وجه أي ضغوط خارجية.
https://sarabic.ae/20260118/مصرع-7--أشخاص-وإصابات-25-آخرين-إثر-حادث-قطارين-في-إسبانيا-1109378895.html
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104398/37/1043983789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6749f5b8a3ecee6b22033d58b6da7827.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بيدرو سانشيز, أخبار إسبانيا, العالم, شبكة الإنترنت
بيدرو سانشيز, أخبار إسبانيا, العالم, شبكة الإنترنت

رئيس الوزراء: إسبانيا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما

23:25 GMT 03.02.2026
© AP Photo / Manu Fernandezبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الحكومة الإسبانية ستحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين دون سن 16 عامًا.
وقال سانشيز، خلال القمة العالمية للحكومات يوم الثلاثاء: "ستحظر إسبانيا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين دون سن 16 عامًا. وسيُطلب من المنصات تطبيق أنظمة فعّالة للتحقق من العمر، لا مجرد مربعات اختيار، بل حواجز حقيقية وفعّالة".
وأضاف أن القرار سيُرفع إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الإجراء سيكون جزءًا من حزمة تنظيمية تهدف إلى خلق "بيئة صحية وديمقراطية" ومكافحة التجاوزات التي ترتكبها المنصات الرقمية الكبرى.
وأضاف سانشيز أن السلطات تعتزم إنهاء الإفلات من العقاب لمسؤولي المنصات الرقمية.
وقال: "هذا يعني أن الرؤساء التنفيذيين لهذه المنصات التقنية سيواجهون مسؤولية جنائية في حال تقاعسهم عن إزالة المحتوى غير القانوني أو التحريضي".
أعلن سانشيز أن مجلس الوزراء سيتعاون مع النيابة العامة للتحقيق في الجرائم المتعلقة بأنشطة منصات مثل تيك توك، وإنستغرام (التابعة لشركة ميتا، المحظورة في روسيا بتهمة التطرف)، وغروك.
انحرف قطار في إسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
مصرع 21 شخصا إثر حادث تصادم قطارين في إسبانيا
18 يناير, 21:57 GMT
وأكد رئيس الوزراء أن إسبانيا عازمة على الدفاع عن سيادتها الرقمية في وجه أي ضغوط خارجية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала