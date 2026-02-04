حريق هائل يدمر أكثر من ألف منزل ويشرد آلاف السكان جنوبي الفلبين... فيديو
© Photo / xحريق هائل يدمر أكثر من ألف منزل ويشرد آلاف السكان جنوب الفلبين
© Photo / x
تابعنا عبر
التهم حريق هائل أكثر من ألف منزل في قرية ساحلية جنوبي الفلبين، ما أدى إلى تشريد آلاف السكان، وفق ما أظهرته لقطات جوية ومصادر رسمية.
واندلع الحريق في قرية برانجاي لاميون بجزيرة صغيرة جنوبي البلاد، واستمر لنحو أربع ساعات، مدمرا نحو ألف منزل مبنيّة على أعمدة ومشيّدة في الغالب من مواد خفيفة، بحسب وسائل إعلام فلبينية.
وساهمت الرياح القوية في تسريع انتشار النيران داخل المنطقة المكتظة بالسكان، فيما أظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تجتاح القرية.
A massive fire engulfed a residential area in Barangay Lamion, Bongao, Tawi-Tawi, Philippines 🇵🇭 (03.02.2026)— Disaster News (@Top_Disaster) February 4, 2026
According to the MDRRMO Bongao, an estimated 1,000 houses were destroyed.
Video: S/B F&M SeaJet pic.twitter.com/hq7E0Liw62
وأجلت السلطات أكثر من خمسة آلاف شخص برا وبحرا، نُقلوا إلى مركزين مؤقتين للإيواء، بالإضافة إلى نشر فرق طبية من وحدة الصحة الريفية لتقديم الرعاية اللازمة للمتضررين.
وأفاد مكتب الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في بلدية بونجاو، بعدم تسجيل أي وفيات رغم تضرر بعض الجسور الخشبية، ما أعاق جهود الإنقاذ وإخماد الحريق أثناء اندلاعه.
وأعلن رجال الإطفاء السيطرة الكاملة على الحريق بعد عدة ساعات من اندلاعه، فيما باشرت السلطات تحقيقا لمعرفة أسبابه وحصر حجم الخسائر المادية.