حريق هائل يدمر أكثر من ألف منزل ويشرد آلاف السكان جنوبي الفلبين... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260204/حريق-هائل-يدمر-أكثر-من-ألف-منزل-ويشرد-آلاف-السكان-جنوبي-الفلبين-فيديو-1109998437.html
حريق هائل يدمر أكثر من ألف منزل ويشرد آلاف السكان جنوبي الفلبين... فيديو
حريق هائل يدمر أكثر من ألف منزل ويشرد آلاف السكان جنوبي الفلبين... فيديو
سبوتنيك عربي
التهم حريق هائل أكثر من ألف منزل في قرية ساحلية جنوبي الفلبين، ما أدى إلى تشريد آلاف السكان، وفق ما أظهرته لقطات جوية ومصادر رسمية. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T19:47+0000
2026-02-04T19:47+0000
الفلبين
إخماد حرائق
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1109998489_0:35:687:421_1920x0_80_0_0_9c0ee5a5908fbead2b711f99344dc334.jpg
واندلع الحريق في قرية برانجاي لاميون بجزيرة صغيرة جنوبي البلاد، واستمر لنحو أربع ساعات، مدمرا نحو ألف منزل مبنيّة على أعمدة ومشيّدة في الغالب من مواد خفيفة، بحسب وسائل إعلام فلبينية.وأجلت السلطات أكثر من خمسة آلاف شخص برا وبحرا، نُقلوا إلى مركزين مؤقتين للإيواء، بالإضافة إلى نشر فرق طبية من وحدة الصحة الريفية لتقديم الرعاية اللازمة للمتضررين.وأعلن رجال الإطفاء السيطرة الكاملة على الحريق بعد عدة ساعات من اندلاعه، فيما باشرت السلطات تحقيقا لمعرفة أسبابه وحصر حجم الخسائر المادية.
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1109998489_12:0:668:492_1920x0_80_0_0_b46f101c0c70416cee0782c02ed78ea4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الفلبين, إخماد حرائق, العالم, أخبار العالم الآن
الفلبين, إخماد حرائق, العالم, أخبار العالم الآن

حريق هائل يدمر أكثر من ألف منزل ويشرد آلاف السكان جنوبي الفلبين... فيديو

19:47 GMT 04.02.2026
© Photo / xحريق هائل يدمر أكثر من ألف منزل ويشرد آلاف السكان جنوب الفلبين
حريق هائل يدمر أكثر من ألف منزل ويشرد آلاف السكان جنوب الفلبين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
التهم حريق هائل أكثر من ألف منزل في قرية ساحلية جنوبي الفلبين، ما أدى إلى تشريد آلاف السكان، وفق ما أظهرته لقطات جوية ومصادر رسمية.
واندلع الحريق في قرية برانجاي لاميون بجزيرة صغيرة جنوبي البلاد، واستمر لنحو أربع ساعات، مدمرا نحو ألف منزل مبنيّة على أعمدة ومشيّدة في الغالب من مواد خفيفة، بحسب وسائل إعلام فلبينية.
وساهمت الرياح القوية في تسريع انتشار النيران داخل المنطقة المكتظة بالسكان، فيما أظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تجتاح القرية.
وأجلت السلطات أكثر من خمسة آلاف شخص برا وبحرا، نُقلوا إلى مركزين مؤقتين للإيواء، بالإضافة إلى نشر فرق طبية من وحدة الصحة الريفية لتقديم الرعاية اللازمة للمتضررين.

وأفاد مكتب الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في بلدية بونجاو، بعدم تسجيل أي وفيات رغم تضرر بعض الجسور الخشبية، ما أعاق جهود الإنقاذ وإخماد الحريق أثناء اندلاعه.

وأعلن رجال الإطفاء السيطرة الكاملة على الحريق بعد عدة ساعات من اندلاعه، فيما باشرت السلطات تحقيقا لمعرفة أسبابه وحصر حجم الخسائر المادية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала