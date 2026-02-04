خبير هولندي: غياب الحوار مع روسيا سيدفع أوروبا إلى طريق مسدود في النزاع الأوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260204/خبير-هولندي-غياب-الحوار-مع-روسيا-سيدفع-أوروبا-إلى-طريق-مسدود-في-النزاع-الأوكراني-1109995596.html
خبير هولندي: غياب الحوار مع روسيا سيدفع أوروبا إلى طريق مسدود في النزاع الأوكراني
خبير هولندي: غياب الحوار مع روسيا سيدفع أوروبا إلى طريق مسدود في النزاع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح الصحفي والمحلل السياسي الهولندي، مؤسس موقع "ألتيرناتيف" (البديل) آب غيتلينك، اليوم الأربعاء، أن انعدام التواصل بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا يقود محادثات... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T18:07+0000
2026-02-04T18:07+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104797809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f58fda3d1b49012fde6f49281c4045e5.jpg
وقال غيتلينك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "السيد ترامب (الرئيس الأمريكي) غاضب منا نحن الأوروبيين. بإمكانه أن يقول، إذا كنتم لا تريدون مني إبرام اتفاق، فأنتم لا تريدون السلام، لذا حلّوا الأمر بأنفسكم. لكننا لا نستطيع فعل ذلك من دون الأمريكيين".وبحسب الصحفي الهولندي، فبدلا من البحث عن سبل السلام، لا يفكر الاتحاد الأوروبي إلا بفرض المزيد من العقوبات على روسيا، "رغم أن موسكو قد أوضحت بالفعل عدم فعاليتها"، مضيفا: "لذلك، لن نتوصل إلى اتفاق إلا بمباشرة الحوار".وفي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، صرّحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بأن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في استئناف الحوار مع روسيا، ولا ينوي تقديم أي تنازلات لروسيا الاتحادية بخصوص المسألة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20260204/الكرملين-الأبواب-مفتوحة-لحل-سلمي-للأزمة-في-أوكرانيا-وموسكو-تحافظ-على-انفتاحها-1109971539.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104797809_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_9598da0c356d478162732e2908b151b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

خبير هولندي: غياب الحوار مع روسيا سيدفع أوروبا إلى طريق مسدود في النزاع الأوكراني

18:07 GMT 04.02.2026
© Photo / unsplash/Guillaume Périgoisأوروبا..الإتحاد الأوروبي
أوروبا..الإتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© Photo / unsplash/Guillaume Périgois
تابعنا عبر
صرح الصحفي والمحلل السياسي الهولندي، مؤسس موقع "ألتيرناتيف" (البديل) آب غيتلينك، اليوم الأربعاء، أن انعدام التواصل بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا يقود محادثات السلام بشأن أوكرانيا إلى طريق مسدود، مشيرًا إلى أن السلام لا يمكن تحقيقه دون حوار.
وقال غيتلينك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "السيد ترامب (الرئيس الأمريكي) غاضب منا نحن الأوروبيين. بإمكانه أن يقول، إذا كنتم لا تريدون مني إبرام اتفاق، فأنتم لا تريدون السلام، لذا حلّوا الأمر بأنفسكم. لكننا لا نستطيع فعل ذلك من دون الأمريكيين".
وأضاف: "ليست المشكلة في نقص القوة، فهذه ليست المشكلة، إنما المشكلة تكمن في انعدام التواصل مع روسيا".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: الأبواب مفتوحة لحل سلمي للأزمة في أوكرانيا وموسكو تحافظ على انفتاحها
10:25 GMT
وبحسب الصحفي الهولندي، فبدلا من البحث عن سبل السلام، لا يفكر الاتحاد الأوروبي إلا بفرض المزيد من العقوبات على روسيا، "رغم أن موسكو قد أوضحت بالفعل عدم فعاليتها"، مضيفا: "لذلك، لن نتوصل إلى اتفاق إلا بمباشرة الحوار".

وكان مصدر مطلع قد صرح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، أن المفوضية الأوروبية ستُقدم مقترحها بشأن حزمة العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي ضد روسيا في المستقبل القريب.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، صرّحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بأن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في استئناف الحوار مع روسيا، ولا ينوي تقديم أي تنازلات لروسيا الاتحادية بخصوص المسألة الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала