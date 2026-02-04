https://sarabic.ae/20260204/خبير-هولندي-غياب-الحوار-مع-روسيا-سيدفع-أوروبا-إلى-طريق-مسدود-في-النزاع-الأوكراني-1109995596.html
خبير هولندي: غياب الحوار مع روسيا سيدفع أوروبا إلى طريق مسدود في النزاع الأوكراني
صرح الصحفي والمحلل السياسي الهولندي، مؤسس موقع "ألتيرناتيف" (البديل) آب غيتلينك، اليوم الأربعاء، أن انعدام التواصل بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا يقود محادثات...
الأخبار
صرح الصحفي والمحلل السياسي الهولندي، مؤسس موقع "ألتيرناتيف" (البديل) آب غيتلينك، اليوم الأربعاء، أن انعدام التواصل بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا يقود محادثات السلام بشأن أوكرانيا إلى طريق مسدود، مشيرًا إلى أن السلام لا يمكن تحقيقه دون حوار.
وقال غيتلينك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "السيد ترامب (الرئيس الأمريكي) غاضب منا نحن الأوروبيين. بإمكانه أن يقول، إذا كنتم لا تريدون مني إبرام اتفاق، فأنتم لا تريدون السلام، لذا حلّوا الأمر بأنفسكم. لكننا لا نستطيع فعل ذلك من دون الأمريكيين".
وأضاف: "ليست المشكلة في نقص القوة، فهذه ليست المشكلة، إنما المشكلة تكمن في انعدام التواصل مع روسيا".
وبحسب الصحفي الهولندي، فبدلا من البحث عن سبل السلام، لا يفكر الاتحاد الأوروبي إلا بفرض المزيد من العقوبات على روسيا، "رغم أن موسكو قد أوضحت بالفعل عدم فعاليتها"، مضيفا: "لذلك، لن نتوصل إلى اتفاق إلا بمباشرة الحوار
".
وكان مصدر مطلع قد صرح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، أن المفوضية الأوروبية ستُقدم مقترحها بشأن حزمة العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي ضد روسيا في المستقبل القريب.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، صرّحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بأن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في استئناف الحوار مع روسيا
، ولا ينوي تقديم أي تنازلات لروسيا الاتحادية بخصوص المسألة الأوكرانية.