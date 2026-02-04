https://sarabic.ae/20260204/الكرملين-الأبواب-مفتوحة-لحل-سلمي-للأزمة-في-أوكرانيا-وموسكو-تحافظ-على-انفتاحها-1109971539.html

الكرملين: الأبواب مفتوحة لحل سلمي للأزمة في أوكرانيا وموسكو تحافظ على انفتاحها

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تحافظ على انفتاحها لحل سلمي للأزمة الأوكرانية. 04.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-04T10:25+0000

2026-02-04T10:25+0000

2026-02-04T11:09+0000

وقال بيسكوف للصحفيين: "تواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، الأبواب مفتوحة لحل سلمي، وروسيا تحافظ على انفتاحها".وردا على سؤال حول موعد بدء المحادثات الثلاثية في أبوظبي، قال: "سيبدأ العمل اليوم".وفيما يخص استمرار العملية العكسرية الخاصة، أشار بالقول: "إلى حين اتخاذ نظام كييف القرارات المناسبة، ستستمر العملية العسكرية الخاصة".وعما إذا كان الكرملين يعتزم نشر معلومات حول نتائج المشاورات في أبوظبي، أكد قائلا: "لا داعي لانتظار أي معلومات؛ فنحن لا نخطط لنشر أي معلومات".وأضاف: "قواتنا المسلحة تشن غارات على أهداف يعتقد أنها مرتبطة بمجمعات عسكرية تابعة لنظام كييف، والعملية مستمرة".وقال بيسكوف، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي: "ستعقد الجولة الثانية يومي الأربعاء والخميس (المقبلين)، وستعقد بالفعل في أبوظبي، ونؤكد ذلك".وأكد أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل على حل الأزمة في أوكرانيا، قائلًا: "ما زلنا منفتحين على المفاوضات. العمل الآن جارٍ ضمن المجموعات القائمة، نرحب بهذا العمل ومستعدون لمواصلته لحل الأزمة في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "موقف موسكو بشأن الاتصالات مع أوكرانيا، ثابت".جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأمريكية الأوكرانية تبدأ اليوممراسل "سبوتنيك": وصول طائرة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى أبوظبي

