الكرملين: الأبواب مفتوحة لحل سلمي للأزمة في أوكرانيا وموسكو تحافظ على انفتاحها

04.02.2026
وقال بيسكوف للصحفيين: "تواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، الأبواب مفتوحة لحل سلمي، وروسيا تحافظ على انفتاحها".وردا على سؤال حول موعد بدء المحادثات الثلاثية في أبوظبي، قال: "سيبدأ العمل اليوم".وفيما يخص استمرار العملية العكسرية الخاصة، أشار بالقول: "إلى حين اتخاذ نظام كييف القرارات المناسبة، ستستمر العملية العسكرية الخاصة".وعما إذا كان الكرملين يعتزم نشر معلومات حول نتائج المشاورات في أبوظبي، أكد قائلا: "لا داعي لانتظار أي معلومات؛ فنحن لا نخطط لنشر أي معلومات".وأضاف: "قواتنا المسلحة تشن غارات على أهداف يعتقد أنها مرتبطة بمجمعات عسكرية تابعة لنظام كييف، والعملية مستمرة".وقال بيسكوف، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي: "ستعقد الجولة الثانية يومي الأربعاء والخميس (المقبلين)، وستعقد بالفعل في أبوظبي، ونؤكد ذلك".وأكد أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل على حل الأزمة في أوكرانيا، قائلًا: "ما زلنا منفتحين على المفاوضات. العمل الآن جارٍ ضمن المجموعات القائمة، نرحب بهذا العمل ومستعدون لمواصلته لحل الأزمة في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "موقف موسكو بشأن الاتصالات مع أوكرانيا، ثابت".جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأمريكية الأوكرانية تبدأ اليوممراسل "سبوتنيك": وصول طائرة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى أبوظبي
10:25 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 11:09 GMT 04.02.2026)
وقال بيسكوف للصحفيين: "تواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، الأبواب مفتوحة لحل سلمي
، وروسيا تحافظ على انفتاحها".
وردا على سؤال حول موعد بدء المحادثات الثلاثية في أبوظبي، قال: "سيبدأ العمل اليوم".
وحول موقف روسيا من الوضع في أوكرانيا، أوضح: "موقفنا (بشأن أوكرانيا) واضح تمام الوضوح، وهو مفهوم جيدا من قبل نظام كييف، وكذلك من قبل المفاوضين الأمريكيين الذين يقدمون خدماتهم الحميدة في تنظيم هذه المحادثات الثلاثية، والذين نعرب لهم عن امتناننا على جهودهم".
وفيما يخص استمرار العملية العكسرية الخاصة، أشار بالقول: "إلى حين اتخاذ نظام كييف القرارات المناسبة، ستستمر العملية العسكرية الخاصة".
وعما إذا كان الكرملين يعتزم نشر معلومات حول نتائج المشاورات في أبوظبي، أكد قائلا: "لا داعي لانتظار أي معلومات؛ فنحن لا نخطط لنشر أي معلومات".
وأجاب ردًا على سؤال حول موعد بدء المحادثات وموعد ورود تحديثات إضافية حول سيرها: "يعدل أعضاء الوفد موعد بدء المحادثات على أرض الواقع، وذلك بحسب جاهزية الوفد".
وأضاف: "قواتنا المسلحة تشن غارات على أهداف يعتقد أنها مرتبطة بمجمعات عسكرية تابعة لنظام كييف، والعملية مستمرة".
وقال بيسكوف، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي: "ستعقد الجولة الثانية يومي الأربعاء والخميس (المقبلين)، وستعقد بالفعل في أبوظبي، ونؤكد ذلك".
وحول تقييم الكرملين لمدى إحراز أي تقدم نحو حل النزاع في أوكرانيا، أشار بيسكوف، بالقول: "هناك قضايا يسهل فيها العثور على أرضية مشتركة، وهناك قضايا أخرى لا يزال من الصعب فيها التوصل إلى نقاط التقاء، وللأسف، لا يمكن حتى الآن الحديث عن حدوث أي تقارب حقيقي بشأنها".
وأكد أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل على حل الأزمة في أوكرانيا، قائلًا: "ما زلنا منفتحين على المفاوضات. العمل الآن جارٍ ضمن المجموعات القائمة، نرحب بهذا العمل ومستعدون لمواصلته لحل الأزمة في أوكرانيا
"، مشيرًا إلى أن "موقف موسكو بشأن الاتصالات مع أوكرانيا، ثابت".