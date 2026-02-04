https://sarabic.ae/20260204/علماء-روس-يعملون-على-تطوير-دواء-قادر-على-تجميد-الأورام-السرطانية-1109974747.html
علماء روس يعملون على تطوير دواء قادر على تجميد الأورام السرطانية
في تقدم علمي قد يغير خريطة علاج السرطان عالميً، تمكن باحثون في جامعة الأورال الاتحادية الروسية (أورفا) من تصنيع عائلة جديدة من المركبات الكيميائية التي قد تشكل... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T12:35+0000
2026-02-04T12:35+0000
2026-02-04T12:35+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092276652_0:300:2573:1747_1920x0_80_0_0_8e6a68e0ad29adf024415551c91bb685.jpg
ويتميز هذا الاكتشاف بأنه عمل "انتقائي"، فالمركبات المكتشفة تستهدف أنواعًا محددة من الخلايا السرطانية فقط، بعكس العلاج الكيميائي التقليدي الذي يهاجم جميع الخلايا السريعة الانقسام، بما فيها السليمة.كما يتفرد بمبدأ عمل "التجميد": المركب الأكثر فعالية لا يدمر الورم فوراً، بل يوقف انقسام خلاياه، ما يؤدي عملياً إلى "تجميد" الورم ومنع نموه، وفقاً لنتائج الاختبارات المعمليةنتائج الاختبارات المعملية:اختبر الباحثون المركبات على عدة خطوط خلوية، بما في ذلك:تحديات السرطان التقليدية وكيفية مواجهتها:وضح الدكتور قسطنطين سافاتييف، الأستاذ المساعد في مركز التقنيات الكيميائية-الدوائية في الجامعة، أن مشكلة العلاجات التقليدية تكمن في:وأكد أن هذا البحث يندرج ضمن المساعي العالمية لإيجاد مواد جديدة تكون فعالة ضد المرض وفي الوقت نفسه لا تضر الخلايا السليمة.الجانب التقني:استخدم الفريق البحثي طريقة تصنيع أصلية لتطوير هذه العائلة من المركبات، وتم الاعتماد على النمذجة الحاسوبية لتحديد "الهدف" الجزيئي الدقيق داخل الخلية السرطانية الذي يؤثر عليه المركب.الجدول الزمني المتوقع:يقدر الباحثون أنه في حال نجاح جميع المراحل اللاحقة (التجارب السريرية على الحيوان والإنسان، الحصول على الموافقات التنظيمية، التصنيع) فإن دواءً يعتمد على هذا المركب الجديد قد يصل إلى السوق الروسية خلال 7 إلى 10 سنوات.ويعتبر هذا الاكتشاف خطوة واعدة نحو تطوير علاجات أكثر أماناً ودقة في معركة البشرية ضد مرض السرطان.
https://sarabic.ae/20260202/علماء-روس-يحددون-جينا-يتسبب-بـتعكير-المزاج-في-فصل-الشتاء--1109909618.html
علوم
في تقدم علمي قد يغير خريطة علاج السرطان عالميً، تمكن باحثون في جامعة الأورال الاتحادية الروسية (أورفا) من تصنيع عائلة جديدة من المركبات الكيميائية التي قد تشكل الجيل القادم من الأدوية المضادة للأورام.
ويتميز هذا الاكتشاف بأنه عمل "انتقائي"، فالمركبات المكتشفة تستهدف أنواعًا محددة من الخلايا السرطانية فقط، بعكس العلاج الكيميائي التقليدي الذي يهاجم جميع الخلايا السريعة الانقسام، بما فيها السليمة.
كما يتفرد بمبدأ عمل "التجميد": المركب الأكثر فعالية لا يدمر الورم فوراً، بل يوقف انقسام خلاياه، ما يؤدي عملياً إلى "تجميد" الورم ومنع نموه، وفقاً لنتائج الاختبارات المعملية
وفيه ميزة تخفيف الآثار الجانبية: يتوقع أن تقلل هذه الطريقة بشكل كبير الآثار الجانبية الشديدة المصاحبة للعلاج الكيميائي، مثل تساقط الشعر والغثيان وضعف المناعة.
نتائج الاختبارات المعملية:
اختبر الباحثون المركبات على عدة خطوط خلوية، بما في ذلك:
ورم أرومي دبقي (سرطان الدماغ).
خلايا كلوية بشرية سليمة (لقياس السمية).
وأظهرت النتائج أن مركبين فقط من العائلة الجديدة أظهرا نشاطًا انتقائيًا عاليًا، حيث أثّرا بشكل فعال على خلايا سرطان المثانة والأورام الدبقية دون إلحاق ضرر بالخلايا الكلوية السليمة.
تحديات السرطان التقليدية وكيفية مواجهتها:
وضح الدكتور قسطنطين سافاتييف، الأستاذ المساعد في مركز التقنيات الكيميائية-الدوائية في الجامعة، أن مشكلة العلاجات التقليدية تكمن في:
1.
عدم انتقائيتها، ما يسبب أضراراً جانبية شديدة.
2.
تطور الخلايا السرطانية لمقاومة الأدوية مع الوقت، مؤدية إلى انتكاسات وتقدم المرض.
وأكد أن هذا البحث يندرج ضمن المساعي العالمية لإيجاد مواد جديدة تكون فعالة ضد المرض وفي الوقت نفسه لا تضر الخلايا السليمة.
استخدم الفريق البحثي طريقة تصنيع أصلية لتطوير هذه العائلة من المركبات، وتم الاعتماد على النمذجة الحاسوبية لتحديد "الهدف" الجزيئي الدقيق داخل الخلية السرطانية الذي يؤثر عليه المركب.
يقدر الباحثون أنه في حال نجاح جميع المراحل اللاحقة (التجارب السريرية على الحيوان والإنسان، الحصول على الموافقات التنظيمية، التصنيع) فإن دواءً يعتمد على هذا المركب الجديد قد يصل إلى السوق الروسية خلال 7 إلى 10 سنوات.
ويعتبر هذا الاكتشاف خطوة واعدة نحو تطوير علاجات أكثر أماناً ودقة في معركة البشرية ضد مرض السرطان.