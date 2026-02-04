https://sarabic.ae/20260204/علماء-روس-يعملون-على-تطوير-دواء-قادر-على-تجميد-الأورام-السرطانية-1109974747.html

علماء روس يعملون على تطوير دواء قادر على تجميد الأورام السرطانية

سبوتنيك عربي

في تقدم علمي قد يغير خريطة علاج السرطان عالميً، تمكن باحثون في جامعة الأورال الاتحادية الروسية (أورفا) من تصنيع عائلة جديدة من المركبات الكيميائية التي قد تشكل... 04.02.2026, سبوتنيك عربي

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092276652_0:300:2573:1747_1920x0_80_0_0_8e6a68e0ad29adf024415551c91bb685.jpg

ويتميز هذا الاكتشاف بأنه عمل "انتقائي"، فالمركبات المكتشفة تستهدف أنواعًا محددة من الخلايا السرطانية فقط، بعكس العلاج الكيميائي التقليدي الذي يهاجم جميع الخلايا السريعة الانقسام، بما فيها السليمة.كما يتفرد بمبدأ عمل "التجميد": المركب الأكثر فعالية لا يدمر الورم فوراً، بل يوقف انقسام خلاياه، ما يؤدي عملياً إلى "تجميد" الورم ومنع نموه، وفقاً لنتائج الاختبارات المعمليةنتائج الاختبارات المعملية:اختبر الباحثون المركبات على عدة خطوط خلوية، بما في ذلك:تحديات السرطان التقليدية وكيفية مواجهتها:وضح الدكتور قسطنطين سافاتييف، الأستاذ المساعد في مركز التقنيات الكيميائية-الدوائية في الجامعة، أن مشكلة العلاجات التقليدية تكمن في:وأكد أن هذا البحث يندرج ضمن المساعي العالمية لإيجاد مواد جديدة تكون فعالة ضد المرض وفي الوقت نفسه لا تضر الخلايا السليمة.الجانب التقني:استخدم الفريق البحثي طريقة تصنيع أصلية لتطوير هذه العائلة من المركبات، وتم الاعتماد على النمذجة الحاسوبية لتحديد "الهدف" الجزيئي الدقيق داخل الخلية السرطانية الذي يؤثر عليه المركب.الجدول الزمني المتوقع:يقدر الباحثون أنه في حال نجاح جميع المراحل اللاحقة (التجارب السريرية على الحيوان والإنسان، الحصول على الموافقات التنظيمية، التصنيع) فإن دواءً يعتمد على هذا المركب الجديد قد يصل إلى السوق الروسية خلال 7 إلى 10 سنوات.ويعتبر هذا الاكتشاف خطوة واعدة نحو تطوير علاجات أكثر أماناً ودقة في معركة البشرية ضد مرض السرطان.علماء روس يبتكرون "أنسجة عضلية" اصطناعية

